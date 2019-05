Sport

Fussball

Diese 11 Teenager werden den Transfermarkt auf den Kopf stellen



bild: shutterstock/watson

Diese 11 Teenager werden im Sommer den Transfermarkt auf den Kopf stellen

Die Preise werden immer höher, die Spieler immer jünger. Der Transfermarkt wird auch in diesem Sommer wieder von unverschämt hohen Angeboten überflutet werden. Im Fokus stehen dabei auch einige Spieler, die noch keine 20 Jahre alt sind. 11 Teenager könnten in diesem Sommer das Transferfenster ziemlich auf den Kopf stellen.

João Félix



Bild: EPA/LUSA

Seine drei Tore im Viertelfinal-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt machten João Félix zum jüngsten Hattrick-Schützen in der Geschichte der Europa League. Billig wird der umworbene Offensiv-Allrounder aber nicht. In seinem neuen, bis 2023 laufenden Vertrag hat er eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro.

Geburtsdatum: 10.11.1999 (19)

Position: Hängende Spitze, Rechtsaussen

Marktwert: 35 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 37 Spiele, 16 Tore, 9 Assists



Aktueller Verein: Benfica Lissabon

Interessierte Klubs: Bayern München, Juventus Turin, Manchester United, Manchester City.



Moise Kean

Bild: AP/ANSA

Was war das bisher für eine Saison für Juventus-Juwel Moise Kean. In der Hinrunde wurde der 19-jährige Stürmer von Trainer Massimilliano Allegri kaum beachtet – zu gross war die Konkurrenz in Juves Sturm um Cristiano Ronaldo und Co. Doch wenn er spielte, traf Kean. In 10 Spielen in der Serie A netzte er 6 Mal ein. 58 Minuten Einsatzzeit braucht er bisher pro Treffer. In der Nationalmannschaft kam Kean nicht nur zu seinem Debüt, er durfte in der EM-Qualifikation gleich zwei Mal über 90 Minuten ran – und traf in beiden Spielen.

Bei Juventus hat Kean nur noch einen Vertrag bis 2020 – das Arbeitspapier wird also bald verlängert oder der Stürmer wechselt im Sommer den Verein – so oder so wird sein umtriebiger Berater Mino Raiola eine lukrative Lösung für seinen Schützling finden. Interessenten gibt es neben der «alten Dame» genügend. Für einen Wechsel weg aus Italien spricht der latente Rassismus in Italiens Fussballstadien, gegen den der Verband kaum etwas unternimmt.

Geburtsdatum: 28.02.2000 (19)

Position: Stürmer

Marktwert: 15 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 14 Spiele, 7 Tore, 1 Assist

Aktueller Verein: Juventus Turin

Interessierte Klubs: PSG, Inter Mailand

Matthijs de Ligt

Bild: AP/AP

Einen Matthijs De Ligt braucht man nun wirklich nicht mehr vorzustellen. Einige Marken in der noch jungen Karriere des Holländers

21. September 2016 (17)

Debüt für Ajax gegen Willem II Tilburg. Mit seinem Tor wird er dabei auch gleich zum zweitjüngsten Ajax-Torschützen nach Clarence Seedorf.

Debüt für Ajax gegen Willem II Tilburg. Mit seinem Tor wird er dabei auch gleich zum zweitjüngsten Ajax-Torschützen nach Clarence Seedorf. 13. Januar 2017 (17)

De Ligt geht beim Meisterschaftsspiel gegen den FC Emmen als erster minderjähriger Spieler im bezahlten niederländischen Fussball als Kapitän in eine Partie.



De Ligt geht beim Meisterschaftsspiel gegen den FC Emmen als erster minderjähriger Spieler im bezahlten niederländischen Fussball als Kapitän in eine Partie. 25. März 2017 (17)

De Ligt wird jüngster Debütant der niederländischen Nationalmannschaft seit 1945.



De Ligt wird jüngster Debütant der niederländischen Nationalmannschaft seit 1945. 24. Mai 2017 (17)

De Ligt steht im Europa-League-Final gegen Manchester United in der Startformation und ist damit der jüngste Spieler der Geschichte, welcher jemals in einem europäischen Klubfinale der UEFA zum Einsatz gekommen ist.

De Ligt steht im Europa-League-Final gegen Manchester United in der Startformation und ist damit der jüngste Spieler der Geschichte, welcher jemals in einem europäischen Klubfinale der UEFA zum Einsatz gekommen ist. April 2018 (18)

De Ligt wird zum jüngsten Kapitän in der Geschichte von Ajax Amsterdam ernannt.

De Ligt wird zum jüngsten Kapitän in der Geschichte von Ajax Amsterdam ernannt. 17. Dezember 2018 (19)

De Ligt gewinnt den Golden Boy Award als bester Jungspieler Europas.

Dass der Captain da ist, wenn es wirklich zählt, bewies er unter anderem im Champions-League-Viertelfinal gegen Juventus Turin, als er Ajax mit einem Kopfball-Tor zum 2:1 das Weiterkommen sicherte.

