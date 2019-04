Sport

Fussball

Unvergessene Momente des Klassikers Bayern vs. BVB



Bild: EPA/EPA

11 unvergessene Momente des Klassikers Bayern vs. BVB – und die Geschichte dahinter

Wenn der FC Bayern auf Borussia Dortmund trifft, dann passiert eigentlich immer etwas. Seit beinahe zehn Jahren ist dieses Duell das absolute Spitzenspiel der Bundesliga. Der deutsche «Clásico» findet am Samstag zum 16. Mal in der Bundesliga seit Sommer 2010 an. Acht Mal gingen die beiden Teams seitdem als Erster und Zweiter in dieses Duell. Doch was war davor?

Weltweites Interesse an #FCBBVB ⚽️🎥



Das #Bundesliga-Topspiel zwischen dem @FCBayern und dem @BVB am Samstag wird in mehr als 205 von 211 FIFA-Mitgliedsländern übertragen ➡️ https://t.co/8pxN4AhyZX pic.twitter.com/cdwfKafTOD — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 4. April 2019

Wir haben die schönsten Momente der Neuzeit herausgesucht und ihre mitunter brisanten Geschichten dahinter aufgeschrieben:

Frank Mill und die grösste Grosschance der Geschichte

09.08.1986: Bayern – Dortmund 2:2

Frank Mill umkurvt ausserhalb des Strafraums den Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff und läuft allein auf das völlig leere Tor der Bayern zu. Dann setzt er aber den Ball unbedrängt aus drei Metern an den Pfosten. Die Begegnung endete 2:2 und das Nicht-Tor von Mill gilt bis heute als der Inbegriff des Auslassens einer 100-prozentigen Torchance.

Als die Weltklasse noch aus der Bundesliga kam

18.03.1998: Dortmund – Bayern 1:0 n.V.

Als die Bundesliga noch zur Crème de la Crème im internationalen Fussball gehört, treffen der BVB und die Bayern im Viertelfinale der Champions League aufeinander. Dortmund und Stephané Chapuisat sind Titelverteidiger, die Bayern gespickt mit Stars wie Lothar Matthäus, der als Libero aufläuft. Dortmund gewinnt mit 1:0 nach Verlängerung und scheitert erst im Halbfinale am späteren Sieger Real Madrid und einem kaputten Tor.

Kung-Fu-Kahn snackt ein bisschen Heiko Herrlich

03.04.1999: Dortmund – Bayern 2:2

Oliver Kahn verliert gegen den BVB mehrmals die Beherrschung: Er knabbert am Doppel-Torschützen Heiko Herrlich, der den BVB mit 2:0 in Führung brachte...

... und wird zum Kung-Fu-Kahn, als er mit gestrecktem Bein die Gesundheit von Stephane Chapuisat gefährdet. Am Ende macht Bayern noch zwei Tore zum 2:2-Endstand – und Oli Kahn holt sich nicht mal eine Gelbe Karte. Nach dem Spiel sagt Kahn: «Das war der Höhepunkt meiner Aggressionen, die sich je in mir entladen haben.»

Das härteste Spiel der Bundesliga-Geschichte

07.04.2001: Dortmund – Bayern 1:1

Schiedsrichter Hartmut Strampe sorgt für drei Platzverweise und zehn Gelbe Karten. Bei den Bayern erhalten nur zwei Spieler keine Verwarnung – und sie beenden das Spiel nur zu neunt. Die Bayern-Stars Bixente Lizarazu (Gelb/Rot) und Stefan Effenberg müssen ebenso wie BVB-Verteidiger Evanilson vom Platz. Bis heute sind die 13 Karten Bundesliga-Rekord für eine Partie. Das Spiel im Westfalenstadion endete 1:1.

Bild: AP

Jan Koller kommt in die Elf des Spieltages vom Kicker – als Torwart

09.11.2002: Bayern – Dortmund 2:1

Der Meister und Tabellenzweite Borussia Dortmund trifft auf den Ersten FC Bayern. Das Spiel ist wild. Jan Koller bringt den BVB früh in Führung, doch Torsten Frings bekommt nach zwei heftigen Fouls noch vor der Pause Gelb-Rot. Bayern dreht das Spiel, beim zweiten Tor beschwert sich BVB-Keeper Jens Lehmann und fliegt ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz. Dortmund darf nicht mehr wechseln, also muss, wie früher auf dem Schulhof, der Grösste ins Tor: 2,02-Meter-Hüne Jan Koller wechselt vom Sturm in den Kasten. Zwar verliert der BVB mit 2:1 das Spiel, doch Koller zeigt die beste Leistung, die je ein Feldspieler im Tor in der Bundesliga-Geschichte gezeigt hat, und bringt es sogar in die Elf des Spieltages vom «Kicker» – als Torwart.

