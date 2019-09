Sport

27 Länder, 181 Spieler – hier kicken die Schweizer Fussball-Söldner

Die europäischen Transferfenster sind geschlossen. Die Transfers und Arbeitgeber der bekanntesten Schweizer Fussballer kennen wir. Doch das ist nur die Spitze. Wir haben die Übersicht aller Schweizer Söldner in Fussballschuhen – auch jenen, die nie in der Sportschau auftauchen.

Gemäss transfermarkt.ch spielen aktuell 248 Schweizer Fussballer in 28 verschiedenen Ländern im Ausland. 67 von ihnen sind allerdings in Liechtenstein tätig. Da diese Klubs im Schweizer Ligasystem integriert sind, lassen wir die Kicker im Ländle bei dieser Übersicht weg.

Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Schweizer, die sich für eine andere Nationalmannschaft entschieden haben. Ivan Rakitic, Izet Hajrovic und Co. sucht man hier also vergebens.

Wir haben die Fussballer in diese vier Kategorien unterteilt:

Wo die Grenze zu unteren Ligen gezogen wird, haben wir je nach Land entschieden. In Italien, Deutschland und Spanien wurden beispielsweise die obersten drei Ligen berücksichtigt, in anderen nur die höchste Spielklasse.

Schweizer Fussballer ausserhalb Europas

In höheren Ligen ausserhalb Europas verdienen aktuell nur diese neun Spieler ihr Geld:

bild: watson, daten: Transfermarkt.ch

Den vermutlich exotischsten Klub hat Davide Mariani gefunden. Der 28-Jährige stand in der Schweiz bei Zürich, Schaffhausen und Lugano unter Vertag. Vor einem Jahr wechselte er zu Levski Sofia, in diesem Sommer zog der Mittelfeldspieler in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Bild: EPA/EPA

Schweizer in Juniorenligen und unteren Ligen ausserhalb Europas



USA 🇺🇸

Gordon Botterill (21) 🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Klub: Fairfield Stags (College Sport)

Position: Torwart

Frühere Klubs: u.a. Servette (Junioren)

Tim Estermann (23) 🇨🇭

Klub: Madison Dukes (College Sport)

Position: Defensives Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. St.Gallen U18/U21

Daniel Dos Santos (23) 🇨🇭

Klub: Dayton Flyers (College Sport)

Position: Rechtes Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. Team Vaud U18



Jan Breitenmoser (24) 🇨🇭

Klub: Syracuse (College Sport)

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. St.Gallen U18/U21, Wil U20

Noah Lüscher (21) 🇨🇭

Klub: Binghamton (College Sport)

Position: Offensives Mittelfeld

Frühere Klubs: Aargau U18/U21



Michael Weber (25) 🇨🇭

Klub: GG College

Position: Rechtsaussen

Frühere Klubs: Basel U21, Wohlen, Kriens



Omar Thali (24) 🇨🇭🇪🇬

Klub: GG College

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Luzern, Kriens



Marc Hoppler (21) 🇨🇭

Klub: Roanoke Maroons (College Sport)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: Luzern U18/U21



Aleksandar Pumpalovic (24) 🇨🇭🇷🇸

Klub: AP Cougars (College Sport)

Position: Defensives Mittelfeld

Frühere Klubs: Winterthur U18/U21



Schweizer Fussballer in Europa

Wenig überraschend spielen in Deutschland mit Abstand am meisten Schweizer. Von den 55 Fussballern auf transfermarkt.ch sind deren 27 in den obersten drei Ligen tätig. Am zweitmeisten Schweizer in Profiligen weist England mit deren neun aus. In Italien haben nur acht den Sprung in eine der obersten drei Ligen geschafft.

