Servette muss ins Playoff der Conference League – St.Gallen zittert sich eine Runde weiter

Servette verpasst es, zum zweiten Mal in Folge in die Europa League einzuziehen. Die Genfer verlieren das Rückspiel gegen Braga vor heimischem Publikum 1:2 und treffen nun auf Chelsea.

Mit dem 0:0 im Hinspiel hatten sich die Servettien eine gute Ausgangsposition geschaffen, um gegen den portugiesischen Vertreter für eine Überraschung zu sorgen. Der Gegner, bei dem erst wenige Tage zuvor der Trainer freigestellt worden war, wirkte anfangs verunsichert. Zudem musste der 146-fache Nationalspieler João Moutinho bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden. Die im Angriff oft fahrig wirkenden Hausherren konnten daraus jedoch keinen Vorteil ziehen.

Stattdessen wurden die Genfer kurz vor dem Pausenpfiff mit einer schnellen Passfolge ausgespielt und mussten mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Enzo Crivelli hatte in der 52. Minute die goldene Chance zum Ausgleich, doch er konnte das schöne Zuspiel von Timothé Cognat nicht verwerten. Eine Viertelstunde später spielte sich Braga erneut mit einer schnellen Kombination durch die Genfer Abwehr und erzielte relativ problemlos den zweiten Treffer. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Dereck Kutesa in der 91. Minute kam zu spät.

Für Servette geht es nun in den Playoffs der Conference League weiter, wo mit Chelsea ein happiger Gegner wartet. Die Genfer spielen nächste Woche zuerst auswärts in London und am 29. August daheim.

SR Pajac (CRO). - Tore: 45. El Ouazzani 0:1. 69. Fernandes 0:2. 91. Kutesa 1:2.

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Ondoua (85. Guillemenot), Douline; Magnin (63. Kutesa), Antunes (73. Sawadogo), Cognat; Crivelli (85. Von Moos).

Wroclaw – St.Gallen 3:2

In einem verrückten Rückspiel verliert St.Gallen auswärts bei Slask Wroclaw 2:3. Nach dem 2:0 im Hinspiel reicht den Ostschweizern dieses Ergebnis fürs Weiterkommen.

25 Minuten (!) Nachspielzeit standen am Ende auf der Matchuhr. Geschuldet waren sie einerseits rassistischen Beleidigungen von den Rängen gegen St.Gallen Goali Lawrence Ati Zigi, die eine längere Unterbrechung nach sich zogen. Sie waren aber auch der mehrfachen Intervention des Videoschiedsrichters geschuldet. Gleich drei Mal griff dieser in der zweiten Halbzeit ein. Ein erstes Mal eine Viertelstunde vor dem Ablauf der regulären Spielzeit, als Schiedsrichter Duje Strukan nach einer ungeschickten Intervention des St.Gallers Mihailo Stevanovic im eigenen Sechzehner auf Penalty entschieden hatte. Nach Konsultation der Videobilder nahm der kroatische Referee nicht nur den Penaltyentscheid zurück, sondern zeigte Alex Petkov wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte – ein harter Entscheid.

Wroclaw jubelte, doch St.Gallen darf weiter hoffen. Bild: keystone

3:1 hiess es zu diesem Zeitpunkt, denn die St.Galler hatten einen sicher geglaubten Vorsprung innerhalb von sieben Minuten vor der Pause aus der Hand gegeben. Erst bugsierte Petr Schwarz den Ball nach einer Flanke über die Torlinie. Dann schlenzte Piotr Samiec-Talar den Ball aus 20 Metern wunderschön in die Maschen. Schliesslich war es der 1,92 m grosse Petkov, der nach einem Freistoss aus dem Halbfeld völlig frei einnicken konnte und so den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Denn vor dem Ausgleich hatte das Team von Trainer Enrico Maassen alles im Griff und hätte nach dem frühen Treffer von Bastien Toma das Duell bereits früh entscheiden können. Zweimal Chadrac Akolo und Christian Witzig vergaben jedoch gute Möglichkeiten, um das Skore für die St.Galler zu erhöhen.

Doch zurück zum VAR: Bereits tief in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte griff dieser erneut ein, nachdem Isaac Schmidt den Ball einem polnischen Verteidiger an den Arm gespielt hatte. Rafal Leszczynski hielt den Versuch von Christian Witzig – jedoch stand der Goalie bei der Schussabgabe des St.Gallers vor der Linie, weshalb der VAR erneut eingriff und der Penalty wiederholt werden musste. Willem Geubbels verwandelte schliesslich mit etwas Glück und setzte den Schlusspunkt in einer verrückten Partie, in welcher die Polen nach drei Platzverweisen am Ende nur noch zu acht auf dem Feld standen.

Im Playoff zu Gruppenphase der Conference League trifft St.Gallen auf den türkischen Vertreten Trabzonspor, der eine Stufe höher gegen Rapid Wien unterlag.

Slask Wroclaw – St. Gallen 3:2 (3:1)

SR Strukan (CRO). - Tore: 21. Toma 0:1. 41. Schwarz 1:1. 43. Samiec-Talar 2:1. 45. Petkov 3:1. 108. Geubbels (Penalty) 3:2.

St. Gallen: Ati Zigi; Stanic (61. Schmidt), Diaby, Ambrosius, Okoroji; Görtler (61. Stevanovic), Quintillà, Toma, Witzig (114. Konietzke); Geubbels (109. Milosevic), Akolo (114. Cissé).

Bemerkungen: 77. Gelb-Rote Karte Petkov. 102. Gelb-Rote Karte Nahuel. 112. Gelb-Rote Karte Ortiz (alle Slask Wroclaw).

