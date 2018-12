Sport

Hier will Ex-Wuschelkopf Marouane Fellaini seine Frisur zurück



bild: bein sports

Hier will Ex-Wuschelkopf Fellaini seine Frisur zurück

Es war eine der traurigsten Meldungen des Fussballjahrs: Wuschelkopf Marouane Fellaini ist kein Wuschelkopf mehr. Vor wenigen Wochen trennte sich der belgische Nationalspieler von seinem Markenzeichen. Seither läuft er mit Kurzhaarschnitt auf.

Ob Fellaini seinen Entscheid bedauert hat? Fast scheint es so. Denn beim 2:2 von Manchester United gegen Arsenal will er wieder einmal langes Haar fühlen. Also schnappt er sich energisch die Mähne von Gegenspieler Mattéo Guendouzi und hält den jungen Franzosen auf dessen Sturmlauf zurück:

Fellaini kam für die Aktion ohne Gelbe Karte davon, der folgende Arsenal-Freistoss brachte nichts ein. (ram)

