Sport

Fussball

Das sind die 3 typischen Phasen eines Pyro-Vorfalls



Bild: KEYSTONE

Das sind die 3 typischen Phasen eines Pyro-Vorfalls

Am vergangenen Wochenende sorgten mal wieder Fussball-Chaoten für Aufsehen. Ein Blick auf die Schlagzeilen der letzten Jahre zeigt: Pyrotechnik beschäftigt die Fussballschweiz immer wieder. Doch verändert hat sich die Situation kaum.

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Am vergangenen Samstag fasste sich die gesamte Fussballschweiz unisono an die Stirn. Beim Spiel zwischen dem FC Sion und den Grasshoppers sorgen Chaoten im GC-Block mit wiederholten Fackelwürfen für den Spielabbruch.

Die Empörung ist gross. Allenthalben wird gefordert, dass man diesen Unruhestiftern doch endlich das Handwerk legen soll. Pyrotechnik habe im Stadion nichts verloren. Das mag eine legitime Meinung sein. Doch gepoltert wird nach solchen Vorfällen schon seit Jahren. Das Problem wurde deshalb aber noch nicht gelöst. Denn Pyro-Vorfälle spielen sich meist in drei Phasen ab.

Vorfall

Am Anfang steht immer der Vorfall. Wobei ein Spielabbruch wie am Samstag in Sitten extrem selten ist. Den Höhepunkt der Pyro-Problematik erlebte die Schweiz 2011 und 2012. Damals überschlugen sich die Zeitungen mit Meldungen zu Pyrotechnik in Fussballstadien, während das zu Beginn des Jahrtausends noch kaum Thema war.

Bild: screenshot blick/smd

Bild: screenshot 20min/smd

Bild: screenshot Blick/smd

Bild: screenshot Blick/smd

Bild: screenshot NLZ/smd

Bild: screenshot Walliser Bote/smd

Bild: screenshot blick/smd

Empörte Forderungen

Kurz nach dem Vorfall kommen die empörten Forderungen. Entweder schreibt die (Boulevard-)Presse gleich selbst, was die Klubs, Liga und Justiz nun unternehmen müssen, um den Chaoten das Handwerk zu legen. Oder sie verbreitet die Meinung von Direktbetroffenen oder Experten.

Vom Dialog mit den Fans, über Stadionverbote oder Alkoholverbote in den Stadien bis hin zu langen Gefängnisstrafen: Der Forderungskatalog der Empörten ist lang.

bild: screenshot Sonntagszeitung/smd

Bild: screenshot Blick/smd

Bild: screenshot 20min/smd

Bild: screenshot Sonntagszeitung/smd

Bild: screenshot BaA/smd

Bild: screenshot: BaA/smd

Bild: screenshot Blick/smd

Bild: screenshot Bund/smd

Bild: screenshot AZ/smd

Bild: screenshot Blick/smd

Bild: screenshot nau/smd

Reaktionen und Konsequenzen

Nach den empörten Forderungen sind Klubs und Liga natürlich gefordert, Stellung zu nehmen und zu reagieren. Manchmal kommen diese sofort, manchmal braucht es Tage, Wochen oder sogar Monate bis eine Reaktion steht oder ein Urteil gefällt ist. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen sie, Missbrauch von pyrotechnischem Material in den Griff zu kriegen.

Mit Stadionverboten und Haftstrafen kann man Einzeltäter zwar bestrafen. Doch der Vorfall vom Samstag in Sitten beweist: Eine nachhaltige Lösung hat bisher noch niemand gefunden. Auch wenn einige Vorschläge schon fast kreativ waren.

Bild: screenshot: blick/smd

Bild: screenshot: BAZ/smd

Bild: screenshot: news/smd

Bild: screenshot: tages-anzeiger/smd

Bild: screenshot: blick/smd

Bild: screenshot: tagblatt/smd

Bild: screenshot: BaA/smd

Bild: screenshot: Blick/smd

Bild: screenshot: 20min/smd

Bild: screenshot: Blick/smd

screenshot: Blick/smd

Bild: screenshot: AZ/smd

Bild: screenshot: tages-anzeiger/smd

Bild: screenshot: blick/smd

Bild: screenshot: blick/smd

Bild: screenshot: Sonntagszeitung/smd

Auch nach dem Vorfall in Sitten wollen die Vereine für Ordnung sorgen. GC kündigt nach dem Spielabbruch harte Konsequenzen für die eigenen Fans an. Auch strafrechtliche Massnahmen werden geprüft. Doch auch hier dürfte es für Einzelpersonen zwar Folgen haben, das Problem wird dadurch aber nicht an der Wurzel gepackt. Und das Pyro-Karussell dreht sich weiter, bis es mit dem nächsten Vorfall losgeht.

#floodlightporn ist das Instagram-Hashtag für jeden Fussball-Nostalgiker

Vier Jahre Knast für Ostschweizer Pyro-Werfer gefordert

Abonniere unseren Newsletter