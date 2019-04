Sport

Tore, Fallrückzieher und Penalty-Panne: Fussball-Highlights vom Weekend



Bild: AP/ANSA

Hier kommt das Tor, von dem du immer träumst, dass du es schiesst

… und 7 weitere Szenen, die du am Wochenende vielleicht verpasst hast

Rolando Mandragora

Der 21-Jährige spielt für Udinese. Und er schiesst ein Tor, das in ihren Träumen schon Millionen Fussballfans genau so erzielt haben. Eine Flanke erreicht Mandragora knapp 30 Meter vor dem Tor. Er nimmt sie mit der Brust an und zieht dann volley ab. Mit links versenkt er den Ball im Lattenkreuz – ein Riesending!

Es ist der Treffer zum Endstand beim 2:0-Heimsieg von Udinese über Genoa. Im Abstiegskampf der Serie A sind es drei enorm wertvolle Punkte.

Timo Letschert

Herzschlag-Finale in Utrecht. Gegen Feyenoord Rotterdam ist die Nachspielzeit eigentlich schon vorbei, da zieht Utrecht noch einmal ab. Vom Pfosten spritzt der Ball ins Feld zurück, Letschert reagiert am schnellsten und macht das 3:2. Ekstase!

Die beiden Teams sind neu Tabellennachbarn: Utrecht rückt auf Rang 5 vor, Feyenoord rutscht auf Rang 4 ab. Im Meisterrennen schlägt Ajax den PSV Eindhoven 3:1 und rückt dem Leader damit bis auf zwei Punkte auf die Pelle.

Grégoire Defrel

Hier gilt das Hauptaugenmerk nicht dem Torschützen, sondern dem Vorbereiter: Milan-Goalie Gianluigi Donnarumma. Der schiesst schon nach 33 Sekunden den gegnerischen Stürmer Defrel an, der gar nicht anders kann, als Sampdorias 1:0 zu erzielen. Mehr Tore fallen nicht.

Trotz der Niederlage bleibt Milan auf Rang 4 und damit auf einem Champions-League-Platz. Der Vorsprung auf Atalanta Bergamo beträgt noch drei Punkte.

Thomas Meunier

Der belgische Nationalspieler wird an dieser Stelle nicht wegen einer fussballerischen Leistung erwähnt. Auf Twitter fragt er nämlich um Rat: Er sucht einen Stream für die Partie zwischen Portsmouth und Sunderland.

Does someone have a streaming link for Portsmouth-Sunderland? Thanks — Thomas Meunier (@ThomMills) 31. März 2019

Die Begegnung ist der Final der EFL Trophy, eines Cup-Bewerbs für die Klubs der dritten und vierten englischen Liga. Im Wembley kommt's zum Penaltyschiessen – weil Aiden McGeady in der 119. Minute das 2:2 für Sunderland erzielt:

Doch am Ende jubeln die «Pompey», welche im Penaltyschiessen jeden einzelnen Versuch verwerten.

Ob Thomas Meunier einen Stream gefunden hat und zuschauen konnte?

Curtis Tilt

Bleiben wir gleich in England. In der dritthöchsten Liga liegt Blackpool gegen Plymouth Argyle bis zur 84. Minute mit 0:2 im Rückstand. Doch es gibt nicht auf und dafür wird es belohnt. Nach dem Anschlusstreffer gleicht Curtis Tilt das Spiel in der 92. Minute doch noch aus – und wie!

Wir lernen: Ein Tilt beendet nicht nur beim Flipperkasten das Spiel.

Robert Moldoveanu

Ach, du steht auf Fallrückzieher? Okay, hier gleich noch ein geiles Ding, gefunden in Rumäniens 2. Liga:

Es isch dä Fuessballer Moldoveanu gsi.

Abdulaziz Hatim und Mehdi Tarimi

Du kennst den Trick, der als «Cruyff-Penalty» bekannt ist. Bei einem Elfmeter wird nicht direkt geschossen, stattdessen wird der Ball einem Teamkollegen aufgelegt, der dann das Tor erzielen darf. Besonders schön ist der Trick, wenn er nicht aufgeht – so wie hier:

Trotz der peinlichen Panne gewinnt Al Gharafa, der Ex-Klub von Hakan Yakin, gegen Al Rayyan mit 4:2. Mehdi Taremi, der den Penalty versemmelt, erzielt die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