Bananen auf Oli Kahn

18.09.2004: Dortmund – Bayern 2:2

Ein gewohntes Bild vor dem Spiel zwischen BVB und FCB: Die Stadion-Ordner sammeln vor der Südtribüne Bananen aus dem Strafraum von Torwart Oliver Kahn, weil sie den dreimaligen Welttorhüter wegen seiner angeblichen Ähnlichkeit mit einem Gorilla verspotten. Kahn gibt sich unbeeindruckt. Das Spiel endet 2:2.

Der Hoeness-Flirt mit WM-Held Odonkor

11.08.2006: Bayern – Dortmund 2:0

Das Sommermärchen ist vorbei, FC Bayern und BVB sind keine internationale Spitze mehr. Beim Saisonauftakt trifft der FC Bayern auf den BVB (2:0) – und Uli Hoeness wirft begehrliche Blicke auf einen der WM-Helden: Shootingstar David Odonkor. Odonkor wechselt kurze Zeit später aber nach Spanien zu Betis Sevilla. Jahre später kommt heraus, dass der Transfer nur am Trainer scheiterte. «Uli wollte mich, Magath aber nicht», sagte Odonkor später. Hoeness wird sich erst Jahre später beim BVB bedienen.

Bild: AP

Immer schon ein Spitzenspiel? Denkste!

28.10.2007: Dortmund – Bayern 0:0

Spitzenspiel? Denkste. Vor über zehn Jahren war der «Klassiker» nicht mehr als irgendein langweiliges 0:0 in der Bundesliga. Damals kickten Spieler wie Delron Buckley und Jose Ernesto Sosa bei den Clubs. Bayern wird am Ende der Saison nur Vierter – der BVB steht auf Platz neun. Meister und Vizemeister werden übrigens die heute abstiegsbedrohten Teams aus Stuttgart und Schalke.

Bild: EPA

Die grosse Klopp-Show in Berlin

12.05.2012: Dortmund – Bayern 5:2

Eine Woche vor dem grossen «Finale dahoam» in der Champions League gegen Chelsea erteilt Jürgen Klopps Dortmund den Bayern eine Lektion, die sich gewaschen hat. Das frühe 0:1 durch Shinji Kagawa kann das Team von Jupp Heynckes zwar noch ausgleichen, doch dann setzt der BVB zum grossen Schaulaufen an und gewinnt zum fünften Mal in Serie gegen die Münchner. Hummels trifft per Penalty und Robert Lewandowski erzielt einen Hattrick. Dortmund stemmt den Pokal und Bayern reist mit hängenden Köpfen heim. Eine Woche später geht das Champions-League-Finale gegen Chelsea im Penaltyschiessen verloren.



Kampf um die Krone Europas

25.05.2013: Dortmund – Bayern 1:2

Im Wembley treffen erstmals zwei deutsche Mannschaft in einem Champions-League-Final aufeinander. Wie immer fliegen im Vorfeld die Giftpfeile und auch das Spiel ist danach hochklassig. Nach dem Münchner Führungstreffer durch Mario Mandzukic und dem zwischenzeitlichen Penalty-Ausgleich durch Ilkay Gündogan ist es am Ende Arjen Robben, der den Unterschied ausmacht. In der 89. Minute umkurvt er Torhüter Roman Weidenfeller und knockt den BVB aus.



Ausgerutscht! Bayern Penalty-Debakel

28.04.2015: Bayern – Dortmund 1:1, 0:2 n.P.

Im DFB-Pokal-Halbfinal muss Dortmund in München ran. Die beiden Teams liefern sich einen packenden Fight über 120 Minuten, nach Toren von Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang geht es aber ins Penaltyschiessen. Dort trifft kein einziger der vier Münchner Schützen: Philipp Lahm und Xabi Alonso rutschen aus und ballern daneben, dann verschiessen auch noch Mario Götze und Manuel Neuer. Was für eine Blamage!



(bn/zap/pre)

