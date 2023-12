Viel Herz, grosse Trauer und ein kleines Wunder: Das Sportjahr in 52 Zitaten

Wer kann das Sportjahr 2021 besser zusammenfassen als die Sportlerinnen und Sportler selber? Der etwas andere Jahresrückblick: 52 Wochen, 52 Zitate.

silvan Hartmann, dean Fuss / Ch media

Mehr «Sport»

Woche 1

«In Europa ist mein Job erledigt, ich habe alles gewonnen. Nun gab ich diesem Klub mein Wort, um den Fussball hier weiterzuentwickeln.»

Der fünffache Weltfussballer Cristiano Ronaldo überrascht zum Jahresstart die Fussballwelt und wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. Sein Jahreslohn: 200 Millionen Dollar, was einem Monatsgehalt von 16,6 Millionen Dollar entspricht.

Bild: keystone

Woche 2

«Es war ein Schlag. Ich denke, es ist schlimmer als der Verlust eines Familienmitglieds.»

Brasiliens Fussballer Richarlison hat das Viertelfinal-Aus Brasiliens an der WM in Katar auch fünf Wochen später noch nicht verdaut und macht dabei einen seltsamen Vergleich.

Bild: keystone

Woche 3

«Es war cool, noch einmal alles zu erleben, noch einmal eine gesperrte Piste so schnell ­runterzufahren, die Fans und die Familie zu geniessen.»

Skirennfahrer Beat Feuz zeigt sich nach seinem allerletzten Rennen seiner gloriosen Karriere in Kitzbühel zufrieden.

Bild: keystone

Woche 4

«Letzte Woche habe ich noch Kühe gemolken, jetzt stehe ich im Weltcup auf dem Podest. Das ist gewaltig!»

Der 24-jährige Obwaldner Langläufer und Landwirt Janik Riebli, der in seinem Fanshop eigenen Käse und Landjäger verkauft, klassiert sich im Skating-Sprint in Livigno auf Rang drei.

Bild: keystone

Woche 5

«Es war eine super Fahrt, aber dass es gleich zum ­Weltmeistertitel reicht? Es ist völlig surreal.»

Skirennfahrerin Jasmine Flury holt sich an der Ski-WM in Courchevel/Méribel in der Abfahrt sensationell die Goldmedaille.

Bild: keystone

Woche 6

«Ich habe noch nie solche Emotionen erlebt.»

Skirennfahrer Marco Odermatt gewinnt WM-Gold in der Abfahrt und ist überwältigt. Danach gibt es auch noch Gold im Riesen­slalom und am Ende des Winters krönt er seine Rekordsaison mit dem Sieg im Gesamtweltcup.

Bild: KEYSTONE

Woche 7

«Ich habe erkannt, wie ­wichtig es für mich ist, für meine Familie da zu sein und mein dreijähriges Kind ­aufwachsen zu sehen.»

Viel Aufregung in Niederhasli: Der Chinese Sky Sun tritt nach drei Jahren als Präsident der Grasshoppers zurück. Im Frühsommer übernimmt der Engländer Matt Jackson.

Bild: twitter/wolves

Woche 8

«Ich fühle mich bereit, aber ich werde sicher auch Fehler ­machen.»

Handball-Ikone Andy Schmid wird Schweizer Handball-Nationaltrainer.

Bild: keystone

Woche 9

«Was mir widerfahren ist, kann jedem Schweizer ­Sportler passieren: Mir wurde nicht mehr geglaubt. Es war hart, Leuten zu begegnen, die mich verurteilten.»

Mountainbiker Mathias Flückiger ist nach seiner Geschichte um einen vermeintlichen Dopingfall erstmals an die Öffentlichkeit ge­treten und gibt Einblicke in seine Gefühlswelt.

Bild: keystone

Woche 10

«Wer auch immer mein ­Garmin heute von meinem Velo geklaut hat: Du kannst das Gerät behalten, aber bitte gib mir meine Daten zurück.»

