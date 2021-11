Kroatien sagt Danke – dieses kuriose Eigentor kostet Russland die direkte WM-Qualifikation

Am Sonntagnachmittag ist es in Split zur Finalissima der Gruppe H gekommen. Kroatien empfing Leader Russland im Kampf um den Gruppensieg und damit um das direkte WM-Ticket. Die Ausgangslage war klar: Wollten die Kroaten noch am Gegner vorbeiziehen, musste gegen die Russen zwingend ein Sieg her.

Dabei tat sich das Heimteam aber lange Zeit schwer. Kroatien hatte zwar mehr vom Spiel, biss sich an der russischen Abwehr aber die Zähne aus. Bis kurz vor Schluss stand es so noch immer 0:0 – ein Resultat, mit welchem Kroaten den Umweg über die Playoffs hätten nehmen müssen.

In der 81. Minute fiel das verdiente 1:0 für das Heimteam doch noch, allerdings auf kurioseste Art und Weise. Der russische Verteidiger Fjodor Kudrjaschow kam nach einer kroatischen Flanke ziemlich unbedrängt an den Ball und versenkte diesen im Stile eines Knipsers im eigenen Tor.

Das kuriose Eigentor im Video. Video: streamja

In den Schlussminuten versuchten die Gäste noch zu reagieren, schafften es aber nicht mehr, das Missgeschick Kudrjaschows zu korrigieren. So überholte Kroatien Russland am letzten Spieltag doch noch und sicherte sich im letzten Moment das direkte Ticket für die WM in Katar. (dab)

Kroatien - Russland 1:0 (0:0)

Split. - SR Makkelie (NED).

Tore: 81. Kudrijaschow (Eigentor) 1:0.