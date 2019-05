Sport

Liverpool verliert Salah, gewinnt aber nach Shaqiri-Flanke doch noch



Premier League, 37. Runde Bournemouth – Tottenham 1:0 West Ham – Southampton 3:0 Wolverhampton – Fulham 1:0 Cardiff City – Crystal Palace 2:3 Newcastle United – Liverpool 2:3

Bild: EPA

Liverpool verliert Salah, gewinnt aber nach Shaqiri-Flanke dennoch dramatisch

Newcastle United – Liverpool 2:3

Der Kampf um den Meistertitel wird erst in der letzten Runde entschieden. Liverpool verspielte in Newcastle zwei Mal eine Führung, doch den «Reds» gelang spät noch ein dritter Treffer und der sorgte für die Entscheidung.

Liverpool ist damit wieder mit zwei Punkten Vorsprung Leader. Der bisherige Tabellenführer Manchester City spielt erst am Montagabend zuhause gegen Leicester City und könnte dann wieder vorbei ziehen. In der letzten Runde am kommenden Sonntag heissen die Gegner Wolverhampton (Liverpool) und Brighton (ManCity).

Bild: AP

Bitter für Liverpool war, dass es seine offensive Lebensversicherung Mohamed Salah verlor. Der Ägypter, mittlerweile 22-facher Saisontorschütze und damit Torschützenleader der Premier League, musste nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Newcastles Keeper Martin Dubravka in der 73. Minute ausgewechselt werden.

Kurz zuvor hatte Trainer Jürgen Klopp mit Xherdan Shaqiri einen frischen Angreifer eingewechselt. Und der Schweizer Nationalspieler hatte wesentlichen Anteil daran, dass Liverpool weiter vom Titel träumen darf: Shaqiri schlug die Freistossflanke, welche der für Salah gekommene Divock Origi in der 86. Minute zum 3:2 einnickte.

Bournemouth – Tottenham 1:0

Tottenham Hotspur hat es verpasst, im Kampf um die Champions-League-Plätze vorzulegen. Die Londoner verloren beim Mittelfeldklub Bournemouth durch einen Treffer von Nathan Ake in der Nachspielzeit mit 0:1.

Die «Spurs» waren zu diesem Zeitpunkt längst nur noch zu neunt auf dem Platz. Kurz vor der Pause tickte Heung-min Son aus, er sah für einen Revanche-Schubser Rot. Einen Kürzesteinsatz absolvierte Juan Foyth. Er wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt und sah nach 133 Sekunden in der 48. Minute für ein Foul ebenfalls Rot.

Für Son ein Trost: Für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam wird er nun noch ausgeruhter sein. Das Hinspiel hatte der Koreaner wegen einer Gelb-Sperre verpasst. Tottenham muss eine 0:1-Heimniederlage wettmachen, wenn es in den Final will.

In der zweitletzten Runde ist eine weitere Entscheidung gefallen. Cardiff City ist nach einer 2:3-Niederlage gegen Crystal Palace nach Huddersfield und Fulham der dritte Absteiger. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Bournemouth - Tottenham 1:0 (0:0)

10'630 Zuschauer. - Tor: 91. Ake 1:0. - Bemerkungen: Rote Karten gegen Son (43.) und Foyth (48./beide Tottenham).

Newcastle - Liverpool 2:3 (1:2)

52'206 Zuschauer. - Tore: 13. Van Dijk 0:1. 20. Atsu 1:1. 28. Salah 1:2. 54. Rondon 2:2. 86. Origi 2:3. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 91.). Liverpool mit Shaqiri (ab 66.). (sda)

