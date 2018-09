Sport

Fussball

So viel verdient Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin



Bild: AP

Was denkst du: Wie viel Mal mehr als seine Juve-Kollegen verdient Ronaldo?

Dass Cristiano Ronaldo der Top-Verdiener der Serie A ist, überrascht wohl niemanden. Der Neuzugang von Juventus Turin stellt all die anderen Hochkaräter in Klub und Liga in den Schatten.

Die rosarote Sportbibel Gazzetta dello Sport hat die Gehälter der Serie-A-Profis veröffentlicht. Ganz zuoberst: Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Weltfussballer erhält von Juventus Turin 31 Millionen Euro im Jahr.

CR7 verdient damit viereinhalb Mal soviel wie der zweitbestbezahlte Spieler des Serienmeisters. Paulo Dybala, so die Zeitung, verdient 7 Mio. Euro. Der Argentinier ist damit der am drittbesten bezahlte Akteur der Liga. Zwischen Ronaldo und Dybala liegt Gonzalo Higuain, der Stürmer verdient bei Milan 9.5 Mio. Euro.

Die Top-Verdiener jeder Position:

grafik: gazetta

Die Top-Verdiener von Juventus:

Cristiano Ronaldo: 31 Mio. Euro

Paulo Dybala: 7 Mio. Euro

Miralem Pjanic: 6.5 Mio. Euro

Douglas Costa: 6 Mio. Euro

Leonardo Bonucci: 5.5 Mio. Euro

Emre Can: 5 Mio. Euro

Sami Khedira: 4 Mio. Euro

Mario Mandzukic: 4 Mio. Euro

Giorgio Chiellini: 4 Mio. Euro

Blaise Matuidi: 4 Mio. Euro

Juan Cuadrado: 4 Mio. Euro

Wojciech Szczesny: 4 Mio. Euro

Bild: EPA/ANSA

Die Gehälter aller Serie-A-Klubs

Insgesamt hat Juve in der laufenden Saison Gehaltskosten von 219 Mio. Euro und damit mit Abstand die höchsten der Liga (vor Milan mit 140 Mio. und Inter mit 116 Mio.).

grafik: gazzetta

Krass: Zehn Vereine – also die halbe Liga – haben eine geringere Lohnsumme des gesamten Kaders, als Cristiano Ronaldo alleine verdient. Der Superstar erhält doppelt so viel Geld wie alle Spieler Empolis zusammen.

Die Top-Verdiener der Trainer

Juventus Turin beschäftigt auch den teuersten Übungsleiter. 7.5 Mio. Euro erhält Massimiliano Allegri. Hinter ihm folgen Carlo Ancelotti (Napoli, 6.5 Mio.) und Luciano Spaletti (Inter, 4.5 Mio.).

Bild: EPA/EFE

(ram)

Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

