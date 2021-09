Juventus feiert gegen Sampdoria den zweiten Saisonsieg. Bild: keystone

Juve kann doch noch gewinnen +++ Petkovic mit Bordeaux weiter sieglos

Deutschland

Italien

Juventus – Sampdoria 3:2

Juventus Turin arbeitet sich in der Serie A langsam nach vorne. Nach dem schlechten Saisonstart holte der Meister der Jahre 2012 bis 2020 aus den letzten drei Spielen sieben Punkte. In der 6. Runde gewann Juventus zuhause gegen Sampdoria Genua 3:2.

Der Argentinier Paulo Dybala, der ohne den weggezogenen Cristiano Ronaldo wieder aufzublühen scheint, Abwehrchef Leonardo Bonucci sowie der neu verpflichtete Internationale Manuel Locatelli erzielten die Tore. Juventus führte 2:0 und 3:1, musste am Ende aber zittern, weil die Defensive einmal mehr nicht gut war. In sechs Spielen hat Juventus viermal zwei Tore kassiert; zu null spielte der Rekordmeister in der Serie A in dieser Saison noch nie.

Juventus Turin - Sampdoria Genua 3:2 (2:1)

Tore: 10. Dybala 1:0. 43. Bonucci (Handspenalty) 2:0. 44. Yoshida 2:1. 57. Locatelli 3:1. 83. Candreva 3:2.

Dybala bringt Juve früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Bonucci erhöht per Penalty auf 2:0. Video: streamja

Yoshida verkürzt für Sampdoria zum 1:2. Video: streamja

Locatelli trifft zum 3:1 für Juventus. Video: streamja

Candreva kann kurz vor Schluss auf 2:3 verkürzen. Video: streamja

England

Spanien

Frankreich

Bordeaux – Rennes 1:1

Vladimir Petkovic und Girondins Bordeaux tun sich in der Ligue 1 weiterhin schwer. Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Stade Rennes bleibt der frühere Schweizer Nationaltrainer mit seinem Team auf einem Saisonsieg sitzen und ist mit sieben Punkten aus acht Spielen weiterhin im untersten Tabellen-Viertel klassiert.

Gegen den Conference-League-Teilnehmer Rennes konnte kurz vor Schluss immerhin die vierte Niederlage vermieden werden. Innenverteidiger Mexer traf in der 89. Minute zum 1:1; es war in der dritten Saison der erste Treffer des Abwehrspielers aus Mosambik für Bordeaux. Bordeaux hatte schon unter der Woche beim 3:3 in Montpellier kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt.

Girondins Bordeaux - Stade Rennes 1:1 (0:1)

Tore: 56. Laborde 0:1. 89. Mexer 1:1. (pre/sda)

Mexer sichert Bordeaux kurz vor Schluss noch einen Punkt. Video: streamja