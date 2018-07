Sport

Fussball

Alle Transfers der Super League im Überblick



Bild: KEYSTONE

Weil du es wegen der WM verpasst hast – alle Transfers der Super League im Überblick

Fussball dominierte in den letzten Wochen die Schlagzeilen, doch die heimische Liga rückte angesichts der WM in den Hintergrund. Bevor es am Samstag wieder losgeht in der Super League, haben wir dir alle Transfers übersichtlich zusammengestellt.

Transferschluss Super League: 31. August, 23.59 Uhr

Young Boys

Zugänge

Mohamed Camara (20, IV, Hapoel Raanana), Ulisses Garcia (22, LV, Werder Bremen), Sandro Lauper (21, ZM, FC Thun), Nicolas Bürgy (22, IV, Thun).

Abgänge

Marco Bürki (24, IV, Zulte Waregem), Alexandre Letellier (27, TW, Leihende SCO Angers), Taulant Seferi (21, LM, Leihe FC Winterthur).

Bild: KEYSTONE

Kader

Tor: David von Ballmoos, Marco Wölfli, Dario Marzino.

Verteidigung: Kasim Nuhu, Mohamed Camara, Steve von Bergen, Gregory Wüthrich, Nicolas Bürgy, Loris Benito, Ulisses Garcia, Kevin Mbabu, Jordan Lotomba, Léo Seydoux.

Mittelfeld: Sékou Sanogo, Djibril Sow, Michel Aebischer, Leonardo Bertone, Sandro Lauper, Thorsten Schick, Miralem Sulejmani, Pedro Teixeira.

Sturm: Christian Fassnacht, Nicolas Ngamaleu, Roger Assalé, Jean-Pierre Nsame, Guillaume Hoarau.

Trainer

Gerardo Seoane (39, neu)

Marktwert:

76.30 Millionen Euro

Testspiele

Young Boys – SCR Altach 3:2

Young Boys – Ludogorez Rasgrad 1:2

Young Boys – Feyenoord 3:0

Young Boys – Münsingen 3:0

Young Boys – Wolverhampton 0:4



Bilanz: 3 Siege, 2 Niederlagen.

FC Basel

Zugänge

Silvan Widmer (25, RV Udinese Calcio), Dimitri Oberlin (20, MS, definitive Übernahme RB Salzburg), Aldo Kalulu (22, RF, Olympique Lyon), Jonas Omlin (24, TW, FC Luzern), Konstantinos Dimitriou (19, IV, PAOK Saloniki), Zdravko Kuzmanovic (ZM, 30, Leihende FC Malaga), Eray Cümart (20, IV, Leihende FC Sion), Julian von Moss (17, MS, Grasshoppers) Martin Hansen (28, TW, Ingolstadt).

Bild: KEYSTONE

Abgänge

Mohammed Elyounoussi (23, LF, FC Southampton), Tomas Vaclik (29, TW, FC Sevilla), Michael Lang (27, RV, Borussia Mönchengladbach), Alexander Fransson (24, DM, IFK Norrköping), Davide Calla (33, RM, FC Winterthur), Mirko Salvi (24, TW, Grasshoppers/Luzern), Cedric Itten (21, MS, FC St.Gallen), Omar Gaber (26, RV, Los Angeles), Dereck Kutesa (20, LM, FC St.Gallen), Germano Vailati (37, TW, Karriereende), Léo Lacroix (26, IV, Leihende AS St.-Étienne).

Kader

Tor: Jonas Omlin, Martin Hansen, Signori Antonio.

Verteidigung: Éder Balanta, Marek Suchy, Eray Cümart, Yves Kaiser, Konstantinos Dimitriou, Raoul Petretta, Blas Riveros, Silvan Widmer.

Mittelfeld: Luca Zuffi, Taulant Xhaka, Fabian Frei, Geoffroy Serey Dié, Zdravko Kuzmanovic, Yannick Marchand, Samuele Campo, Valentin Stocker.

Sturm: Kevin Bua, Noah Okafor, Aldo Kalulu, Dimitri Oberlin, Ricky van Wolfswinkel, Neftali Manzambi, Julian von Moos.



