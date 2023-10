Aufwärtstrend bestätigt: Servette bleibt in Lugano zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Bild: keystone

Am Ende hält Mall den Sieg fest – Servette schlägt Lugano im Müde-Beine-Duell

Lugano – Servette 0:1

Drei Tage nach dem Exploit im Europacup setzt es für Lugano in der Meisterschaft eine Enttäuschung. Die Tessiner verlieren das Heimspiel gegen Servette mit 0:1.

Gegen Besiktas hatten die Luganesi in den letzten zehn Minuten ein 0:2 in ein 3:2 verwandelt, gegen Servette blieben sie trotz dominanter zweiter Hälfte ohne Torerfolg. Wiederholt scheiterten die Gastgeber an der gut aufgestellten Abwehr der Genfer, auch in der siebenminütigen Nachspielzeit fanden sie kein Rezept.

Crivelli schiesst Servette kurz vor der Pause zum Sieg. Video: SRF

Servette, das am Donnerstag ebenfalls im Einsatz gestanden war und das Auswärtsspiel in Rom mit 0:4 deutlich verloren hatte, erkämpfte sich die drei Punkte mit einer solidarischen Leistung. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Enzo Crivelli in der 38. Minute. Nach einer leicht abgelenkten Flanke kam der Stürmer der Genfer unbedrängt zum Abschluss.

Lugano-Goalie Saipi geht nach Gesichtstreffer k.o. Video: SRF

Kurz vor Schluss rettete Servette-Goalie Joël Mall seinem Team mit einer Glanzparade noch den Sieg. Damit unterlag Lugano erstmals seit 15 Partien wieder im heimischen Stadion, zuletzt hatte man sogar sieben Heimspiele in Serie gewinnen können.

Lugano - Servette 0:1 (0:1)

SR Schärer. - Tor: 38. Crivelli (Antunes) 0:1.

Lugano: Saipi (60. Deana); Arigoni (52. Espinoza), Mai, El Wafi, Martim Marques; Mahmoud (76. Babic), Grgic (61. Cimignani), Bislimi (61. Macek); Steffen, Celar, Aliseda.

Servette: Mall; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou (61. Kutesa); Douline; Bolla (79. Diba), Stevanovic, Cognat (87. Guillemenot), Antunes (79. Ondoua); Crivelli (60. Bedia).

Bemerkungen: Verwarnungen: 41. Mazikou, 84. Mai. (pre/sda)

Servette hat sich den Sieg im Cornaredo dank mehr Kampfgeist redlich verdient. Bild: keystone