Sport

Fussball

Lloris rettet Tottenham im Derby gegen Arsenal einen Punkt



Premier League, 29. Runde Tottenham – Arsenal 1:1 Bournemouth – ManCity 16.00 Brighton – Huddersfield 16.00 Burnley – Crystal Palace 16.00 ManUnited – Southampton 16.00 Wolverhampton – Cardiff 16.00 West Ham – Newcastle 18.30

Bild: AP

Lloris rettet Spurs im Derby mit Penalty-Parade in der 90. Minute einen Punkt

Das musst du gesehen haben

Weil der Videobeweis in der Premier League erst in der kommenden Saison eingeführt wird, holt Tottenham im Nordlondoner Derby gegen Arsenal einen Punkt. Die Spurs durften einen Penalty treten, den es nicht hätte geben dürfen, weil der gefoulte Harry Kane vor dem Kontakt mit dem Gegner im Abseits gestanden war. So verwertete der Goalgetter den Penalty zum 1:1.

Auch Arsenal erhielt in der 89. Minute ein Penaltygeschenk. Doch Pierre-Emerick Aubameyang nahm es nicht an, sondern scheiterte an Weltmeistergoalie Hugo Lloris. So blieb es in einem hart umkämpften Duell zweier Erzrivalen bei der Punkteteilung.

Die Tabelle

Die Telegramme

Tottenham Hotspur - Arsenal 1:1 (0:1)

81'332 Zuschauer. - Tore: 16. Ramsey 0:1. 74. Kane (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (verletzt). 91. Lloris (Tottenham Hotspur) wehrt Foulpenalty von Aubameyang ab. 95. Rote Karte gegen Torreira (Arsenal) wegen Fouls. (sda)

Europas Rekordmeister

11 Themen, die du beim Oster-Brunch besser nicht ansprichst Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Abonniere unseren Newsletter