Trainer

Raphael Wicky (41, bisher)

Marktwert

57.40 Millionen Euro

Testspiele

Basel – Rapperswil-Jona 6:1

Basel – 1860 München 1:1

Basel – Wacker Innsbruck 2:0

Basel – FV Illertissen 3:1

Basel – Wolverhampton 1:2

Basel – Aarau 1:4

Basel – Feyenoord 0:5



Bilanz: 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen.​

FC Luzern

Zugänge

Mirko Salvi (24, TW, Leihe Grasshopers), Loïc Jacot (18, TW, Neuchatel Xamax),

Abgänge

Jonas Omlin (24, TW, FC Basel), Nicolas Schindelholz (30, IV, FC Aarau), Hekuran Kryeziu (25, DM, FC Zürich), Remo Arnold (21, DM, Leihe FC Winterthur), Joao Oliveira (22, LF, Lausanne-Sport), Daniel Follonier (24, RM, Leihe Servette FC), Il-Gwan Jong (25, MS, vereinslos), Dereck Kutesa (20, LM, Leihende FC Basel) Simon Enzler (20, TW, Kriens).

Kader

Tor: Mirko Salvi, Loic Jacot, David Zibung, Simon Enzler.

Verteidigung: Stefan Knezevic, Marvin Schulz, Yannick Schmid, Lazar Cirkovic, Lucas, Silvan Sidler, Claudio Lustenberger, Simon Grether, Christian Schwegler.

Mittelfeld: Idriz Voca, Dren Feka, Filip Ugrinic, Olivier Custodio, Valeriane Gvilia, Stefan Wolf, Christian Schneuwly, Pascal Schürpf, Francisco Rodriguez.

Sturm: Ruben Vargas, Tomi Jurc, Shkelqim Demhasaj.



Trainer

René Weiler (44, neu)

Marktwert

20.95 Millionen Euro

Testspiele

Luzern – Winterthur 3:1

Luzern – Vaduz 0:0

Luzern – Lugano 1:1

Luzern – Dynamo Kiew 1:1

Luzern – Sochaux-Montbéliard 1:0



Bilanz: 2 Siege, 3 Unentschieden.​

FC Zürich

Zugänge

Hekuran Kryeziu (25, DM, FC Luzern), Salim Khelifi (24, RF, Eintracht Braunschweig), Hakim Guenouche (18, LV, Nancy U19), Andreas Maxsö (24, IV, Osmanlispor), Novem Baumann (22, TW, Rapperswil-Jona), Becir Omeragic (16, IV, Servette U18).

Bild: KEYSTONE

Abgänge

Rasmus Thelander (26, IV, Vitesse Arnheim), Cédric Brunner (24, RV, Arminia Bielefeld), Gilles Yapi (36, DM, vereinslos) Armin Alesevic (24, IV, vereinslos).

Kader

Tor: Yanick Brecher, Andris Vanins, Novem Baumann.

Verteidigung: Umaru Bangura, Andreas Maxsö, Mirlind Kryeziu, Alain Nef, Pa Modou, Michael Kempter, Hakim Guenouche, Kevin Rüegg.

Mittelfeld: Hekuran Kryeziu, Sangoné Sarr, Victor Palsson, Yassin Maouche, Toni Domgjoni, Izer Aliu, Fabian Rohner, Adrian Winter, Marco Schönbächler, Roberto Rodriguez, Maren Haile-Selassie, Antonio Marchesano, Lavdrim Rexhepi.

Sturm: Salim Khelifi, Michael Frey, Raphael Dwamena, Stephen Odey.



Trainer

Ludovic Magnin (39, bisher)

Marktwert

22.70 Millionen Euro

Testspiele

Zürich – Rapperswil-Jona 1:2

Zürich – Wil 4:2

Zürich – St.Gallen 4:1

Zürich – Vaduz 1:2

Zürich – Bochum 0:3

Zürich – Atromitos Athen 0:0



Bilanz: 2 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen.​

FC St.Gallen

Zugänge

Jordi Quintilla (24, ZM, Puerto Rico FC), Milan Vilotic (31, IV, Grasshoppers), Kekuta Manneh (23, LF, FC Pachuca), Cédric Itten (21, MS, FC Basel), Leonel Mosevich (21, IV, Leihe Argentinos), Vincent Sierro (22, TM, Leihe SC Freiburg), Dereck Kutesa (20, LM, FC Basel), Majeed Ashimeru (20, ZM, RB Salzburg), Axel Bakayoko (20, RF, Leihe Inter Mailand), Slimen Kchouch (24, LV, CA Tunis), Nias Hefti (18, LV, Wil).