Der letzte Transfer eines Schweizers im Ausland übrigens war kurz vor Ende der Wechselfrist: Jungtalent Lorenzo Gonzalez wurde von Manchester Citys U23-Mannschaft für ein Jahr an Malaga in die zweite spanische Liga ausgeliehen. Dort soll der Mittelstürmer Spielpraxis sammeln

bild: watson / Daten: Transfermarkt

Schweizer in Juniorenligen und unteren Ligen Europas



Belgien 🇧🇪

Arthur Njo-Léa (23) 🇨🇭🇨🇲

Klub: SK Londerzeel (4. Liga)

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: u.a. Lausanne-Sport, Rennes B, Le Mont​

Alan Rodriguez (17) 🇨🇭🇫🇷

Klub: Standard Lüttich U18

Position: Offensives Mittelfeld

Frühere Klubs: Team Vaud U16

Deutschland 🇩🇪

Rafael Zbinden (24) 🇨🇭

Klub: SC Freiburg II (4. Liga)

Position: Torhüter

Frühere Klubs: u.a. FC Zürich U21, Luzern U21, YB U21, Schaffhausen



Guillaume Ronan Furrer (18) 🇨🇭

Klub: SC Freiburg U19

Position: Linksaussen

Frühere Klubs: FC Zürich U21



Marco Kehl-Gomez (27) 🇨🇭🇪🇸

Klub: RW Essen (4. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: u.a. GC U21, Lugano, GC, Saarbrücken



Lars Hunn (20) 🇨🇭

Klub: SC Freiburg II (4. Liga)

Position: Torhüter

Frühere Klubs: u.a. GC, Aarau, Rapperswil-Jona

Nishan Burkart (19) 🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Klub: SC Freiburg II (4. Liga)

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: FC Zürich Junioren, Manchester United U23



André Barbosa (19) 🇨🇭🇵🇹

Klub: SC Freiburg II (4. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: GC U21, Freiburg U19



Steven Dilllinger (28) 🇨🇭

Klub: Schalding-Heining II

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: SV Schalding

Joshua Iten (24) 🇨🇭

Klub: Hassia Bingen (5. Liga)

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: u.a. ​SV Wehen II, SV Wiesbaden

Thomas Kunz (21) 🇨🇭

Klub: Rielasingen (5. Liga)

Position: Offensives Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. GC U16, Stuttgart U19, St.Gallen U21



Ernes Custic (34) 🇨🇭

Klub: Einöd-Ingweiler

Position: Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. Ballweiler-Wecklingen (De)



Mustafa Muharemovic (18) 🇨🇭🇧🇦

Klub: SC Paderborn II (5. Liga)

Position: Linkes Mittelfeld

Frühere Klubs: Freiburg U17, FC Zürich U18



Martin Kunz (19) 🇨🇭

Klub: Rielasingen (5. Liga)

Position: Sturm

Frühere Klubs: GC U17, Schaffhausen II

Faria Simao (25) 🇨🇭🇨🇩

Klub: Schwachhausen (5. Liga)

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: u.a. Kilchberg, Wollishofen, United Zürich, Thalwil



Noah Löble (19) 🇨🇭

Klub: Rielasingen (5. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: Winterthur U21​

Flavio Kiener (27) 🇨🇭

Klub: VfL Hammonia

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: FC Solothurn​

Joop Birkhofer (25)🇨🇭🇩🇪

Klub: GSV Maichingen

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. Pforzheim U19

Fabio Parrella (25) 🇨🇭

Klub: SV Bingerbrück

Position: Sturm

Frühere Klubs: u.a. Dietersheim (De)



Ruwen Werthmüller (18) 🇨🇭

Klub: Herta Berlin U19

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Hertha U17



Drilon Kastrati (17) 🇨🇭🇽🇰

Klub: SC Freiburg U19

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs:

GC U21, Schaffhausen (ist ausgeliehen)

Lukas Peric (19) 🇨🇭

Klub: Freiburger SC (6. Liga)

Position: Mittelfeld

Frühere Klubs: ​u.a. Aargau U18

Till Mühlethaler (16) 🇨🇭

Klub: SC Freiburg U17

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: Thun U17​

Bradley Fink (16) 🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Klub: Borussia Dortmund U17

