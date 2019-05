Sport

Tottenham verliert zu neunt – Son und Foyth fliegen früh vom Feld



Premier League, 37. Runde Bournemouth – Tottenham 1:0 West Ham – Southampton 16.00 Wolverhampton – Fulham 16.00 Cardiff City – Crystal Palace 18.30 Newcastle United – Liverpool 20.45

Bild: AP

Spurs verlieren zu neunt – Son und Foyth fliegen früh vom Feld

Bournemouth – Tottenham 1:0

Tottenham Hotspur hat es verpasst, im Kampf um die Champions-League-Plätze vorzulegen. Die Londoner verloren beim Mittelfeldklub Bournemouth durch einen Treffer von Nathan Ake in der Nachspielzeit mit 0:1.

Die «Spurs» waren zu diesem Zeitpunkt längst nur noch zu neunt auf dem Platz. Kurz vor der Pause tickte Heung-min Son aus, er sah für einen Revanche-Schubser Rot. Einen Kürzesteinsatz absolvierte Juan Foyth. Er wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt und sah nach 133 Sekunden in der 48. Minute für ein Foul ebenfalls Rot.

Für Son ein Trost: Für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam wird er nun noch ausgeruhter sein. Das Hinspiel hatte der Koreaner wegen einer Gelb-Sperre verpasst. Tottenham muss eine 0:1-Heimniederlage wettmachen, wenn es in den Final will. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Bournemouth - Tottenham 1:0 (0:0)

10'630 Zuschauer. - Tor: 91. Ake 1:0. - Bemerkungen: Rote Karten gegen Son (43.) und Foyth (48./beide Tottenham). (sda)

