Der FC Zürich siegt in der Europa League gegen Larnaca



Europa League, Gruppenphase Gruppe A: Larnaca – Zürich 0:1 (0:0)

Ludogorets – Leverkusen 2:3 (2:1)

Benjamin Kololli schiesst den FCZ zum Sieg und stürzt danach in einen Graben

Der FC Zürich ist mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei AEK Larnaca in die Gruppenphase der Europa League zurückgekehrt. Den Siegtreffer erzielte Benjamin Kololli nach einer Stunde vom Penaltypunkt.

Als durchaus delikate Aufgabe hatte sich der Gang nach Zypern zur internationalen Auswahl Larnacas angekündigt. 20 Tore erzielte das spanisch geprägte Ensemble des zyprischen Cupsiegers in den letzten sieben Europacup-Heimspielen, ohne selbst einen Treffer zu kassieren. Im Exil in Nikosia war von der Heim- und Offensivstärke des Gegners wenig bis nichts zu sehen – auch weil der FCZ die Prüfung mit Bravour meisterte und einen zweiten Fehltritt im GSP-Stadion nach dem 2:3 gegen Apollon Limassol 2014 vermied.

Bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke liessen die mit einigen personellen Überraschungen angetretenen Zürcher in den 90 Minuten zu später Stunde bis zuletzt nichts Nennenswertes zu, auch nicht in den letzten zehn Minuten, in denen sie wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Pa Modou in Unterzahl spielten.

Vor beschaulicher Kulisse überzeugte der einzige Schweizer Europa-League-Vertreter gegen Zyperns Cupsieger vor allem mit einer starken Defensivleistung und einem kompakten Kollektiv. Selbst profitierte er in der 61. Minute vom einem unglücklichen Handspiel des AEK-Verteidigers Daniel Mojsov, der eine Flanke von Antonio Marchesano an den nicht ganz angelegten Arm bekam. Benjamin Kololli verwandelte den fälligen Penalty sicher – und sorgte beim Torjubel für eine Slapstick-Einlage, indem er beim Sturm zu den mitgereisten Heimfans in einen Graben fiel.

Das Hands war eine Szene, die der FCZ für diesen perfekten Start benötigte. Bis auf eine Chance von Stephen Odey nach einem schönen Dribbling in der Startviertelstunde und einen Distanzschuss von Salim Khelifi in der 80. Minute kam in offensiver Hinsicht auf von den Gästen wenig. Der Schwerpunkt lag klar auf der Defensive, und doch gelang es dem cleveren FCZ, dem Gegner die erste Europacup-Niederlage nach sieben Spielen zuzufügen.

Die Tabelle

Das Telegramm

AEK Larnaca - FC Zürich 0:1 (0:0)

Nikosia. - SR Lardot (BEL).

Tor: 61. Kololli (Handspenalty) 0:1.

AEK Larnaca: Toño; Silva (79. Gbayara), Mojsov, Gonzalez; Hevel, Larena; Barrera, Trickovski, Tete (64. Taulemesse); Giannou (75. Garcia).

FC Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Pa Modou; Khelifi (92. Winter), Palsson, Hekuran Kryeziu, Kololli; Odey (75. Ceesay), Marchesano (86. Nef).

Bemerkungen: Zürich ohne Kempter, Rohner und Sauter, Larnaca ohne Antoniadis, Laban und Truyols (alle verletzt). 84. Gelb-Rote Karte gegen Pa Modou (Foul).

Verwarnungen: 28. Hekuran Kryeziu (Foul). 50. Palsson (Foul). 56. Hevel (Foul). 78. Pa Modou (Spielverzögerung). (abu/sda)