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Luzern U16​

Joshua Claringbold (29) 🇨🇭

Klub: TSV Wachtendonk

Position: Torhüter

Frühere Klubs: keine Angaben​

Tim Huber (16) 🇨🇭🇩🇪

Klub: Sandhausen U17

Position: Torhüter

Frühere Klubs: Sandhausen Junioren​

Tobias Emanuel Pulver (29) 🇨🇭

Klub: Charlottenburg

Position: Mittelfeld

Frühere Klubs: Weissenstein BE ​

Nathan Wicht (15) 🇨🇭

Klub: 1860 München U17

Position: Offensives Mittelfeld

Frühere Klubs: 1860 Junioren​

Luka Tomljenovic (16) 🇨🇭🇭🇷

Klub: Wolfsburg U17

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: YF Juventus Junioren​

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Yannick Toure (18) 🇨🇭🇸🇳

Klub: Newcastle U23

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: YB U21



Gold Omotayo (23) 🇨🇭🇳🇬

Klub: Yeovil Town (5. Liga)

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: u.a. FC Zürich U18, Schlieren, Wettswil, FC Bury



Mileno Ribeiro (22) 🇨🇭🇨🇻

Klub: Hayes & Yeading (6. Liga)

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: u.a. Dardania Lausanne, FC Prilly



Alexandre Jankewitz (17) 🇨🇭

Klub: Southampton U18

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs:

Servette U18

Elias Frei (18) 🇨🇭

Klub: Fulham U23

Position: Linker Verteidiger

Frühere Klubs: St.Gallen U17



Lorent Tolaj (17) 🇨🇭🇽🇰

Klub: Brighton U18

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Sion U18



Frankreich 🇫🇷

Sidy Diagne (17) 🇨🇭

Klub: Sochaux U19

Position: Defensives Mittelfeld

Frühere Klubs: keine Daten



Mattia Sestito (19) 🇨🇭

Klub: Annecy FC (4. Liga)

Position: Linkes Mittelfeld

Frühere Klubs: Servette U21

Italien 🇮🇹

Alessandro Martinelli (26) 🇨🇭🇮🇹

Klub: Palermo (4. Liga)

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: Brescia, Sampdoria, Modena, GC U18



Samuel Delli Carri (21)🇨🇭🇮🇹

Klub: Foggia (4. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: u.a. Schaffhausen, Chiasso, Genua U19



Martino Borghese (32) 🇨🇭🇮🇹

Klub: Seregno (4. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: u.a. Lugano, Bari, Livorno, Spezia Calcio



Jonathan Rossini (30) 🇨🇭🇮🇹

Klub: Savona (4. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: u.a. Sampdoria, Sassuolo, Bari



Thomas Candeloro (19) 🇨🇭

Klub: Virtus Bergamo (4. Liga)

Position: Torhüter

Frühere Klubs: Chiasso, Benevento U19



Simone Mazzoletti (19) 🇨🇭

Klub: Venezia FC U19

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: Team Ticino U18, Udinese U19



Giuseppe Aquaro (36) 🇨🇭🇮🇹

Klub: Nardo (4. Liga)

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: u.a. Aarau, Vaduz, Bellinzona, KSC, ZSKA Sofia



Theo Reymond (24) 🇨🇭

Klub: Cueno

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: Sion U21, Chiasso, Mendrisio



Bruno Marcone (32) 🇨🇭

Klub: Valenzana Mado

Position: Mittelfeld

Frühere Klubs: Bellinzona, Locarno



Matias Martinez (19) 🇨🇭🇪🇸

Klub: Verona U19

Position: Mittelfeld

Frühere Klubs: Signal FC Junioren (CH)



Logan Clement (19) 🇨🇭🇮🇹

Klub: SPAL U19

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Montevarchi (It)