Im Sommer zieht es De Ligt wohl weiter zum FC Barcelona. Dort hat bereits Teamkollege Frenkie De Jong unterschrieben – alles ist bereit für die nächste holländische Generation bei den Katalanen.

Geburtsdatum: 12.08.1999 (19)

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 70 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 51 Spiele, 6 Tore, 4 Assists

Aktueller Verein: Ajax Amsterdam

Interessierte Klubs: FC Barcelona, Juventus Turin, PSG, Bayern München

Nicolo Zaniolo

Bild: EPA/ANSA

Bleibt Nicolo Zaniolo in Rom? Der Teenager kam erst im Sommer von Inter Mailand und hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft. Sollte die AS Roma (derzeit Rang 5) die Qualifikation für die Champions League verpassen, ist der nächste Karriereschritt wahrscheinlich.

Der Offensiv-Allrounder ist begehrt, Topklubs aus allen Ligen reissen sich um den italienischen Nationalspieler.

Geburtsdatum: 02.07.1999 (19)

Position: Offensives Mittelfeld, Flügel

Marktwert: 40 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 33 Spiele, 6 Tore, 2 Assists

Aktueller Verein: AS Roma

Interessierte Klubs: Bayern München, Juventus Turin, Manchester City, Real Madrid

Jadon Sancho

Bild: AP/AP

Real Madrids Trainer Zinédine Zidane, so heisst es, habe in diesem Sommer 500 Millionen Euro für neue Spieler zur Verfügung. Sein oberstes Transferziel sei Jadon Sancho. Der Engländer spielt bei Dortmund eine unfassbare starke Saison und gilt gemäss BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eigentlich als unverkäuflich. Eigentlich. Denn die Königlichen sollen bereit sein, rund 180 Millionen Euro für Sancho zu bezahlen – ob Watzke und Co. dabei schwach werden?

Geburtsdatum: 25.03.1999 (19)

Position: Flügel

Marktwert: 80 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 40 Spiele, 12 Tore, 19 Assists

Aktueller Verein: Borussia Dortmund

Interessierte Klubs: Real Madrid, Manchester United

Kai Havertz

Bild: EPA/EPA

Er ist derzeit sowas wie das Nonplusultra der Fussball-Teenager. Kai Havertz hat mit seinen 19 Jahren bereits 85 Spiele in der Bundesliga absolviert. Dabei gelangen ihm 40 Skorerpunkte (21 Tore). In dieser Saison hat das Megatalent den Durchbruch vor den Tor definitiv geschafft und bringt es auf eine für einen Mittelfeldspieler grossartige Bilanz von 17 Toren in 39 Spielen.

Klar, weckt der Teenager mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten, besonders beim deutschen Rekordmeister Bayern München. Die «Sport Bild» berichtete, dass Havertz spätestens 2020 zum FCB stossen werde. Die Ablöse soll sich auf 100 Millionen Euro belaufen.

Noch hat Havertz in Leverkusen einen Vertrag bis 2022 und Rudi Völler betont: «Kai wird bei uns bleiben. Unabhängig vom Ausgang der Saison.» Ob der Geschäftsführer seine Meinung auch noch vertritt, wenn tatsächlich Angebote im dreistelligen Millionenbereich eintrudeln?

Geburtsdatum: 11.06.1999 (19)

Position: Offensives Mittelfeld, Flügelspieler

Marktwert: 65 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 39 Spiele, 17 Tore, 7 Assists

Aktueller Verein: Bayer Leverkusen

Interessierte Klubs: Bayern München, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, FC Chelsea.

Callum Hudson-Odoi

Bild: EPA/EPA

Viel Erfahrung bringt er nicht mit, der Callum Hudson-Odoi: Der 18-jährige Flügelspieler kam in bisher 12 Premier-League-Partien zum Einsatz und hat dabei gerade mal einen einzigen Assist zu verzeichnen. Doch Hudson-Odoi gilt als Riesentalent – die Bayern wollen den Engländer unbedingt. In der Europa League hat das Chelsea-Eigengewächs mit 4 Toren und 2 Assists in 9 Spielen bereits überzeugen können.

Weil Chelsea im Sommer eine Transfersperre für 2 Perioden droht (noch nicht definitiv, Chelsea zieht wohl noch vor das CAS), könnte sich ein Wechsel als schwer entpuppen – zudem verletzte sich Hudson-Odoi kürzlich schwer: Nach einem Achillessehnenriss fällt er bis voraussichtlich November aus. Ob die Bayern gegen die 40 Millionen für einen verletzten, unerfahrenen Spieler investieren?

