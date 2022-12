WM 2022 live: England gegen Senegal in Stream und Ticker

Sie glänzten bei Englands Sieg: Torschütze Bukayo Saka (l.) und der doppelte Vorlagengeber Phil Foden. Bild: keystone

«Three Lions» lassen den «Löwen von Teranga» keine Chance – England steht im Viertelfinal

Niklas Helbling

Es war eine ebenso starke wie glanzlose Leistung, die England im WM-Achtelfinal gegen Senegal zeigt. Stark, weil das Weiterkommen zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet war, und drei gut ausgespielte Angriffe zu drei Toren reichten. Glanzlos, weil ansonsten nicht viel passierte. Die ersten beiden Treffer in den Minuten vor der Pause sind der erste und der zweite Torschuss der Engländer. Zuvor war Senegals Boulaye Dia bei einer aussichtsreichen Chance am hervorragend reagierenden Jordan Pickford im englischen Tor gescheitert.

Es war die einzige Situation, in welcher der 28-jährige Goalie eingreifen musste. Ansonsten kam kein einziger Schuss auf sein Tor, die Defensive um die Innenverteidiger John Stones und Harry Maguire liess jeden weiteren Angriff abprallen. Im dritten Spiel in Folge bleibt das Team von Gareth Southgate ohne Gegentor. Und auch die Offensive präsentierte sich erneut in starker Form. Alle Tore wurden schön herausgespielt. Beim 1:0 in der 38. Minute durch Jordan Henderson war es Jude Bellingham, der von Harry Kane steil geschickt wurde, und den Ball zum Mittelfeldspieler vom FC Liverpool ablegte. Phil Foden hatte den Ball mit der Hacke zu Kane weitergeleitet. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit liessen sich die «Löwen von Teranga» nach einer missratenen Flanke auskontern.

Jordan Pickford erlebte einen ruhigen Abend. Bild: keystone

Gerade einmal zehn Sekunden ging es von der Balleroberung durch Bellingham bis zu Kanes Abschluss. Dazwischen war nur Foden, der den Pass des BVB-Profis direkt zu Kane weiterleitete. Es war der erste Treffer an dieser WM für den Stürmer. Auch beim 3:0 durch Bukayo Saka lag der Ballgewinn der «Three Lions» kaum zehn Sekunden zurück. Dieses Mal war es Luke Shaw, der den Ball direkt zu Kane weiterleitete. Wieder über Foden kam er dann zum Flügelspieler von Arsenal, der Senegal-Goalie Édouard Mendy aus kürzester Distanz überwand.

Das 2:0 durch Harry Kane. Video: SRF

Nach dem dritten Tor schaltete England wieder mindestens einen Gang zurück. Doch auch von Senegal kam nicht mehr viel, nicht einmal mehr einen Schuss aufs Tor brachte das Team von Trainer Aliou Cissé zustande. Und so steht England wie schon an der letzten Weltmeisterschaft erneut im Viertelfinal. Dort trifft England am Samstag auf Frankreich, das beim 3:1 gegen Polen ebenfalls zu überzeugen wusste.

Auch wenn Senegal im Vergleich zu den anderen Titelkandidaten noch kein echter Gradmesser war, ist mit den Engländern an dieser WM zu rechnen. Defensiv ist der Halbfinalist von 2018 und Finalist der EM im letzten Jahr gewohnt stark und auch offensiv ist England stark besetzt – und extrem effizient, wie es gegen Senegal bewiesen hat.