Der slowenische Radfahrer Matej Mohoric hat nach einer Trainingsausfahrt eine aussergewöhnliche Botschaft.

Bild: keystone

Woche 11

«Mir fehlen ein bisschen die Worte.»

Curlerin Silvana Tirinzoni gewinnt mit ihrem Team an der Curling-Weltmeisterschaft im schwedischen Sandviken für die Schweiz die Goldmedaille. Es war der vierte Titel in Serie.

Bild: Bastien Gallay

Woche 12

«Nein, ich wurde noch nicht informiert.»

Nach langem Hin und Her entlässt der FC Bayern München seinen 35-jährigen Trainer Julian Nagelsmann, der beim Skifahren im österreichischen Zillertal via Sportreporter von seiner Entlassung erfahren haben soll.

Bild: keystone

Woche 13

«Ich wünsche mir, dass der Schweizer Frauenfussball mit diesem Turnier weitere Schritte nach vorne macht.»

Die Austragung der Frauenfussball-EM 2025 wird an die Schweiz vergeben. Martina Moser, 129-fache Nationalspielerin, freut sich.

Bild: keystone

Woche 14

«Es war so holprig, dass es beim Pinkeln wehtat.»

Radprofi und Ironman-Ausnahmetalent Cameron Wurf zog nach dem Radklassiker Paris–Roubaix über 262 km die Laufschuhe an und absolvierte noch einen Halbmarathon.

Woche 15

«Einen Marathon laufen unter drei Stunden ist Spitzensport. Das kommt dem Gewinn eines Fussballtitels sehr nahe.»

Ex-Fussballprofi Arjen Robben knackt am Marathon von Rotterdam mit einer Laufzeit von 2:58:33 Stunden die Dreistunden-Marke.

Woche 16

«Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht.»

Radstar Tadej Pogacar will nach den beiden Siegen am Amstel Gold Race und Fleche Wallone beim Klassiker Lüttich–Bastogne–­Lüttich das Triple holen, fällt dann aber hin und bricht sich das Handgelenk.

Bild: keystone

Woche 17

«Wir hatten so viel Talent und noch viel mehr Herz. Das haben wir der ganzen Schweiz gezeigt.»

Eishockeyspieler Tanner Richard wird mit Servette Schweizer Meister.

Bild: keystone

Woche 18

«Unglaublich! Es ist etwas vom Schönsten, als Sportler so etwas erleben zu dürfen.»

Fussballer Christian Fassnacht geniesst eine Woche nach dem Schweizer-Meister-Titel mit YB die ausgelassene Partystimmung an der Meisterfeier durch die Stadt Bern.

Bild: keystone

Woche 19

«Mein Körper hält die Belastungen nicht mehr aus. Ich muss die Trainings immer wieder abbrechen, weil die Schmerzen zu gross werden.»

Tennisstar Rafael Nadal sagt die Teilnahme an den French Open ab und kündigt gleichzeitig sein Karriereende per Ende 2024 an.

Bild: keystone

Woche 20

«Du möchtest dich nur noch vergraben und Ruhe haben.»

Der Frust bei Fussballer Fabian Frei sitzt nach dem Scheitern im Halbfinal der Conference League mit dem FC Basel gegen Fiorentina tief. Wochen später gewinnt West Ham den Final.

Bild: keystone

Woche 21

«Am meisten nervt es mich, dass wir nun denjenigen recht geben, die uns genau das vorwerfen: in den wichtigsten Spielen nicht bereit zu sein.»

Trainer Patrick Fischer scheitert mit der Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Riga nach einer perfekten Vorrunde ohne Niederlage als Gruppensieger im Viertelfinal an Angstgegner Deutschland.

Bild: keystone

Woche 22

«Ich habe mich über jeden Titel gefreut, aber im Hinterkopf war immer, dass es noch nicht fertig ist. Ein unglaubliches Gefühl.»

Nationalspieler Manuel Akanji macht mit Manchester City das Triple perfekt und gewinnt die Champions League als erst vierter Schweizer überhaupt nach Stéphane Chapuisat (Dortmund 1997), Ciriaco Sforza (Bayern 2001) und Xherdan Shaqiri (Bayern 2013 und Liverpool 2019).

