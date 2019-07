Sport

Fussball

Die Wahl zum Weltfussballer – das sind die 10 besten Fussballer der letzten Saison

Noch zehn Spieler sind im Rennen um den Titel des Weltfussballers 2019. Nicht zu den von der FIFA bekannt gegebenen Nominierten gehört der Vorjahressieger Luka Modric.

In der Kategorie der besten Spielerinnen kommen vier der zehn Nominierten aus dem Team des Weltmeisters USA: Megan Rapinoe, Alex Morgan, Julie Ertz und Rose Lavelle. Die Brasilianerin Marta, die im letzten Jahr zum sechsten Mal gewann, gehört nicht zu den Nominierten. Die Sieger werden im Rahmen der FIFA-Awards am 23. September in Mailand gekürt.

Die nominierten Männer

Cristiano Ronaldo

Portugal, Juventus

Portugal, Juventus Frenkie De Jong

Niederlande, Ajax (neu: Barcelona)

Niederlande, Ajax (neu: Barcelona) Matthijs De Ligt

Niederlande, Ajax (neu: Juventus)

Niederlande, Ajax (neu: Juventus) Eden Hazard

Belgien, Chelsea (neu: Real Madrid)

Belgien, Chelsea (neu: Real Madrid) Harry Kane

England, Tottenham Hotspur

England, Tottenham Hotspur Sadio Mane

Senegal, Liverpool

Senegal, Liverpool Kylian Mbappé

Frankreich, PSG

Frankreich, PSG Lionel Messi

Argentinien, Barcelona

Argentinien, Barcelona Mohamed Salah

Ägypten, Liverpool

Ägypten, Liverpool Virgil Van Dijk

Niederlande, Liverpool



Die nominierten Frauen

Ellen White

England, Manchester City

England, Manchester City Wendie Renard

Frankreich, Olympique Lyon

Frankreich, Olympique Lyon Megan Rapinoe

USA, Reign FC​

USA, Reign FC​ Alex Morgan

USA, Orlando Pride​

USA, Orlando Pride​ Vivianne Miedema

Niederlande, FC Arsenal​

Niederlande, FC Arsenal​ Rose Lavelle

USA, Washington Spirit



USA, Washington Spirit Sam Kerr

Australien, Perth Glory FC​

Australien, Perth Glory FC​ Amandine Henry

Frankreich, Olympia Lyon



Frankreich, Olympia Lyon Ada Hegerberg

Norwegen, Olympique Lyon



Norwegen, Olympique Lyon Caroline Graham Hansen

Norwegen, FC Barcelona

Norwegen, FC Barcelona Julie Ertz

USA, Chicago Red Stars​

USA, Chicago Red Stars​ Lucy Bronze

England, Olympique Lyon



Die nominierten Trainer der Männer

Djamel Belmadi

Nationalmannschaft Algerien

Nationalmannschaft Algerien Didier Deschamps

Nationalmannschaft Frankreich

Nationalmannschaft Frankreich Marcelo Gallardo

River Plate



River Plate Ricardo Gareca

Nationalmannschaft Peru



Nationalmannschaft Peru Pep Guardiola

Manchester City​

Manchester City​ Jürgen Klopp

FC Liverpool

FC Liverpool Mauricio Pochettino

Tottenham Hotspur​

Tottenham Hotspur​ Fernando Santos

Nationalmannschaft Portugal



Nationalmannschaft Portugal Erik ten Hag

Ajax Amsterdam



Ajax Amsterdam Tite

Nationalmannschaft Brasilien



Die nominierten Trainer der Frauen