Bild: KEYSTONE

Abgänge

Jasper van der Werff (19, IV, RB Salzburg), Danijel Aleksic (27, OM, Malatyaspor), Nzuzi Toko (27, DM, Al Hasa), Karim Haggui (34, IV, vereinslos), Runar Mar Sigurjonsson (28, ZM, Leihende Grasshoppers), Yrondu Musavu-King (26, IV, Leihende Udinese Calcio), Silvan Gönitzer (21, LV, Rapperswil-Jona).

Kader

Tor: Dejan Stojanovic, Daniel Lopar.

Verteidigung: Silvan Hefti, Alain Wiss, Adonis Ajeti, Milan Vilotic, Leonel Mosevich, Cédric Gasser, Andreas Wittwer, Slimen Kchouk, Nias Hefti, Nicolas Lüchinger, Philippe Koch.

Mittelfeld: Dennis Vanin, Vincent Sierro, Stjepan Kukuruzovic, Majeed Ashimeru, Peter Tschernegg, Jordi Quintilla, Marco Aratore, Yannis Tafer, Dereck Kutesa, Miro Muheim, Alessandro Kräuchi, Tranquillo Barnetta.

Sturm: Kekuta Manneh, Axel Bakayoko, Cédric Itten, Roman Buess, Nassim Ben Khalifa, Noah Blasucci.​

Trainer

Peter Zeidler (55, neu)

Marktwert

18.15 Millionen Euro

Testspiele

St.Gallen – Bazenheid 1:1

St.Gallen – Bad Ragaz 10:1

St.Gallen – Zürich 1:4

St.Gallen – SC Brühl 4:0

St.Gallen – Brighton & Hove Albion 1:1



Bilanz: 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage.

FC Sion

Zugänge

Raphael Rossi (27, IV, Boavista Porto), Ayoub Abdellaoui (25, IV, USM Algier), Anthony Maisonnial (20, TW, St.-Étienne), Yassin Fortune (19, MS, Arsenal U23), Philippe (18, MS, Vila Nova FC), Moussa Djitté (18, MS, Niary Tally), Robert Uldrikis (20, MS, RFS), Baltazar (18, DM, Vila Nova).

Abgänge

Matheus Cunha (19, MS, RB Leipzig), Federico Dimarco (20, LV, Inter Mailand), Marco Schneuwly (33, MS, FC Aarau), Elsad Zverotic (31, RV, FC Aarau), Pedro Ramirez (25, OM, FC Riga), Grégory Karlen (23, ZM, definitive Übernahme FC Thun), Ilombe Mboyo (31, MS, KV Kortrijk), Paulo Ricardo (23, IV, vereinslos), Joaquim Adao (25, DM, vereinslos), Robert Acquafresca (30, MS, vereinslos), Salih Ucan (24, OM, Fenerbahce), Mickael Almeida (19, ST, FC Aarau) Nicky Medja (18, ZM, Florenz U19) Alex Succar (24, MS, Sporting Cristobal).

Bild: KEYSTONE

Kader

Tor: Anton Mitryushkin, Kevin Fickentscher, Anthony Maisonnial.

Verteidigung: Raphael Rossi, Jan Bamert, Martin Angha, Ayoub Abdellaoui, André Neitzke, Ermir Lenjani, Quentin Maceiras, Hervé Epitaux.

Mittelfeld: Bastien Toma, Xavier Kouassi, Freddy Mveng, Birama Ndoye, Burim Kukeli, Baltazar, Pajtim Kasami, Anto Grgic, Carlitos, Adryan.

Sturm: Nasser Daoudou M'Sa, Aimery Pnga, Moussa Djitté, Yassin Fortune, Philippe, Roberts Uldrikis.​

Trainer

Maurizio Jacobacci (55, bisher)

Marktwert

23.75 Millionen Euro

Testspiele

Sion – Chiasso 4:0

Sion – Yverdon 1:0

Sion – Lausanne 0:2

Sion – Olympique Lyon 2:2

Sion – Inter Mailand 2:0



Bilanz: 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage.​

FC Thun

Zugänge

Kenan Fatkic (OM, 20, FC Chiasso), Basil Stillhart (24, DM, FC Wil), Grégory Karlen (23, ZM, definitive Übernahme FC Sion), Dennis Salanovic (22, RF, Rapperswil-Jona).

