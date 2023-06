«Wir sind alle Profifussballer» – fehlender VAR sorgt bei U21-EM für Unverständnis

Es wäre der Treffer zum 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit gewesen und hätte so zu einer Punkteteilung zwischen den beiden Gruppenfavoriten geführt. Wodurch sich die Konstellation in der Schweizer-Gruppe wesentlich verändert hätte. Italiens Coach Paolo Nicolato bezeichnete das Fehlen des Video-Assistenten nach der Niederlage gegen Frankreich als «unglaublich».

Im Spiel gegen Frankreich waren die Italiener selbst Opfer von klaren Fehlentscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns geworden. Unter anderem wurde dem Nachwuchs der «Squadra Azzura» ein regulärer Treffer nicht anerkannt. Da in den Stadien auch keine Torlinientechnik vorhanden ist, konnte der Schiedsrichter nicht erkennen, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie war. In italienischen Medien wurde nach dem Spiel von einem «Skandal» gesprochen.

Blöd nur, dass die UEFA aktuell noch auf den Einsatz des VARs verzichtet. Zunächst war der Einsatz von technischen Hilfsmitteln beim Turnier überhaupt nicht geplant. Doch nachdem es bereits in der Partie am ersten Gruppenspieltag zwischen Frankreich und Italien zu mehreren Aufregern gekommen war, entschied sich die UEFA dafür, ab der K.o-Runde den VAR zu installieren.

Auch der Ausgleich oder gar ein Sieg wäre durchaus im Bereich des möglichen gewesen. Doch in zwei heiklen Situationen blieb die Pfeife des schwedischen Schiedsrichters stumm. Zunächst wurde Amdouni in der 54. Minute im Strafraum rüde von Bove von hinten von den Beinen geholt. Der fällige Strafstoss blieb allerdings aus.

Aktuell stehen bei der laufenden U21-EM in Georgien und Rumänien vor allem die Schiedsrichter im Fokus. Die Leistungen der Unparteiischen lassen in einigen Spielen noch sehr zu wünschen übrig. Dies musste nun auch der Nati-Nachwuchs bitter erfahren.

Verzweiflung oder Verschwörung? Was am Montag zu den Ereignissen in Russland bekannt ist

Staudenmann, Aeschbacher, Orlik – grosse Sieger an grossen Schwingfesten

Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher als Sieger des Berner Kantonalfests in Tramelan sowie Armon Orlik als Sieger des Nordostschweizer Fests in Mollis sind die Triumphatoren vom Sonntag.

Hatte er in der Saison 2022 achtmal den 2. Platz belegt – auch am Eidgenössischen Fest in Pratteln –, kennt Fabian Staudenmann in dieser Saison nur den Sieg. Nach drei Siegen an Gauverbandsfesten und dem Triumph vom letzten Sonntag am Schwarzsee hat er nun erstmals das Berner Kantonale für sich entschieden.