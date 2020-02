Sport

DFB-Pokal: Frankfurt schlägt Leipzig, Düsseldorf kommt ins Viertelfinal



Frankfurt gibt den Spielverderber für Leipzig – Düsseldorf schlägt Kaiserslautern klar

Frankfurt – Leizpig 3:1

Eintracht Frankfurt inszenziert sich weiter als Spielverderber in Leipzigs Titelträumen. Zehn Tage nach dem Duell in der Meisterschaft entschieden die Frankfurter auch das Aufeinandertreffen in den Cup-Achtelfinals (3:1) für sich.

Ein verwandelter Handspenalty von André Silva nach 17 Minuten und eine Doublette von Filip Kostic (51./95.) besiegelten die zweite bittere Niederlage von RB in Frankfurt innert weniger Tage. Bei allen Gegentoren blieb dem Schweizer Cup-Goalie von Leipzig, Yvon Mvogo, keine Abwehrchance. Die Torpermiere des in Leipzig vielumjubelten Winterzugangs Dani Olmo, der spanische Nachwuchsinternationale wechselte in der Winterpause von Dinamo Zagreb zu RB, blieb in der 69. Minute ein Muster ohne Wert.

Dani Olmo schiesst das 2:1 Video: streamja

Hatten die Leipziger im Meisterschaftsspiel am Samstag vor einer Woche die Kontrolle nach der Pause aus der Hand gegeben, kam der Bruch im Cupduell gegen das Team von Adi Hütter früher. Nach einer Viertelstunde prallte eine Flanke von Filip Kostic Leipzigs Verteidiger Marcel Halstenberg im eigenen Strafraum an die Hand, Schiedsricher Felix Brych entschied nach Studium der Videobilder auf Penalty. Sechs Minuten nach der Pause setzte Kostic mit einem überlegen abgeschlossenen Konter das Team von Julian Nagelsmann weiter unter Zugzwang.

Kostic trifft in der Verlängerung zum 3:1 Video: streamja

Kaiserslautern – Düsseldorf 5:2

Zum ersten Mal seit 24 Jahren steht Fortuna Düsseldorf im Viertelfinal des deutschen Cups. Das in der Bundesliga auf einem Abstiegsplatz klassierte Team feierte gegen Drittligist Kaiserslautern einen 5:2-Sieg.

Nach einem 1:2-Pausenrückstand drehte Fortuna das Spiel nach der Pause auch dank zwei Toren von Rouwen Hennings (49./78.).

Rouwen Hennings schiesst das 4:2 Video: streamja

Nachdem Düsseldorf im ersten Spiel unter seinem neuen Coach Uwe Rösler in der Bundesliga gegen Frankfurt ein beachtliches 1:1 geholt hatte, folgte im Cup nun der erste Sieg.

Das 5:2 durch Kevin Stoger Video: streamja

