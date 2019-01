Sport

Fussball

SFV belohnt treue Nati-Fans mit Gratis-Tickets



Bild: KEYSTONE

Warum der Fussballverband treue Nati-Fans mit Gratis-Tickets belohnt

Wer Ende März als Schweizer Fan mit der Nati nach Georgien reist, kommt gratis ins Stadion in Tiflis. Es ist das erste Spiel in der Qualifikation für die EM 2020.

Die Schweizer Nati ist im Hoch. Im Sommer 2019 bestreitet sie das Finalturnier der erstmals durchgeführten Nations League. Doch ernst gilt's bereits im Frühling, wenn in Georgien die Qualifikation für die EM 2020 beginnt. Mitreisende Nati-Fans dürfen sich über einen kostenlosen Eintritt freuen.

Gegenüber «Radio Top» sagte Verbandssprecher Marco von Ah, dass ein Billet bloss vier Franken koste. Für diesen Betrag lohne es sich nicht, eine Rechnung aufzubereiten und zu verschicken. «Wenn ein Ticket 25 Franken kosten würde, wäre es möglicherweise nicht zu dieser Geste gekommen», räumte von Ah ehrlich ein. «Wir versuchen aber immer, den Fans etwas Gutes zu tun, wenn wir die Möglichkeit dazu haben», so der Sprecher.

Bislang haben nach Verbandsangaben rund 300 Schweizer Fans ein Ticket für den Gästeblock in Tiflis bestellt. Kostenlose Eintritte für die Partie am 23. März können noch bis am 15. Februar bestellt werden. (ram)

EM-Qualifikation 2020 Sa 23.3. Georgien – Schweiz

Di 26.3. Schweiz – Dänemark

Do 5.9. Irland – Schweiz

So 8.9. Schweiz – Gibraltar

Sa 12.10. Dänemark – Schweiz

Di 15.10. Schweiz – Irland

Fr 15.11. Schweiz – Georgien

Mo 18.11. Gibraltar – Schweiz



31 Bilder, die zeigen, wie Neymar gegen die Schweiz litt

Drohnen-Bilder einer Geisterstadt Video: srf

Abonniere unseren Newsletter