Bild: www.imago-images.de

Woche 23

«Ich möchte mich bei allen Schwingern bedanken. Wir durften manche schöne Stunden miteinander verbringen. Es wird mir fehlen.»

Christian Stucki, der beste Schwinger aller Zeiten, tritt am Seeländischen in seiner Wohngemeinde Lyss zurück.

Bild: keystone

Woche 24

«Wir sind untröstlich. Gino, du warst ein hervorragender ­Fahrer, aber noch mehr ein wunderbarer Mensch. Du hast immer gelächelt und die ­Menschen um dich herum glücklich gemacht.»

Radprofi Gino Mäder verunfallt in der fünften Etappe der Tour de Suisse tödlich, als er bei der Abfahrt vom Albulapass stürzt. Sein Team Bahrain Victorious postet eine emotionale Nachricht.

Bild: KEYSTONE

Woche 25

«Ich wusste, dass ich es in den Beinen habe. Aber es ist schon eine Erleichterung.»

Leichtathlet Simon Ehammer gewinnt als erster Schweizer einen Wettkampf an einem Diamond-League-Meeting. In Oslo siegt der Appenzeller im Weitsprung dank eines geglückten Versuchs auf 8,32 m.

Bild: keystone

Woche 26

«Das ist die schönste 1:4- Niederlage meiner Karriere.»

Die Schweizer Fussball-U21-Nationalmannschaft qualifiziert sich an der Europameisterschaft trotz deutlicher Niederlage gegen Frankreich zum Abschluss der Gruppenphase für den Viertelfinal, in dem dann Spanien Endstation war. Nationalspieler Aurèle Amenda freute sich über das erreichte EM-Mindestziel.

Bild: keystone

Woche 27

«Ich habe den Spielern gesagt, dass ich ihnen auch in der neuen Saison auf den Sack gehen werde.»

Nach dem sensationellen vierten Rang zum Bundesliga-Saisonabschluss setzt Union-­Berlin-Trainer Urs Fischer die Vorbereitungstrainings mit hoher Intensität an. Fünf Monate später wird er – als Vereinsheld – wegen Erfolglosigkeit und grosser Abstiegsgefahr entlassen.

Bild: IMAGO / Sven Simon

Woche 28

«Ich habe noch nie gegen einen Spieler wie ihn gespielt. Er hat die besten Elemente in seinem Spiel von Rafa, Roger und mir zusammen.»

Der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, Novak Djokovic, ehrt in seiner Rede Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz, der erst 20-jährige Spanier entthront den Serben nach fast fünfstündigem Kampf über fünf Sätze.

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Woche 29

«Ich probierte alles, nicht nur für mich, auch für Gino und das Team. Und am Ende hast du das Gefühl, dass du deine Gegner hintergangen hast. Aber so ist der Profisport, am Ende musst du gewinnen.»

Der slowenische Radfahrer Matej Mohoric gewinnt die 19. Etappe der Tour de France und sorgt für das emotionalste Siegerinterview der vierwöchigen Rundfahrt, das Millionen Mal geteilt wird.

Bild: keystone

Woche 30

«Ich habe ausgerechnet am Matchtag meine Tage bekommen. Ich dachte mir nur: ‹im Ernst jetzt?›. Seit ich aber auf meinen Zyklus achte, ist dieser bei mir fast auf den Tag genau voraussehbar.»

Schweizer Nationalspielerin Meriame ­Terchoun will am Rande der Fussball-WM der Frauen das Thema der Menstruation enttabuisieren und spricht offen darüber.

Bild: keystone

Woche 31

«Heute haben wir leider ­gesehen, dass Spanien eine Klasse besser war.»

Die Schweiz scheitert im Achtelfinal der Frauen-WM in Neuseeland mit 1:5 an Spanien. Teamleaderin Ramona Bachmann spricht unmittelbar nach dem Aus Klartext.

