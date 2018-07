Sport

Fussball im Jahr 2018: Kreditkartenwurf statt Münzwurf



Fussball im Jahr 2018 ist, wenn statt der Münze eine Kreditkarte geworfen wird

Das Verschwinden von Bargeld wird schon seit geraumer Zeit prognostiziert. Genauso wie die fortschreitende Kommerzialisierung des Fussballs beklagt wird. Am Wochenende haben sich diese beiden Trends vereinigt.

5:1 gewinnt Arsenal ein Testspiel in Singapur gegen Paris Saint-Germain. Das interessiert uns eigentlich nur am Rande, denn Testspiele mit ihren vielen Auswechslungen werden auch dann nicht besser, wenn man sie als «International Champions Cup» vermarktet und am Ende einer unübersichtlichen Testspielserie einem Team einen Pokal überreicht.

Nein, uns interessiert viel mehr, was sich VOR diesem Spiel in der asiatischen Metropole ereignet hat. Da wurde nämlich der traditionelle Münzwurf durch einen Kreditkartenwurf ersetzt:

Ob der Schiedsrichter die Münze vergessen habe, fragt die Daily Mail. Und weiss die Antwort natürlich besser: Die Karte kam von einem der Sponsoren der Testspielserie.

Die beiden Arsenal-Schweizer Stephan Lichtsteiner und Granit Xhaka kamen nicht zum Einsatz. Mesut Özil schoss die Londoner in Führung, welche Christopher Nkunku mittels Penalty ausglich. Dank eines Doppelpacks von Alexandre Lacazette legte Arsenal wieder vor, die letzten Treffer zum 5:1-Endstand schossen Rob Holding und Edward Nketiah.

