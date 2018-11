Sport

Fussball

Football Leaks: Kommt 2021 die «European Super League»?



«Football Leaks»: Bayern prüfte Ausstieg aus Bundesliga – kommt die «Super League» 2021?

Bayern München liess 2016 prüfen, ob er die Bundesliga verlassen könnte. Geplant war die Gründung einer «European Super League». Jetzt ist ein Dokument aufgetaucht, wonach die Liga mit 16 europäischen Topklubs schon bald Wirklichkeit werden soll.

Droht dem europäischen Fussball ab 2021 die grösste Revolution in der Geschichte? Wie der «Spiegel» heute berichtet, planen die sieben Grossklubs Bayern München, Juventus Turin, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Arsenal und die AC Milan seit drei Jahren den Ausstieg aus der Champions League für 2021 und der Gründung einer eigenen «European Super League» – das ganze hinter dem Rücken der UEFA.

Der «Spiegel» enthüllt in seiner morgigen Titelgeschichte «Dirty Deals» mithilfe von Dokumenten der Enthüllungsplattform «Football Leaks», dass Bayern München bereits im Februar 2016 von einer internationalen Anwaltskanzlei prüfen liessen, ob ein Ausstieg aus der Bundesliga juristisch möglich ist. Und ob der Klub im Fall der Fälle noch Nationalspieler abstellen müsste.

Der FC Bayern München ließ 2016 prüfen, ob er die Bundesliga verlassen könnte. Geplant war die Gründung einer internationalen "Super League". Jetzt taucht ein Dokument auf, wonach diese Liga schon bald Wirklichkeit werden könnte. #footballleaks #dirtydeals https://t.co/HsLXSIm7Qi — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 2. November 2018

Konrekter Plan liegt Real Madrid vor

Dank höheren Antrittsprämien und grösserer Teilnahme-Sicherheit auf die Saison 2018/19 hin konnte die UEFA den Ausstieg der Topklubs verhindern. Allerdings nur vorerst, denn das Werkeln an der Superliga ging trotz der Zugeständnisse der UEFA offenbar weiter. Wie der «Spiegel weiter enthüllt, präsentierte die Madrider Beratungsfirma «Key Capital Partners» Real Madrid am 22. Oktober 2018 nun konkrete Pläne für die Gründung der «Super League».

Demnach sollen 16 europäische Top-Klubs noch im Laufe dieses Monats eine verbindliche Absichtserklärung für die Gründung einer «European Super League» unterzeichnen. Sollten die Pläne umgesetzt werden, wäre das 2021 das Aus für die von der UEFA ausgetragene Champions League in ihrer jetzigen Form.

Die Fußballwelt steht am Scheideweg. Windige Funktionäre, Klubbosse und autoritäre Staaten schaden dem Sport mit Hinterzimmerdeals und heimlichen Plänen für eine neue Liga. Ab jetzt enthüllt der SPIEGEL ihre Geheimnisse. https://t.co/mgTA7CIM91 #FootballLeaks #dirtydeals — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 2. November 2018

Zu den 16 fixen Mitgliedern sollen die elf Gründer-Teams Bayern, München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, FC Chelsea, FC Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, Paris St-Germain, Juventus Turin und die AC Miland gehören, die eine 20-jährige Teilnahme-Garantie erhalten und nicht absteigen können. Nach einer Berechnung würde jeder Klub Jahreseinnahmen von «500 Millionen plus» erreichen können. Zum Vergleich: Real Madrid kassierte als Champions-League-Sieger 2016 «nur» 80 Mio Euro.

Zu den elf Gründer-Klubs kämen zunächst Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Mailand und die AS Roma als «anfängliche Gäste» hinzu. Im Gespräch ist auch eine zweite Liga, in die nur diese Gäste absteigen könnten.

Nationale Ligen bleiben

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kommentierte die Pläne dem «Spiegel» gegenüber nicht direkt. Dass es aber aktuelle Gespräche über eine Superliga gebe, «das ist klar, und ich glaube auch, dass ein paar der grossen Klubs Europas da deutlich dran stricken». Allerdings seien diese Pläne wohl «noch nicht sehr konkret». Ein Ausstieg aus der Bundesliga ist für Watzke aber kein Thema: «Das ist die Brandmauer», so der BVB-Boss. «Solange ich hier Verantwortung trage, wird der BVB die Bundesliga nicht verlassen.»

Bayern-Chefjurist hat vor kurzem Michael Gerlinger zugegeben, dass es Planspiele für den Ausstieg aus den nationalen Ligen gegeben habe. Aber das alles sei schnell «völlig vom Tisch gewesen». Jetzt arbeite man mit der UEFA an Formaten, die ab 2024 gespielt werden sollen. Die Super League sei «so weit weg wie noch nie», sagte Gerlinger Anfang September noch.

Nun teilten die Bayern dem «Spiegel» mit, «weder die Existenz noch der Inhalt» des Entwurfes der Absichtserklärung seien dem Klub bekannt. Der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt im Interview des Magazins «11 Freunde» gesagt, dass er erst in ferner Zukunft mit der Einführung einer europäischen Superliga rechne: «Ich vermute, dass diese Liga eines Tages kommen wird. Aber fragen Sie mich nicht, wann.»

Die «Super League» wird also kommen, allerdings kaum in Konkurrenz zu den nationalen Ligen. Die Prüfung der Bayern hat nämlich ergeben, dass die Verträge mit den Spielern hinfällig würden, sollte der Rekordmeister aus der Bundesliga austreten. Sämtliche Stars könnten also ablösefrei wechseln. Ins Visier der Top-Klubs gerät damit die Champions League, mit ihren Anspielzeiten unter Woche. (pre)

Das sind die 36 teuersten Fussball-Transfers der Welt