Bild: keystone

Woche 32

«Ich hatte keinen Bock mehr.»

Radfahrerin Marlen Reusser steigt während des Zeitfahrens der Frauen an der WM in Glasgow vom Rad und gibt auf.

Bild: Dario Belingheri/Velo

Woche 33

«Ich bin ein Hilali.»

Mit dem teuersten Fussballer der Welt, Neymar, wechselt ein weiterer prominenter Name in die saudische Liga. Der 31-jährige Brasilianer schliesst sich Al-Hilal an und soll in zwei Jahren 350 Millionen Franken verdienen. Im Oktober reisst sich der Superstar während eines WM-Qualispiels das Kreuzband.

Bild: keystone

Woche 34

«Ich habe mich als Opfer eines Übergriffs gefühlt, eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe.»

Spaniens Verbandschef Luis Rubiales hatte Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im WM-Endspiel gegen England auf den Mund geküsst. Die Szene sorgte weltweit für Entrüstung, der «Kuss-Skandal» zog sich wochenlang hin mit Statements, Verfahren, Sperren der Fifa, Hungerstreik der Mutter Rubiales’, Justizermittlungen und schliesslich einem Rücktritt.

Bild: IMAGO/Sports Press Photo

Woche 35

«Ich will wieder zu Hause den Fussball geniessen.»

Der Spanier Santi Cazorla lässt in Zeiten von astronomischen Löhnen (in Saudi-Arabien) die Herzen der Fussball-Romantiker höher­schlagen: Der ehemalige Arsenal-Spieler wechselt zu seinem Jugendklub Real Oviedo und besteht darauf, beim Zweitligisten für den Jahres-Mindestlohn (77 500 Euro) zu spielen.

Bild: keystone

Woche 36

«Was heisst schon Druck? Es gibt Leute, die kämpfen Tag für Tag darum, ihre Familien zu ernähren. Ich? Ich spiele Tennis.»

US-Tennisspielerin Coco Gauff, erst 19-jährig, reflektiert vor dem US-Open-Final tiefgründig und gewinnt daraufhin ihr erstes Grand-Slam-Turnier, nachdem ganz Tennis-Amerika ihren Triumph forderte.

Bild: keystone

Woche 37

«Ich habe noch lange nicht genug und möchte noch mehr erreichen.»

Dritter Titel in Serie, 19 Siege in insgesamt 22 Rennen, davon 10 in Serie: Der 26-jährige Max Verstappen krönt sich in beängstigender Dominanz frühzeitig zum Formel-1-Weltmeister – und will weiterhin neue Massstäbe setzen.

Bild: keystone

Woche 38

«Böse gesagt: Ich bin der ­einzige Breitensportler im Weltcup.»

Skispringer Simon Ammann nimmt seine 27. Saison in Angriff und versucht auch mit 42 Jahren noch, das Beste aus seinem Körper herauszuholen – ohne Erwartungen.

Bild: keystone

Woche 39

«Es ist einfach traurig, was aus unserem FCB geworden ist.»

Der FC Basel stürzt nach einer 0:3-Niederlage gegen YB ans Tabellenende. Granit Xhaka gefällt die Entwicklung seines Jugendklubs nicht.

Bild: keystone

Woche 40

«Im Jahr 2030 werden wir einen einzigartigen globalen Fussabdruck haben, drei ­Kontinente und sechs Länder, welche die Welt willkommen ­heissen und vereinen.»

Sieben Jahre vor der Austragung gibt die Fifa bekannt, dass die WM 2030 in Argentinien, Marokko, Paraguay, Portugal, Spanien und Uruguay stattfinden wird. Fifa-Präsident Gianni Infantino zeigt sich – natürlich – begeistert.

Bild: keystone

Woche 41

«Ich habe alles versucht.»

Triathletin Daniela Ryf wird bei ihrer Derniere der Ironman-WM auf Hawaii Fünfte. Die 36-Jährige ging nicht topfit an den Start, war aber «eigentlich zufrieden» mit dem Resultat.

