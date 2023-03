Juve schlägt Freiburg auch im Rückspiel +++ ManUnited lässt in Sevilla nichts anbrennen

Auch Manchester United gab sich keine Blösse. Die «Red Devils» siegten bei Betis Sevilla dank Marcus Rashford mit 1:0. Das Weiterkommen hatten sich die Engländer mit dem 4:1 im Hinspiels schon so gut wie gesichert. Ein spektakulärer Sieg gelang Feyenoord Rotterdam mit dem 7:1 gegen Schachtar Donezk.

Juventus Turin hat gegen den SC Freiburg nichts anbrennen lassen. Das Team von Massimiliano Allegri gewann nach dem Hinspiel (1:0) die Partie in Freiburg mit 2:0. Der serbische Stürmer Dusan Vlahovic verwertete kurz vor der Pause einen Handspenalty, der für die Deutschen doppelte Strafe war. Verteidiger Manuel Gulde sah für das Handspiel im eigenen Strafraum auch noch die zweite Gelbe Karte. Federico Chiesa schoss in der 95. Minute das 2:0.

Mit Juventus Turin und Manchester United schafften es die zwei Schwergewichte der Europa League ohne viel Mühe in die Viertelfinals. Manchester United eliminierte Betis Sevilla, Juventus Turin den SC Freiburg.

Der FC Basel braucht im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League auswärts gegen Slovan Bratislava den ersten Sieg gegen den slowakischen Rekordmeister.

Heiko Vogel muss sich dieser Tage im Balancieren üben. Der Interimstrainer des FC Basel sieht sich in Anbetracht des strengen Spielplans mit Partien im Dreitagesrhythmus immer wieder mit der Aufgabe konfrontiert, die bestmögliche Mannschaft aufs Feld zu schicken, ohne dabei aber seine besten Kräfte überzustrapazieren. Rotieren, heisst das Zauberwort, und im Optimalfall lässt sich in der Folge nicht an den Resultaten ablesen, ob bei einem Spiel nun auf allen Positionen die nominell erste Wahl zum Einsatz gekommen ist oder nicht.