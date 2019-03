Sport

Fussball

Juve kassiert ohne Ronaldo die erste Niederlage der Saison



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Premier League:

Fulham – Livepool 15.15 Uhr

Everton – Chelsea 17.30 Uhr Serie A:

Genoa – Juventus Turin 2:0 (0:0)

Bergamo – Chievo 15.00 Uhr

Lazio Rom – Parma 15.00 Uhr

Napoli – Udinese 18.30 Uhr

Milan – Inter 20.30 Uhr Primera Division:

Betis Sevilla – Barcelona 20.30 Uhr Ligue 1:

Paris St-Germain – Marseille 21.00 Uhr​

Bild: EPA/ANSA

Juve kassiert ohne Ronaldo die erste Niederlage der Saison

Serie A

Genoa – Juventus 2:0

Während 27 Saisonspielen ist Juventus Turin bislang ungeschlagen geblieben, nun muss der Leader in der 28. Runde erstmals als Verlierer vom Platz. Das Team von Massimiliano Allegri unterliegt beim Tabellen-13. Genoa durch Tore von Stefano Sturaro (72.) und Goran Pandev (81.) mit 0:2. Der italienische Serienmeister war ohne zahlreiche Stammkräfte angetreten, so fehlten schonunshalber Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi und Cristiano Ronaldo.

Für die Turiner ist es nicht nur die erste Saisonniederlage in der Serie A, sondern auch die erste Partie, in welcher sie ohne Torerfolg bleibt . Genoa hat in dieser Saison vier von sechs möglichen Punkten gegen den Leader geholt. Bereits im letzten Oktober trotzte das Team von Cesare Prandelli dem Meister in Turin ein 1:1 ab.

Genoa - Juventus Turin 2:0 (0:0)

30'000 Zuschauer.

Tore: 72. Sturaro 1:0. 81. Pandev 2:0. (pre/sda)

Die Tabellenspitze: bild: srf

Europas Rekordmeister im Fussball

Fussballer im Büro

