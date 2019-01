Sport

Fussball

Alle Resultate und Highlights aus England, Italien, Deutschland und Spanien



Top-Ligen am Sonntag England:

Huddersfield – Manchester City 0:3 (0:1)

Fulham – Tottenham

Italien:

Frosinone – Atalanta 0:5 (0:2)

Fiorentina – Sampdoria 3:3 (1:1)

Spal – Bologna 1:1 (0:1)

Cagliari – Empoli

Napoli – Lazio

Deutschland:

Nürnberg – Hertha 1:3 (1:1)

Schalke – Wolfsburg

Spanien:

Villarreal – Bilbao

Levante – Valladolid

Rayo Vallecano – Real Sociedad

Barcelona – Leganes



Bild: AP/AP

Manchester City lässt Huddersfield keine Chance – Edimilson mit Platzverweis

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus England, Deutschland, Italien und Spanien.

Das musst du gesehen haben

Atalantas Duvan Zapata zieht gegen Frosinone eine Riesen-Show ab. Der Kolumbianer trifft gleich vier Mal und führt nun die Torschützenliste mit 14 Toren (zusammen mit Ronaldo) an.

Der 35-jährige Fabio Quagliarella trifft bei Sampdorias 3:3 gegen Fiorentina doppelt. Er hat in seinen letzten 10 Ligaspielen 12 Tore erzielt. Bei Fiorentina sieht der Schweizer Edimilson Fernandes nach 39 Minuten die Gelb-Rote Karte.

Manchester City schliesst dank 3:0-Sieg in Huddersfield wieder auf 4 Punkte zu Liverpool auf.

England

Huddersfield – Manchester City

Manchester City bleibt in der Premier League Leader Liverpool auf den Fersen. Der Meister setzt sich beim Tabellenletzten Huddersfield Town ohne Probleme mit 3:0 durch.

Eine Doublette von Raheem Sterling (54.) und Leroy Sané (56.) entschied die Partie zugunsten der Gäste aus Manchester. Den Führungstreffer für die Mannschaft von Pep Guardiola schoss Danilo, dessen Schuss in der 18. Minute von einem Verteidiger von Huddersfield unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt wurde.

Während Manchester City den Rückstand auf Liverpool wieder auf vier Punkte verkürzte, schaffte Huddersfield in der ersten Partie nach dem Abgang von Trainer David Wagner noch nicht die sportliche Wende. Für Huddersfield war es die zehnte Niederlage in den letzten elf Spielen, wobei das Team aus dem Norden Englands in diesen ganze fünf Treffer schoss.

Huddersfield Town - Manchester City 0:3 (0:1)

24'190 Zuschauer. -

Tore: 18. Danilo 0:1. 54. Sterling 0:2. 56. Sané 0:3. - Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz). (sda)

Die Tabellenspitze tabelle: srf

Deutschland

Nürnberg – Hertha 1:3

Am Tabellenende der deutschen Bundesliga bleibt nach dem ersten Spieltag der Rückrunde alles beim Alten. Im ersten Spiel am Sonntag verliert Schlusslicht Nürnberg gegen Hertha Berlin 1:3.

Der Slowake Ondrej Duda sorgte nach der Pause mit seinen Saisontoren 8 und 9 für die Differenz zugunsten der Gäste aus Berlin, die sich dank einer Leistungssteigerung nach der Pause den Sieg verdienten.

Den Führungstreffer für die mit Fabian Lustenberger angetretenen Berliner erzielte Vedad Ibisevic nach einer Viertelstunde. Der Captain bereitete auch das vorentscheidende 2:1 mit einer gekonnten Ablage auf Duda vor (50.).

1. FC Nürnberg - Hertha Berlin 1:3 (1:1)

36'000 Zuschauer.

Tore: 15. Ibisevic 0:1. 42. Behrens 1:1. 50. Duda 1:2. 70. Duda 1:3. -

Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger. (sda)

Italien

Frosinone – Atalanta 0:5

Der 28-jährige kolumbianische Stürmer Duvan Zapata ist die Entdeckung der Saison in der Serie A. Zu Atalanta Bergamos 5:0-Sieg in Frosinone steuert er vier Tore bei. In der Torschützenliste ist der 28-Jährige mit nunmehr 14 Toren ganz vorne, auf der Höhe von Cristiano Ronaldo.

Duvan Zapata wurde 2013 von Argentinien nach Neapel transferiert. Napoli leih den Spieler später an Udinese und Sampdoria Genua aus. In der laufenden Saison ist er mit den 14 Treffern erfolgreicher, als er es in seiner zweitbesten ganzen Saison in Italien war.

Bei Atalanta war der Einsatz des Schweizer Internationalen Remo Freuler bis zuletzt ungewiss. Freuler hatte nach dem Training vom Freitag muskuläre Probleme. Schliesslich verzichtete er auf die Reise in das südlich von Rom gelegene Frosinone.

Frosinone - Atalanta Bergamo 0:5 (0:2)

Tore: 11. Mancini 0:1. 44. Zapata 0:2. 47. Zapata 0:3. 64. Zapata 0:4. 73. Zapata 0:5. -

Bemerkungen: Atalanta Bergamo ohne Freuler (verletzt).

Fiorentina – Sampdoria 3:3

Einen schlechten Tag erwischte Edimilson Fernandes beim 3:3 der Fiorentina gegen Sampdoria Genua. Der Mittelfeldspieler sah kurz vor der Pause nach einem harten Tackling die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl sicherte sich das Heimteam dank eines Treffers in der Nachspielzeit noch einen Punkt, zuvor hatte Luis Muriel zweimal getroffen. Für die Gäste erzielte Fabio Quagliarella zwei Treffer.

Fiorentina - Sampdoria Genua 3:3 (1:1)

Tore: 34. Muriel 1:0. 44. Ramirez 1:1. 70. Muriel 2:1. 81. Quagliarella (Handspenalty) 2:2. 85. Quagliarella 2:3. 93. Pezzella 3:3. -

Bemerkungen: Fiorentina mit Fernandes. 39. Gelb-Rote Karte Fernandes (Foul).

