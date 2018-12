Sport

Fussball

Europa League: Hütters Frankfurt bleibt makellos



Europa League, ausgewählte Resultate A: Larnaca – Leverkusen 21 Uhr

A: Rasgrad – Zürich 0:1 (0:1) B: Celtic Glasgow – Salzburg 21 Uhr

B: Leipzig – Trondheim 21 Uhr D: Trnava – Fenerbahce 21 Uhr

D: Zagreb – Anderlecht 21 Uhr

E: Arsenal – Agdam 1:0 (1:0) F: Olympiakos – Milan 21 Uhr

F: Düdelingen – Betis Sevilla 21 Uhr G: Rapid Wien – Glasgow Rangers 1:0 (0:0)

G: Villarreal – Spartak Moskau 2:0 (1:0) H: Marseille – Limassol 1:3 (1:2)

H: Lazio Rom – Frankfurt 1:2 (0:0)

J: Sevilla – Krasnodar 3:0 (2:0) L: Vidi – Chelsea 2:2 (1:1)

Hütters Frankfurt macht makellose Gruppenphase perfekt – Chelsea gibt erste Punkte ab

Das musst du gesehen haben:

Arsenal – Agdam

Lazio Rom – Frankfurt 1:2

Eintracht Frankfurt hat als erste deutsche Mannschaft alle sechs Spiele in der Gruppenphase der Europa League gewonnen. Das Team von Trainer Adi Hütter gewinnt bei Lazio Rom vor 10'000 (!) mitgereisten Eintracht-Fans nach einem Rückstand mit 2:1.

Nach dem Führungstor der Italiener durch Joaquim Correa (56.) drehen Mijat Gacinovic (65.) und Sébastien Haller (71.) die Partie vor lediglich 20'000 Zuschauern innerhalb von sechs Minuten.

Vidi – Chelsea 2:2

Chelsea verpasst im Gegensatz zu Frankfurt den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel. Beim FC Vidi in Ungarn kommen die mit einer B-Elf angetretenen «Blues» nur zu einem 2:2. Der brasilianische Nationalspieler Willian (30.) und der französische Weltmeister Oliver Giroud (75.) treffen für den Favoriten beide per Freistoss. Ein Eigentor von Chelseas Ethan Ampadu (32.) und ein Treffer von Loic Nego (56.) verhinderten den Erfolg der Londoner.

Rapid Wien – Glasgow Rangers 1:0

Rapid Wien schafft erstmals seit 2015/16 wieder den Sprung in die K.o.-Runde der Europa League. Die Österreicher, die in der Meisterschaft schwer enttäuschen, schlagen Glasgow Rangers dank Dejan Ljubicic 1:0 und werden hinter Villarreal Gruppenzweiter. Das Vorrücken in die Sechzehntelfinals ist der bisher grösste Erfolg mit Rapid für den Schweizer Sportchef Fredy Bickel, seit er vor exakt zwei Jahren das Engagement beim österreichischen Rekordmeister eingegangen ist.

Die wichtigsten Telegramme:

Lazio Rom - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:0)

20'000 Zuschauer.

Tore: 56. Correa 1:0. 65. Gacinovic 1:1. 71. Haller 1:2.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Fernandes.

FC Sevilla - FK Krasnodar 3:0 (2:0)

Tore: 5. Ben Yedder 1:0. 10. Ben Yedder 2:0. 49. Banega (Foulpenalty) 3:0.

Bemerkung: 48. Rote Karte gegen Ramirez (FK Krasnodar).

Rapid Wien - Glasgow Rangers 1:0 (0:0)

23'850 Zuschauer.

Tor: 84. Ljubicic 1:0.

Videoton Szekesfehervar - Chelsea 2:2 (1:1)

Tore: 30. Willian 0:1. 32. Ampadu (Eigentor) 1:1. 56. Nego 2:1. 75. Giroud 2:2.

Die Tabellen:

Gruppe G: alle Tabellen: srf

Gruppe H:

Gruppe I:

Gruppe J:

Gruppe K:

Gruppe L:

