4 Tore und 2 gehaltene Penaltys: Fischer startet mit Union perfekt in die Saison

Die Mainzer mit Edimilson Fernandes hatten ihre starken Phasen nach der Pause, schossen das 1:2 nach einer guten Stunde, verschossen aber vor allem zwei Penaltys. Beide Male scheiterte Ludovic Ajorque an Unions Keeper Frederik Rönnow. Zum Schlussstand traf Milos Pantovic nach Vorlage des aus Monaco in die Bundesliga zurückgekehrten Kevin Volland.

Die Frage, ob mit Union Berlin auch im sechsten Jahr unter Fischer zu rechnen ist, beantwortete Kevin Behrens. Der 32-jährige Stürmer schoss nach 52 Sekunden das 1:0 und verwertete in der 9. Minute auch die zweite Flanke in den Mainzer Strafraum. Den dritten Kopfball-Treffer erzielte Behrens in der 70. Minute zum 3:1.

Der Rubel rollt nicht mehr – so will Moskau reagieren

Was, wenn Genoni beschliesst, auch mit dem ZSC Meister zu werden?

Das gab es noch nie: Gleich bei neun Klubs hat die Nummer 1 einen auslaufenden Vertrag. Darunter auch jene bei den Titanen ZSC Lions, Biel, Gottéron, Servette und Lugano. Die alles entscheidende Frage: Was macht Leonardo Genoni?

Was ist besser: Investitionen in ausländische Feldspieler (damit sechs spielen können) oder in einen ausländischen Torhüter (was zur Folge hat, dass nur fünf ausländische Feldspieler eingesetzt werden können)? Diese Frage hat den Marktwert der einheimischen Torhüter unverhofft aufgewertet.