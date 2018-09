Kein Scherz! Berner Stadtpräsident bittet YB um Namenswechsel

Sport

Die Berner Stadtregierung hat am Mittwoch den Fussball-Schweizermeister BSC Young Boys zum Empfang in den Erlacherhof geladen. Dabei bat den Stadtpräsident Alec von Graffenried den Hauptstadtklub, sich künftig «YB Bern» zu nennen.

«Jetzt, da ihr gross geworden seid», sei der Moment gekommen, sich von BSC Young Boys zu YB Bern umzutaufen – dies «als Commitment eurer Stadt gegenüber», sagte von Graffenried anlässlich des Empfangs im Garten des Erlacherhofs. Auch andere grosse Klubs «wie Real Madrid oder Juventus Turin» trügen schliesslich die Namen ihrer Städte im Klubnamen.

Auf jeden Fall freue man sich in Bern «nach diesem unvergesslichen Frühling» nun auf einen «unvergesslichen Herbst». YB hat dieses Jahr erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die Champions League geschafft und trifft dabei auf die europäischen Spitzenklubs Manchester United, Juventus Turin und Valencia. «Die ganze Stadt Bern ist mit euch», sagte YB-Fan von Graffenried. (pre/sda)