Abgänge

Felix Hornung (21, TW, FC Breitenrain), Sandro Lauper (21, ZM, BSC Young Boys), Ivan Markovic (21, MS, vereinslos), Nicolas Bürgy (22, IV, Young Boys).

Kader

Tor: Djordje Nikolic, Guillaume Faivre, Francesoco Ruberto.

Verteidigung: Roy Gelmi, Timo Righetti, Miguel Rodrigues, Mickaël Facchinetti, Chris Kablan, Colin Trachsel, Sven Joss, Stefan Glarner, Kevin Bigler.

Mittelfeld: Nicola Sutter, Basil Stillart, Grégory Karlen, Dennis Hediger, Matteo Tosetti, Nelson Ferreira, Marvin Spielmann, Dominik Schwizer, Nuno Da Silva, Omer Dzonlagovic, Moreno Costanzo, Kenan Fatkic.

Sturm: Dennis Salanovic, Dejan Sorgic, Nicolas Hunziker.



Bild: KEYSTONE

Trainer

Marc Schneider (37, bisher).

Marktwert

17.60 Millionen Euro

Testspiele

Thun – Schaffhausen 2:1

Thun – Xamax 1:2

Thun – Rapperswil-Jona 3:0

Thun – Aarau 2:3

Thun – Wil 1:0

Thun – Chiasso 3:2

Thun – Stade Nyonnais 4:0



Bilanz: 5 Siege, 2 Niederlagen.

FC Lugano

Zugänge

Stanley Amuzie (22, LV, UC Sampdoria), Akos Kecskes (22, IV, Atalanta Bergamo), Valon Vazliu (22, OM, Grasshoppers/Rapperswil-Jona), Edoardo Masciangelo (21, LV, Piacenza), Younes Bnou Marzouk (22, MS, Dalkurd FF), Assan Ceesay (24, MS, Chiasso), Noam Baumann (22, TW, definitive Übernahme FC Wil).

Abgänge

Chinwendu Johan Nkama (20, DM, NK Ankaran), Bruno Martignoni (25, RV, FC Chiasso), Davide Mariani (27, OM, Levski Sofia), Steve Rouiller (27, IV, Servette FC), Andrea Padula (22, LF, FC Chiasso), Cristian Ledesma (35, ZM, vereinslos), Balint Vecsei (25, OM, Leihende Bologna).

Kader

Tor: Joël Kiassumbua, David Da Costa, Noam Baumann.

Verteidigung: Eloge Yao, Vladimir Golemic, Fabio Daprela, Fulbio Sulmoni, Akos Kecskes, Luca Crescenzi, Stanley Amuzie, Jetmi Krasniqi.

Mittelfeld: Mario Piccinocchi, Chinwendu Johan Nkama, Domen Crnigoj, Jonathan Sabbatini, Eris Abedini, Emerson Crepaldi, Mattias Bottani, Dragan Mihajlovic, Valon Fazliu.

Sturm: Carlinhos, Alexander Gerndt, Assan Ceesay, Marc Janko, Carlo Manicone, Gioele Franzese.



Trainer

Guillermo Abascal (29, bisher).

Marktwert

19,10 Millionen Euro

Testspiele

Lugano – Sementina 2:1

Lugano – Chiasso 4:0

Lugano – Luzern 1:1

Lugano – Bellinzona 5:1

Lugano – Inter Mailand 0:3

Lugano – Mendrisio 2:0



Bilanz: 4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage.

Grasshoppers

Zugänge

Souleyman Doumbia (21, LV, definitive Übernahme FC Bari), Robin Kamber (22, OM, FC Vaduz), Mirko Salvi (24, TW, FC Basel), Raphael Holzhauser (25, ZM, Austria Wien), Marco Djuricin (25, MS, definitive Übernahme RB Salzburg), Lars Hunn (19, TW, FC Aarau), Runar Mar Sigurjonsson (28, ZM, Leihende FC St.Gallen), Charles Pickel (21, DM, Leihende FC Schaffhausen), Nemanja Antonov (23, LV, Leihende Partizan) Ridge Munsy (28, MS, Leihende Erzgebirge Aue), Nabil Bahoui (27, RF, AIK Stockholm), Shani Tarashaj (23, ST, Leihe Everton) .

