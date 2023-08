Conference League live im TV-Stream: FC Luzern empfängt Djurgarden

Luzern will es besser machen als der FCB – gegen Djurgarden reicht ein Unentschieden

In der 2. Runde der Qualifikation zur Conference League trifft der FC Luzern auf Djurgarden. Das Rückspiel in Luzern beginnt um 20.45 Uhr. Im Hinspiel hatte das Team von Trainer Mario Frick in Stockholm 2:1 gewonnen. In der nächsten Runde trifft der Sieger des Duells auf das schottische Hibernian Edinburgh oder Inter Club d'Excaldes aus Andorra.

Die Partie im Livestream des SRF: