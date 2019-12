Sport

Champions League: Liverpool muss in Salzburg eine Stunde lang zittern



Bild: EPA

Liverpool muss in Salzburg eine Stunde lang zittern – Milik mit Hattrick für Napoli

Salzburg verpasst die Sensation: Die Österreicher verlieren die Partie um den Einzug in den Champions-League-Achtelfinal gegen Liverpool mit 0:2. Neben dem Titelverteidiger ist auch Napoli weiter.

Gruppe E

Salzburg – Liverpool 0:2

Salzburg hätte mit einem Heimsieg nicht nur den erstmaligen Vorstoss einer österreichischen Mannschaft in die K.o.-Runde der Champions League bewerkstelligen, sondern auch den Titelverteidiger aus dem Rennen werfen können.

Fast eine Stunde lang hielten die vom Amerikaner Jesse Marsch trainierten Gastgeber gut mit und konnte vom Coup träumen. Dann sorgte der Leader der Premier League innerhalb von 100 Sekunden für die Entscheidung durch den früheren Salzburger Naby Keïta und den Ex-Basler Mohamed Salah, der zuvor drei hervorragende Möglichkeiten ausgelassen hatte.

Salzburg - Liverpool 0:2 (0:0)

29'500 Zuschauer. - SR Makkelie (NED). -

Tore: 57. Keïta 0:1. 58. Salah 0:2.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren (53. Gomez), Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keïta (87. Origi); Salah, Firmino (75. Milner), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz), Matip, Fabinho und Lallana (alle verletzt). (sda)

Napoli – Genk 4:0

Napoli sorgte schon in der ersten Halbzeit gegen das Schlusslicht Genk für den Unterschied. Der polnische Stürmer Arkadiusz Milik erzielte in den ersten 38 Minuten einen Hattrick. Bei den Belgiern kam der 17-jährige Maarten Vandevoort als jüngster Goalie zu einem Einsatz in der Champions League.

Der Teenager erlebte eine unangenehme Premiere. Nach weniger als drei Minuten vertändelte er den Ball und ermöglichte den Neapolitanern die frühe Führung. Den Penalty zum 3:0 verschuldete er mit einer ungestümen Aktionen.

Napoli - Genk 4:0 (3:0)

SR Cakir (TUR). -

Tore: 3. Milik 1:0. 26. Milik 2:0. 37. Milik (Foulpenalty) 3:0. 75. Mertens (Handspenalty) 4:0.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon (78. Llorente), Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (72. Gaetano); Mertens, Milik (78. Lozano).

Bemerkungen: Napoli ohne Ghoulam, Maksimovic und Malcuit (alle verletzt).

