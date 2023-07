Die Neuseeländerinnen bejubeln das 1:0 durch Wilkinson. Bild: keystone

Die erste Überraschung an der WM – Neuseeland schlägt Norwegen

Die WM der Frauen beginnt mit einer Überraschung. In der Schweizer Gruppe besiegt Gastgeber Neuseeland die favorisierten Norwegerinnen 1:0.

Die gefeierte Spielerin in den Reihen der Neuseeländerinnen war Hannah Wilkinson. Die 31-jährige Stürmerin, die 2011 mit ihrem Treffer zum 2:2 gegen Mexiko für Neuseelands ersten Punktgewinn an einer Weltmeisterschaft gesorgt hatte, verwertete in der 48. Minute eine schöne Hereingabe von Jacqueline Hand zur Führung. Diese verteidigten die Neuseeländerinnen ohne grosse Probleme.

Das Siegtor der Neuseeländerinnen Video: SRF

Erst in der Schlussphase drehten die lange nachlässigen Norwegerinnen etwas auf und kamen in der 81. Minute unter anderem zu einem Lattenschuss. Ebenfalls an der Querstange landete der Schuss von Ria Percival, die in der 90. Minute die Entscheidung vom Penaltypunkt verpasste. Dies sollte die Neuseeländerinnen jedoch nicht weiter kümmern, wenige Minuten später war der historische Erfolg Tatsache.

Es war im 16. WM-Spiel Neuseelands der erste Sieg überhaupt. Norwegen, das vor vier Jahren im Viertelfinal an England scheiterte, steht nach dem Fehlstart bereits unter Druck. Das Team von Trainerin Hege Riise trifft im zweiten Gruppenspiel (Dienstag, 25. Juli) auf die Schweiz, die am Freitag mit dem Duell gegen die Philippinen ins Turnier startet.

Neuseeland - Norwegen 1:0 (0:0)

Tor: 48. Wilkinson 1:0.

Bemerkungen: 81. Lattenschuss Tuva Hansen (Norwegen). 90. Percival (Neuseeland) verschiesst Penalty. (kat/sda)