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Woche 42

«Menschen, die nicht von Südafrika kommen, wissen nicht, was uns dieser Titel bedeutet. Wir konnten allen ein wenig Hoffnung geben.»

Südafrika gewinnt den Rugby-Final gegen Neuseeland 12:11. Captain Siya Kolisi setzt nach dem WM-Titel den Tränen nahe zur grossen Rede an.

Bild: keystone

Woche 43

«Es ist überhaupt keine ­politische Message, es ist Menschlichkeit. Ich will ­Frieden auf der Welt.»

Die ägyptische Tennisspielerin Ons Jabeur gibt an den WTA Finals in Cancun bekannt, dass sie ein Grossteil ihres Preisgeldes an die Palästinenser spendet. «Es bricht mir das Herz, jeden Tag Kinder sterben zu sehen», sagt die Weltnummer 6 über den Krieg in Nahost.

Bild: keystone

Woche 44

«Das Jahr war super – fast so super, dass ich mich gefragt habe, warum ich nicht schon früher zurücktrat.»

Der zurückgetretene Tennisspieler Roger Federer tritt am Superzehnkampf als Überraschungsgast auf und blickt humorvoll auf sein erstes Jahr als Sportpensionär zurück.

Bild: keystone

Woche 45

«Wir erwarten unser kleines Wunder.»

Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic und ihr Freund sowie Coach Martin Hromkovic verkünden, dass sie erstmals Eltern werden.

Woche 46

«Wir stehen mit leeren ­Händen da. Aber so ist der Skisport: Die Natur entscheidet. Es ist verdammt hart.»

OK-Chef Franz Julen nimmt nach dem Totalausfall der Zermatt-Rennen unter Tränen Stellung.

Bild: keystone

Woche 47

«Ja, ich habe gedopt.»

Der 49-jährige ehemalige Radstar Jan Ullrich räumt mit seiner Lebenslüge auf und bekennt sich am Rande der Vorstellung seiner Dokumentarserie «Jan Ullrich – der Gejagte» erstmals zu seiner Dopingvergangenheit.

Bild: EPA/KEYSTONE

Woche 48

«Es ist für den Schweizer Sport ein Freudentag.»

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann zeigt sich nach der Abfuhr des IOC zur Olympiakandidatur 2030 alles andere als enttäuscht. Die Schweiz soll einen privilegierten IOC-Dialog für 2038 erhalten. Lehmann: «Wenn wir uns nicht dumm anstellen, haben wir die Spiele in 15 Jahren auf sicher.»

Bild: keystone

Woche 49

«Ich habe nie aufgegeben, zuoberst auf dem Podium zu stehen. Die Realität hat meine Erwartungen übertroffen.»

Drei Mal Gold, ein Mal Silber: Schwimmer Noé Ponti zeigt sich an den Kurzbahn-Europa­meisterschaften in Topform und gewinnt Gold im Delfin über 50 m, 100 m sowie 200 m und holt sich Silber über 100 m Lagen.

Bild: keystone

Woche 50

«Dankä fürs Flickä.»

Skirennfahrerin Wendy Holdener stürzt während des Slalomtrainings im italienischen Pozza di Fassa, verletzt sich am Sprunggelenk schwer und fällt lange aus. Nach einer Operation zeigt sie sich dankbar und optimistisch.

Woche 51

«Ich habe viel Geld dafür bezahlt, dass ich mich hier zum Deppen mache.»

Der FC Basel hat sportlich wie auch wirtschaftlich ein furchtbares Jahr hinter sich. Präsident David Degen gibt im Gespräch mit dieser Zeitung Einblicke in seine Gefühlswelt.

Bild: keystone

Woche 52

«Die Spieler geben ihr Bestes. Es liegt wahrscheinlich mehr an mir als an allen anderen.»

Zum 27. Mal gehen die Detroit Pistons in der US-Basketball-Liga NBA als Verlierer vom Platz – Rekord. Trainer Monty Williams übernimmt dafür klar die Verantwortung.