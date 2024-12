Ein Textilverbrechen vor dem Etihad Stadium von Manchester City. Bild: www.imago-images.de

Bundesliga

Heidenheim – Stuttgart 1:3

Der VfB Stuttgart nähert sich den Top 4. Dem erlösenden dritten Tor der Stuttgarter in Heidenheim in der 85. Minute ging ein Foul am Schweizer Fabian Rieder voraus. Den fälligen Penalty verwandelte Nick Woltemade. Rieder war für die letzte Viertelstunde für Enzo Millot ins Spiel gekommen. Dieser hatte kurz vor der Pause das 2:1 erzielt, nachdem er sechs Minuten zuvor mit einem Fehler das 1:1 verschuldet hatte.

Heidenheim – VfB Stuttgart 1:3 (1:2)

Tore: 20. Mittelstädt 0:1. 41. Wanner 1:1. 45. Millot 1:2. 85. Woltemade (Penalty) 1:3. - Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 89.) und Rieder (ab 74.).

Serie A

Parma – Hellas Verona 2:3

Simon Sohm trifft zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Match doppelt. Der zweifache Schweizer Nationalspieler erzielte beim 2:3 von Parma gegen Hellas Verona beide Tore seiner Mannschaft.

Torschütze Sohm (links) klatscht mit Kollege Mohamed ab. Bild: www.imago-images.de

Sohm traf in der 19. Minute zum 1:1 und verkürzte mit einem wuchtigen Flachschuss aus rund 20 Metern kurz vor dem Schlusspfiff auf 2:3. Der Serie-B-Meister der letzten Saison gerät durch die Niederlage im Kellerduell etwas mehr in den Abstiegskampf.

Parma – Hellas Verona 2:3 (1:1)

Tore: 5. Coppola 0:1. 19. Sohm 1:1. 57. Sarr 1:2. 75. Mosquera 1:3. 90. Sohm 2:3. - Bemerkungen: Parma mit Sohm.

Bologna – Fiorentina 1:0

Bologna stoppte auch dank Remo Freuler den Lauf der Fiorentina. Diese musste sich nach acht Siegen in Folge dem Champions-League-Teilnehmer mit 0:1 geschlagen geben. Freuler gab den Pass zum Siegtor von Jens Odgaard in der 59. Minute. Dan Ndoye musste zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Michel Aebischer, der dritte Schweizer bei Bologna, fehlt seit längerem verletzt.

Bologna – Fiorentina 1: (0:0)

Tor: 59. Odgaard 1:0. - Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye (bis 46.), ohne Aebischer (verletzt).

