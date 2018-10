Sport

Fussball

Europa League: Milan und Leverkusen drehen erst spät auf



Europa League, ausgewählte Resultate A: Leverkusen – Larnaca 4:2 (1:1)

A: Zürich – Rasgrad 1:0 (0:0) B: Trondheim – Leipzig 1:3 (0:1)

B: Salzburg – Celtic 3:1 (0:1) D: Anderlecht – Zagreb 0:2 (0:1)

D: Fenerbahce – Trnava 2:0 (0:0) E: Agdam – Arsenal 0:3 (0:1) F: Milan – Olympiakos 3:1 (0:1)

F: Betis Sevilla – Düdelingen 3:0 (0:0) H: Frankfurt – Lazio Rom 4:1 (2:1) L: Chelsea – Videoton 1:0 (0:0)

Karius wird ganz fies erwischt – Milan und Leverkusen schlagen zurück

In der Europa League kam in der Gruppe A neben dem FC Zürich auch Bayer Leverkusen zum zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der Bundesligist tat sich gegen AEK Larnaca allerdings schwer und lag sogar im Rückstand. Am Ende gewann Bayer dann trotzdem 4:2.

Das kurioseste Tor des Abends:

Loris Karius, dem im Champions-League-Final zwei peinliche Patzer unterliefen, ist momentan von Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Doch auch mit den Türken kassierte er beim 0:2 gegen Malmö FF wieder ein ganz bitteres Ding. Beim 0:1 fliegt der Ball nach einer abgefälschten Flanke sehr unglücklich über den deutschen Keeper ins Tor. Wie heisst es so schön? Hast du ... am Fuss, hast du ... am Fuss.

Das schönste Tor des Abends:

Apollon Limassol verliert gegen Olympique Marseille zwar 1:2, Sasa Markovic glänzt aber mit einem absoluten Traumtor. Nach einer Rückgabe zieht er aus vollem Lauf ab – und sein Schuss passt genau ins Lattenkreuz.

Das musst du sonst noch gesehen haben:

Auch Leverkusen bleibt makellos

Beim Auftakt zur Europa League hatte Bayer Leverkusen auswärts gegen Ludogorez Rasgrad einen 0:2-Rückstand in einen Sieg umgewandelt. Im Heimspiel gegen AEK Larnaca lag der Bundesligist bis kurz vor der Pause 0:1 zurück – und siegte noch 4:2. Entscheidenden Einfluss hatte der argentinische Stürmer Lucas Alario, dem Nach der Pause zwei Tore zur 3:1-Führung gelangen. In der Bundesliga blieb der Südamerikaner bislang noch ohne Treffer.

Ganz zufrieden waren sie bei Bayer Leverkusen trotz der beiden Startsiege nicht. Vor den Duellen gegen den FC Zürich am 25. Oktober und 8. November streifte der Bundesligist seine defensiven Schwächen auch im Europacup nicht ab. In der Meisterschaft hat Bayer Leverkusen in sechs Spielen 13 Gegentore kassiert. In der Europa League musste die Abwehr gegen Aussenseiter wie Ludogorez Rasgrad und AEK Larnaca in 180 Minuten auch schon vier Mal kapitulieren.

Milan dank Cutrone und Higuain

Wie Bayer Leverkusen schaffte auch Milan nach einem 0:1-Rückstand den zweiten Sieg. Im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus gelang den Italienern mit drei Toren zwischen der 69. und 79. Minute die Wende zum 3:1-Erfolg. Der eingewechselte Stürmer Patrick Cutrone schoss zwei Treffer. Beim 1:1 des 20-Jährigen leistete Ricardo Rodriguez mit einer perfekten Flanke die Vorarbeit.

Arsenal ohne Probleme

Junge Torschützen gab es auch bei Arsenal. Die Londoner traten in Aserbaidschan gegen Karabach Agdam mit einer Reservemannschaft an und siegten problemlos 3:0. Nach der Pause trafen für Arsenal der 18-jährige Stürmer Emile Smith-Rowe sowie der 19-jährige Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi. Wie schon im ersten Gruppenspiel stand Stephan Lichtsteiner bei den Engländern in der Startformation, Granit Xhaka sass auf der Bank. Bei Karabach Agdam konnte der Schweizer Mittelstürmer Innocent Emeghara keine Akzente setzen.

Mvogo feiert Sieg mit Leipzig

RB Leipzig hat nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Red Bull Salzburg sein erstes Spiel in dieser Europa-League-Saison gewinnen können. Mit Yvon Mvogo im Tor siegte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick beim aktuellen norwegischen Meister Rosenborg Trondheim mit 3:1. Jean-Kévin Augustin, Ibrahima Konaté und Matheus Cunha, der im Sommer von Sion zu Leipzig wechselt erzielten die Tore für die «Roten Bullen».

Chelsea erfüllt Pflicht mit Mühe

Die Telegramme

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca 4:2 (1:1)

23'354 Zuschauer.

Tore: 25. Trickovski 0:1. 44. Havertz 1:1. 49. Alario 2:1. 88. Alario 3:1. 91. Raspas 3:2. 93. Brandt 4:2.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig 1:3 (0:1)

11'484 Zuschauer.

Tore: 12. Augustin 0:1. 58. Konaté 0:2. 6:1. Cunha 0:3. 79. Jebali 1:3.

Bemerkung: Leipzig mit Mvogo.

Karabach Agdam - Arsenal 0:3 (0:1)

Tore: 4. Sokratis 0:1. 53. Smith-Rowe 0:2. 80. Guendouzi 0:3.

Bemerkung: Karabach Agdam mit Emeghara, Arsenal mit Lichtsteiner, ohne Xhaka (Ersatz).

Milan - Olympiakos Piräus 3:1 (0:1)

22'294 Zuschauer.

Tore: 14. Guerrero 0:1. 69. Cutrone 1:1. 76. Higuain 2:1. 79. Cutrone 3:1.

Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 93. Pfostenschuss von Calhanoglu (Milan).

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom 4:1 (2:1)

47'000 Zuschauer.

Tore: 4. Da Costa 1:0. 23. Parolo 1:1. 28. Kostic 2:1. 52. Jovic 3:1. 94. Da Costa 4:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz). 45. Gelb-Rote Karte gegen Basta (Lazio Rom). 59. Rote Karte gegen Correa (Lazio Rom).

Apollon Limassol - Olympique Marseille 2:2 (0:0)

Tore: 50. Payet 0:1. 67. Luiz Gustavo 0:2. 74. Markovic 1:2. 91. Zelaya 2:2.

Chelsea - Videoton Szekesfehervar 1:0 (0:0)

Tor: 70. Morata 1:0. (pre/sda)

