Sport

Fussball

EM-Qualifikation: Holland bodigt Estland – Deutschland hat Mühe



Bild: AP

Holland bodigt Estland – Deutschland müht sich mit Nordirland ab

Deutschland hat sich in der EM-Qualifikation mit einem wenig glanzvollen 2:0 in Nordirland für das 2:4 gegen die Niederlande rehabilitiert. Auch die Niederlande und Belgien kamen zu Auswärtssiegen. Kroatien strauchelte in Aserbaidschan (1:1).

Gruppe C

Deutschland – Nordirland

Beim eher knappen, aber nicht unverdienten Sieg in Belfast benötigte Deutschland nach einer zähen ersten Halbzeit das technische Geschick von Marcel Halstenberg, um nach dem Seitenwechsel zum kursweisenden 1:0 zu gelangen. Leipzigs Aussenverteidiger brachte in der 48. Minute eine verlängerte Flanke mit einem Volley auf Hüfthöhe im entferten Toreck unter.

Das 1:0 durch Halstenberg Video: streamja

Den zweiten Treffer erzielte Serge Gnabry erst in der Nachspielzeit.

Für die mit vier Siegen gegen Weissrussland und Estland in die EM-Kampagne gestarteten Nordiren waren es die ersten Punktverluste. Die Gruppe scheint damit den erwarteten Verlauf zu nehmen..



Das 2:0 durch Gnabry Video: streamja

Das Telegramm

Nordirland - Deutschland 0:2 (0:0). - Belfast. - 18'326 Zuschauer. - SR Orsato (ITA). - Tore: 48. Halstenberg 0:1. 92. Gnabry 0:2.

Deutschland: Neuer; Klostermann, Ginter (40. Tah), Süle, Halstenberg; Kroos, Kimmich, Brandt; Gnabry, Reus (85. Can), Werner (68. Havertz).

Niederlande – Estland

Die Niederlande, Nordirlands nächster Gegner, rückten mit einem nie gefährdeten 4:0 in Estland dank Treffern von Ryan Babel (2), Memphis Depay und Georginio Wijnaldum auf drei Punkte an die Nordiren heran.

Das 1:0 durch Babel Video: streamja

Das 2:0 durch Babel Video: streamja

Das 3:0 durch Depay Video: streamja

Das 4:0 durch Wijnaldum Video: streamja

Das Telegramm

Estland - Niederlande 0:4 (0:1). - Tallinn. - SR Bojko (UKR). - Tore: 17. Babel 0:1. 48. Babel 0:2. 76. Depay 0:3. 87. Wijnaldum 0:4.

Niederlande: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Pröpper, Wijnaldum, Frenkie De Jong (71. Luuk De Jong); Malen (63. Berghuis), Depay, Babel (85. Strootman). (sda)

Die Tabelle der Gruppe C: tabelle: srf

Die Tabellen

Gruppe E: tabelle: srf

Gruppe G: tabelle: srf

Gruppe I: tabelle: srf

Die Telegramme

Gruppe E

Aserbaidschan - Kroatien 1:1 (0:1). - Baku. - SR Schärer (SUI). - Tore: 11. Modric (Handspenalty) 0:1. 72. Chalilsada 1:1. - Bemerkung: Kroatien u.a. ohne Rakitic.

Ungarn - Slowakei 1:2 (0:1). - Budapest. - SR Lahoz (ESP). - Tore: 40. Mak 0:1. 50. Szoboszlai 1:1. 56. Bozenik 1:2. (sda)

Gruppe G

Slowenien - Israel 3:2 (1:0). - Ljubljana. - SR Taylor (ENG). - Tore: 43. Verbic 1:0. 50. Natcho 1:1. 63. Zahavi 1:2. 66. Bezjak 2:2. 90. Verbic 3:2. - Bemerkungen: Slowenien ab 81. mit Popovic (Zürich), ohne Crnigoj (Lugano/nicht im Aufgebot).

Lettland - Nordmazedonien 0:2 (0:2). - Riga. - SR Eskas (NOR). - Tore: 16. Pandev 0:1. 17. Bardhi 0:2. - Bemerkungen: Lettland mit Vanins (Zürich) und Uldrikis (Sion/bis 46.).

Polen - Österreich 0:0. - Warschau. - 56'788 Zuschauer. - SR Kassai (HUN). - Bemerkung: 15. Pfostenschuss Grosicki (Polen). (sda)

Gruppe I

Schottland - Belgien 0:4 (0:3). - Glasgow. - SR Gil (POL). - Tore: 9. Lukaku 0:1. 24. Vermaelen 0:2. 32. Alderweireld 0:3. 82. De Bruyne 0:4.

Russland - Kasachstan 1:0 (0:0). - Kaliningrad. - SR Dabanovic (MNE). - Tor: 89. Fernandes 1:0.

San Marino - Zypern 0:4 (0:2). - Serravalle. - SR Griffith (WAL). - Tore: 2. Kousoulos 0:1. 39. Papoulis 0:2. 73. Kousoulos 0:3. 75. Artymatas 0:4.

(jaw/sda)

Abonniere unseren Newsletter