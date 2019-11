«Danke, Südafrika, wir lieben dich!» Die Springboks sind zum dritten Mal Rugby-Weltmeister

Südafrika ist nach einer dominanten Vorstellung zum dritten Mal nach 1995 und 2007 Rugby-Weltmeister geworden. Im japanischen Yokohama bezwang das Team von Nationalcoach Rassie Erasmus das favorisierte England mit 32:12 (12:6).

Die Südafrikaner zogen mit ihrem dritten Titelgewinn mit dem Erzrivalen und Rekordweltmeister Neuseeland gleich. Der zweifache Titelverteidiger war in den Halbfinals an England gescheitert und musste sich in Japan mit dem 3. Rang begnügen. Südafrika ist damit die erste Mannschaft, die nach einer Niederlage im Turnier doch noch Weltmeister wird. Im Auftaktspiel vor sechs Wochen hatten die Springboks gegen Neuseeland noch deutlich verloren (13:23).

Im Final in Yokohama, wo 2002 schon das Endspiel …