Bild: KEYSTONE

Abgänge

Florian Kamberi (23, MS, definitive Übernahme Hibernian FC), Milan Vilotic (31, IV, FC St.Gallen), Valon Fazliu (22, OM, FC Lugano), Michal Fasko (23, ZM, Leihe Eintracht Braunschweig), Mirko Salvi (24, TW, Leihe FC Luzern), Vaso Vasic (28, TW, vereinslos), Joao Ngongo (24, TW, vereinslos), Alban Pnishi (27, IV, vereinslos), Emil Bergström (25, IV, Leihende Rubin Kazan), Kenan Kodro (24, MS, Leihende FSV Mainz), Trent Sainsbury (26, IV Leihende JS Suning), Albion Avdijaj (24, MS, vereinslos), Sadik Vitija (19, RV, Vaduz).

Kader

Tor: Heinz Lindner, Mateo Matic, Lars Hunn.

Verteidigung: Cédric Zesiger, Jean-Pierre Rhyner, Aleksandar Cvetkovic, Nemanja Antonov, Souleyman Doumbia, Numa Lavanchy, Allan Arigoni.

Mittelfeld: Marko Basic, Charles Pickel, Nedim Bajrami, Petar Pusic, Runar Mar Sigurjonsson, Nikola Gjorgjev, Bujar Lika, Raphael Holzhauser, Lucas Andersen, Gjelbrim Taipi, Robin Kamber.

Sturm: Nabil Bahoui, Jeffren, Nikola Sukacev, Marco Djuricin, Ridge Munsy, Shani Tarashaj.



Trainer

Thorsten Fink (50, bisher).

Marktwert

27,00 Millionen Euro

Testspiele

Grasshoppers – Aarau 1:2

Grasshoppers – Urdorf 6:0

Grasshoppers – Wil 0:0

Grasshoppers – Zenit St.Petersburg 0:2

Grasshoppers – SCR Altach 2:2

Grasshoppers – APS Atromitos 1:1



Bilanz: 1 Sieg, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen.​

Neuchâtel Xamax

Zugänge

Matthias Minder (25, TW, FC Winterthur), Tunahan Cicek (26, MS, FC Schaffhausen), Arbnor Fejzullahu (25, RV, FK Partizani), Hamed Koné (30, OM, KF Feronikeli), Kemal Ademi (22, MS, St.Gallen U21), William Le Pogam (25, LV, Servette FC), Maikel Santana (26, LV, UD San Fernando), Léo Farine (21, IV, Leihende La Chaux-de-Fonds).

Abgänge

Elvis Bratanovic (25, MS, FC Sursee), Marco Delley (29, RM, Stade Nyonnais), Loïc Jacot (18, TW, FC Luzern), Astor Kilezi (22, LM, vereinslos), Steve Lawson (23, DM, vereinslos), Bruno Mota (23, OM, vereinslos), Linus Obexer (21, LV, Leihende YB, geht zu Aarau).

Kader

Tor: Matthias Minder, Laurent Wahtlert, Federico Nicastro.

Verteidigung: Arbenit Xhemajli, Igor Djuric, Mustafa Sejmenovic, Léo Farine, William Le Pogam, Janick Kamber, Maikel Santana, Mike Gomes, Arbnor Fejzullahu.

Mittelfeld: Pietro Di Nardo, Thibault Corbaz, Max Veloso, Dilan Qela, Geoggrey Tréand, Charles-André Doudin, Liridon Mulaj, Hamed Koné.

Sturm: Samir Ramizi, Adrien Zbinden, Gaëtan Karlen, Tunahan Cicek, Raphaël Nuzzolo, Frédéric Nimani, Sonny Escolano, Kemal Ademi.



Bild: KEYSTONE

Trainer

Michel Decastel (62, bisher).

Marktwert

8.55 Millionen Euro

Testspiele

Xamax – Breitenrain 2:0

Xamax – Young Boys 0:1

Xamax – Thun 2:1

Xamax – Lausanne 5:1

Xamax – Wolverhampton 1:1

Xamax – Sporting Lissabon 2:1

Xamax – PSV Eindhoven 1:1



Bilanz: 4 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage.

Info: Leihen und Erstverträge von Nachwuchsspielern aus dem eigenen Verein wurden nicht berücksichtigt.

