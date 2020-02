Martial mit Traumtor bei ManUnited-Sieg +++ Immobile knackt 61 Jahre alte Tor-Bestmarke

Sport

Fussball

Serie A: Martial mit Traumtor bei ManUnited-Sieg



Serie A

Genoa – Lazio 2:3

Die positive Serie von Lazio Rom reisst nicht ab. Die Römer gewinnen das heikle Auswärtsspiel gegen das zuletzt formstarke und viermal in Folge ungeschlagene Genoa (mit Valon Behrami) 3:2.

Damit blieb Lazio Rom in der Serie A zum 20. Mal in Folge ungeschlagen. Der Rückstand auf Leader und Titelverteidiger Juventus Turin beträgt weiterhin nur ein Punkt. Der Tabellenzweite Lazio kam in Genua zum 15. Erfolg aus den letzten 17 Runden.

Zu den Torschützen von Lazio, das 2:0 und 3:1 führte, gehörte auch wieder Ciro Immobile. Er erzielte mit dem 2:0 seinen 27. Treffer in der Meisterschaft. Eine solche Ausbeute nach 25 Runden hatte zuletzt vor 61 Jahren die Inter-Legende Antonio Angelillo.

Genoa - Lazio Rom 2:3 (0:1)

Tore: 2. Marusic 0:1. 51. Immobile 0:2. 57. Cassata 1:2. 71. Cataldi 1:3. 89. Criscito (Handspenalty) 2:3. -

Bemerkungen: Genoa mit Behrami.

Premier League

ManUnited – Watford 3:0

Manchester United steht dank einem 3:0-Heimsieg über Watford neu auf Tabellenrang 5. Besonders sehenswert waren dabei die Tore von Anthony Martial zum 2:0 und Mason Greenwood zum 3:0.

Manchester United - Watford 3:0 (1:0)

73'347 Zuschauer. -

Tore: 42. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 1:0. 59. Martial 2:0. 75. Greenwood 3:0.

Bundesliga

Leverkusen – Augsburg 2:0

Bayer Leverkusen schielt nach einem überzeugenden Start in die Rückrunde in der Bundesliga auf die Champions-League-Plätze. Nach dem 2:0 im Heimspiel gegen Augsburg, dem fünften Sieg in der sechsten Partie seit der Winterpause, schloss die Mannschaft von Trainer Peter Bosz zum viertklassierten Borussia Mönchengladbach auf. Moussa Diaby (25.) und Nadiem Amiri (59.) sorgten für die Entscheidung für die Leverkusener, welche gegen die zuletzt stolpernden Augsburger nicht an die Grenzen gehen mussten.

Bei Augsburg fehlte der Schweizer Nationalteam-Captain Stephan Lichtsteiner wegen einer Prellung sowie einer Risswunde am rechten Knie, die er vor einer Woche im Heimspiel gegen Freiburg erlitten hatte. Lichtsteiner dürfte allerdings bald wieder zum Einsatz kommen. Er hatte unter der Woche bereits wieder trainiert.

Bayer Leverkusen - Augsburg 2:0 (1:0)

23'703 Zuschauer. -

Tore: 25. Diaby 1:0. 59. Amiri 2:0. -

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (ab 59.), ohne Lichtsteiner (verletzt).

(zap/sda)