Gioele Franzese (20) 🇨🇭

Klub: Milano City (4. Liga)

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Chiasso, Lugano, United Zürich



Raffaele Menaglio (34) 🇨🇭

Klub: Feriolo

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs:

Baveno (It)

Nikita Vlasenko (18) 🇨🇭

Klub: Juventus U19

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: Team Ticino U18, Lugano



Daniel Leo (17) 🇨🇭

Klub: Juventus U19

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: Lugano U21 (ist ausgeliehen)



Aris Aksal Sörensen (18) 🇨🇭

Klub: Sampdoria U19

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: Bellinzona Junioren



Florent Shehu (17) 🇨🇭🇫🇷

Klub: Lazio U19

Position: Rechtsaussen

Frühere Klubs: Basel Junioren, Barcelona Jugend, Levante U19



Marc Tsoungui (17) 🇨🇭🇨🇲

Klub: Neapel U19

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: Team Vaud U18

Joël Ribeiro (16) 🇨🇭🇵🇹

Klub: Juventus U17

Position: Offensives Mittelfeld

Frühere Klubs: Team Vaud U16



Matteo Rosafio (21) 🇨🇭🇮🇹

Klub: Otranto

Position: Sturm

Frühere Klubs: Lecce U19



Niederlande 🇳🇱

Filip Frei (18) 🇨🇭🇷🇸

Klub: Ajax Amsterdam U19

Position: Linker Verteidiger

Frühere Klubs: FC Zürich U21 (ausgeliehen an Ajax)

Österreich 🇦🇹

Ismet Osmani (18) 🇨🇭

Klub: Austria Lustenau II (3. Liga)

Position: Mittelfeld

Frühere Klubs: Concordia Basel U19



Tino Dietrich (21) 🇨🇭

Klub: Altach Juniors (3. Liga)

Position: Verteidigung

Frühere Klubs: St.Gallen U18, FC Balzers



Davide Jozic (20) 🇨🇭🇭🇷

Klub: BW Linz II

Position: Rechter Verteidiger

Frühere Klubs: u.a. Varesina (It), Mantova FC (It), Liezen (Ö)



Maurice Wunderli (22) 🇨🇭🇦🇹

Klub: Hohenems (3. Liga)

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: u.a. Voralberg U18, Vaduz II, Höchst (Ö)



Sandro Lüchinger (26) 🇨🇭

Klub: Fussach (4. Liga)

Position: Verteidigung

Frühere Klubs: FC Montlingen (2. Liga)



Marco Kolb (34) 🇨🇭

Klub: Schruns (4. Liga)

Position: Torhüter

Frühere Klubs:

u.a. ZH-Affoltern, Würenlos, Vandans (Ö)

Portugal 🇵🇹

Andrea Pereira (20) 🇨🇭

Klub: Salgueiros

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: Lugano U21



Adrian Bajrami (17) 🇨🇭🇦🇱

Klub: Benfica U19

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: YB U17

Christopher Nwanne (20) 🇨🇭

Klub: 1° Dezembro

Position: Rechtsaussen

Frühere Klubs: Plan-les-Ouates (Schweizer 2. Liga)

Spanien 🇪🇸

Valdrin Dalipi (18) 🇨🇭🇦🇱

Klub: Cadiz U19

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: FC Zürich U18



Sebastian Cid (20) 🇨🇭🇪🇸

Klub: Barbadas (4. Liga)

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. La Coruña U19



Türkei 🇹🇷

David Kilinc (27) 🇨🇭🇹🇷

Klub: Sancaktepe FK (3. Liga)

Position: Defensives Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. ​Le Mont, Bavois, Bandirmaspor (Tür)

Ukraine 🇺🇦

Griffin Sabatini (20) 🇨🇭🇮🇹

Klub: SK Dnipro-1 II

Position: Zentrales Mittelfeld

Frühere Klubs: u.a. Wohlen U23, FC Vernier