Geburtsdatum: 07.11.2000 (18)

Position: Flügelspieler

Marktwert: 25 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 24 Spiele, 5 Tore, 5 Assists

Aktueller Verein: FC Chelsea

Interessierte Klubs: Bayern München

Ryan Sessegnon

Bild: EPA/EPA

Aufsteiger FC Fulham wird nächste Saison wieder den Weg in die Championship antreten müssen. Deshalb ist es mehr als fraglich, ob sich Lichtblick Ryan Sessegnon das nochmals antut. Der 18-Jährige, der auf der linken Seite überall eingesetzt werden kann, gehört in keine unterklassige Liga. Und Angebote gibt es genügend – rund 45 Millionen Euro werden als Ablöse gehandelt. Speziell Tottenham Hotspur liebäugelt mit einem Wechsel des Engländers, der nur noch einen Vertrag bis 2020 besitzt.

Geburtsdatum: 18.05.2000 (18)

Position: Aussenverteidiger, Mittelfeldspieler, Flügel

Marktwert: 35 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 36 Spiele, 2 Tore, 6 Assists

Aktueller Verein: FC Fulham

Interessierte Klubs: Tottenham Hotspur, Manchester United, Borussia Dortmund, PSG, Juventus Turin.

Sandro Tonali

Bild: EPA/ANSA

Eigentlich sind Vergleiche von Spielern mit ehemaligen Stars etwas doofes, weil schliesslich jeder seinen eigenen Stil mitbringt. Doch die Ähnlichkeit von Sandro Tonali zu Andrea Pirlo ist verblüffend. Einerseits ist da ist dieses ausdruckslose, scheinbar uninteressierte Gesicht mit der langen Mähne. Andererseits hat Tonali wie Pirlo ebenfalls bei Brescia Calcio seinen Durchbruch geschafft, der 18-Jährige spielt in der Serie B eine grossartige Saison und steigt mit seinem Team auf.

Die grösste Parallele von Tonali und Pirlo ist jedoch seine Spielweise im defensiven Mittelfeld. In Italien werden Spielertypen, die das Spiel aus einer defensiven Position gestalten als «Regista» bezeichnet. Es gibt eine handvoll Spieler, die das auf hohem Niveau können – Tonali hat mit seiner Übersicht, dem Spielverständnis und vor allem seiner Ruhe alle Anlagen dazu.

Bisher hat Tonali, der bereits zum Kreis der italienischen Nationalmannschaft gehört, bloss Erfahrung in der Serie B. Bleibt er nach dem Aufstieg bei Brescia oder krallt sich bereits ein Topverein den Ausnahmespieler?

Geburtsdatum: 08.05.2000 (18)

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 15 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 31 Spiele, 3 Tore, 7 Assists

Aktueller Verein: FC Brescia

Interessierte Klubs: Juventus Turin, AC Milan, Inter Mailand, FC Chelsea, Borussia Dortmund.

Alexander Isak

Bild: EPA/ANP

Im Januar 2017 wechselte der damals 17-jährige Alexander Isak für stolze 8,6 Millionen Euro von AIK Solna zu Borussia Dortmund. Doch der dreifache schwedische Nationalspieler mit eritreischen Wurzeln konnte sich bei keinem der vier Trainer (Tuchel, Bosz, Stöger und Favre) durchsetzen und wurde aussortiert. Isak kam insgesamt zu lediglich 116 Bundesligaminuten und musste regelmässig in die 2. Mannschaft in der Regionalliga.

Im Winter lieh Dortmund Alexander Isak nach Holland zu Willem II aus – dort explodierte der Stürmer förmlich. In 15 Partien für Willem erzielte er 13 Tore und gab 4 Assists. In Dortmund hat Isak noch einen Vertrag bis 2022, bei «Gelb-Schwarz» sei Isak gemäss dem «Kicker» ab Sommer als Back-up für Paco Alcacer vorgesehen. Grosses Interesse bekundet allerdings auch der FC Barcelona.

Geburtsdatum: 21.09.1999 (19)

Position: Stürmer

Marktwert: 3 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 26 Spiele, 18 Tore, 6 Assists

Aktueller Verein: Willem II (ausgeliehen von Borussia Dortmund)

Interessierte Klubs: FC Barcelona, FC Chelsea, Real Betis, RSC Anderlecht

Boubacar Kamara

Bild: AP/AP

Boubacar Kamara hat sich bei Olympique Marseille einen Stammplatz in der Innenverteidigung gesichert. Der Franzose mit senegalesischen Wurzeln hat mit seinen Leistungen bereits einige Grossklubs auf den Plan gerufen. Sowohl Bayern München als auch Real Madrid sind interessiert. Weil der Vertrag von Kamara bereits im Sommer 2020 ausläuft, wäre er wohl eine preiswerte Lösung für einen Spieler mit viel Potential. Was Kamara besonders begehrt macht, ist seine Polyvalenz. Er kann auch auf der linken Abwehrseite oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Geburtsdatum: 23.11.1999 (19)

Position: Innenverteidiger, Linksverteidiger, defensives Mittelfeld

Marktwert: 15 Mio. Euro

Leistungsdaten 2018/19: 33 Spiele, 1 Tor

Aktueller Verein: Olympique Marseille

Interessierte Klubs: Bayern München, Real Madrid, AS Roma, AC Milan

