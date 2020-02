Sport

Fussball

Serie A: Immobile knackt bei Lazio-Sieg 61 Jahre alte Tor-Bestmarke



Bild: AP

Immobile knackt 61 Jahre alte Tor-Bestmarke – Lazio gewinnt und bleibt an Juventus dran

Serie A

Die positive Serie von Lazio Rom reisst nicht ab. Die Römer gewinnen das heikle Auswärtsspiel gegen das zuletzt formstarke und viermal in Folge ungeschlagene Genoa (mit Valon Behrami) 3:2.

Damit blieb Lazio Rom in der Serie A zum 20. Mal in Folge ungeschlagen. Der Rückstand auf Leader und Titelverteidiger Juventus Turin beträgt weiterhin nur ein Punkt. Der Tabellenzweite Lazio kam in Genua zum 15. Erfolg aus den letzten 17 Runden.

Zu den Torschützen von Lazio, das 2:0 und 3:1 führte, gehörte auch wieder Ciro Immobile. Er erzielte mit dem 2:0 seinen 27. Treffer in der Meisterschaft. Eine solche Ausbeute nach 25 Runden hatte zuletzt vor 61 Jahren die Inter-Legende Antonio Angelillo.

Genoa - Lazio Rom 2:3 (0:1)

Tore: 2. Marusic 0:1. 51. Immobile 0:2. 57. Cassata 1:2. 71. Cataldi 1:3. 89. Criscito (Handspenalty) 2:3. -

Bemerkungen: Genoa mit Behrami.

Premier League

Bundesliga

Abonniere unseren Newsletter