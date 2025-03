Inters neuer Champions-League-Rekordtorschütze: Lautaro Martinez. Bild: keystone

Sommer nach Verletzung Ersatz – Inter bleibt bei Feyenoord trotzdem ohne Gegentor

Feyenoord – Inter 0:2

Inter Mailand ist der Favoritenrolle bei Feyenoord Rotterdam gerecht geworden und setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 2:0 durch. Der eigentliche Stammgoalie Yann Sommer fehlte den Italienern aufgrund seines Daumenbruchs noch, doch der 26-jährige Spanier Josep Martinez vertrat ihn mit fünf Paraden hervorragend. Im Rückspiel vom nächsten Dienstag könnte Sommer dann wieder zwischen den Pfosten stehen. In Rotterdam sass er schon wieder auf der Ersatzbank. Auf der anderen Seite fehlt Jordan Lotomba wegen eines Unterschenkelbruchs noch monatelang.

Neben der gewohnt starken Defensive konnte das Team von Simone Inzaghi einmal mehr auch auf das effiziente Sturmduo aus Marcus Thuram und Lautaro Martinez setzen. Der Franzose und der Argentinier erzielten die beiden Tore, letzterer ist mit nun 18 Champions-League-Toren für Inter Mailand neuer Rekordtorschütze des Klubs.

In der 65. Minute hätten die Italiener ihre Ausgangslage fürs Rückspiel im San Siro gar noch verbessern können, doch scheiterte Piotr Zielinski beim Penalty nach einem Foul an Thuram an Feyenoord-Goalie Timon Wellenreuther. Dennoch gehen die Nerazzurri mit einer komfortablen Ausgangslage ins Rückspiel.

Feyenoord Rotterdam - Inter Mailand 0:2 (0:1).

SR Eskas (NOR).

Tore: 38. Thuram 0:1. 50. Lautaro Martinez 0:2.

Bemerkungen: 65. Wellenreuther (Feyenoord) hält Penalty von Zielinski. Feyenoord Rotterdam ohne Lotomba (verletzt). Inter Mailand ohne Sommer (Ersatz). (nih/sda)