Neue Saison, neue Frisur, gleicher Mohamed Salah: Bei Liverpools Sieg gegen Ipswich war der Ägypter wieder einmal der beste Spieler auf dem Platz. Bild: keystone

Sommers Inter spät geschockt + Rot für Schär nach Kopfstoss + Arsenal und Liverpool siegen

Premier League

Arsenal – Wolverhampton 2:0

Nach der nur knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison ist Arsenal souverän in die Premier League gestartet. Gegen die Wolverhampton Wanderers setzte sich das Team von Mikel Arteta dank Toren von Kai Havertz und Bukayo Saka 2:0 durch. Der Deutsche und der Engländer dienten dem jeweils anderen zudem als Vorbereiter.

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0).

Tore: 25. Havertz 1:0. 74. Saka 2:0.

Ipswich – Liverpool 0:2

Die Premiere von Arne Slot an der Seitenlinie vom FC Liverpool ist geglückt. Aufsteiger Ipswich wurde auswärts 2:0 besiegt. Entscheidenden Anteil hatte dabei einmal mehr der Superstar der Reds Mohamed Salah. Der Ägypter war an beiden Toren beteiligt, bereitete erst den Führungstreffer von Diogo Jota in der 60. Minute vor und traf fünf Minuten später dann selbst zum Endstand.

Damit beginnt Liverpools erste Saison nach der knapp neunjährigen Ära Klopp erfolgreich. Es war ein vor allem in der zweiten Halbzeit gelungenes Debüt für den neuen Trainer aus der Niederlande. Nachdem sich das Team von Arne Slot gegen einen tapfer kämpfenden Aussenseiter vor der Pause noch schwergetan hatte, übernahm es danach immer mehr die Kontrolle und kam endlich auch zu grossen Torchancen. Ein Doppelschlag innert fünf Minuten reichte dann zum Auftakterfolg in der Premier League. Slot ist damit der erste Liverpool-Trainer in diesem Jahrtausend, der sein Debüt in der Liga gewinnt.

Ipswich Town - Liverpool 0:2 (0:0).

Tore: 60. Jota 0:1. 65. Salah 0:2.

Newcastle – Southampton 1:0

Für Fabian Schär beginnt die neue Saison in England mit einem kurzen Einsatz. Der Schweizer Nati-Verteidiger in Diensten von Newcastle United sah nach 28 Minuten aufgrund eines angedeuteten Kopfstosses gegen Southamptons Ben Brereton Diaz die Rote Karte. Zuvor hatte ihn der Stürmer mit einem harten Rempler in den Rücken umgerannt, wofür er die gelbe Karte sah.

Schärs Team feierte dennoch eine erfolgreiche Premiere. Dank des Treffers von Joelinton und der Ineffizienz von Southampton gewann Newcastle knapp 1:0.

Newcastle United - Southampton 1:0 (1:0).

Tor: 45. Joelinton 1:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 28.). 28. Rote Karte gegen Schär (Tätlichkeit).

Everton – Brighton 0:3

Wie Arne Slot mit Liverpool ist auch Fabian Hürzeler mit Brighton erfolgreich in die Premier-League-Saison gestartet. Bei Everton gewannen die Seagulls dank Toren von Kaoru Mitoma, Danny Welbeck und Simon Adingra 3:0.

Der in der USA geborene Sohn eines Schweizers und einer Deutschen zeigte bei seinem Debüt an der Seitenlinie Brightons damit gleich einmal, weshalb sich der Premier-League-Klub für Hürzeler entschieden hat. Mit seinem modernen und auf Offensivfussball ausgelegten Spielstil hatte der 32-Jährige in der Vorsaison St. Pauli zum Aufstieg in die Bundesliga geführt.

Hat gut lachen: Fabian Hürzeler feiert erfolgreiche Premiere mit Brighton. Bild: www.imago-images.de

FC Everton - Brighton Hove & Albion 0:3 (0:1)

Tore: 26. Mitoma 0:1. 56. Welbeck 0:2. 87. Adingra 0:3.​

Serie A

Genoa – Inter 2:2

Was für eine Schlussphase im Stadio Luigi Ferraris. Nachdem sowohl der Genoa CFC als auch Inter Mailand in der ersten halben Stunde je einmal getroffen hatten, lief es lange auf ein 1:1-Unentschieden hinaus. Bis Marcus Thuram in der 85. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben.

In der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber nach Eingreifen des VARs einen Handelfmeter zugesprochen. Den ersten Versuch von Junior Messias parierte Yann Sommer noch, doch der 33-jährige Brasilianer kam sofort wieder an den Ball und versenkte den Nachschuss im Tor der Mailänder. Damit kommt der Meister im ersten Spiel der neuen Saison nicht über ein Unentschieden hinaus.

Genoa - Inter Mailand 2:2 (1:1).

Tore: 20. Vogliacco 1:0. 30. Thuram 1:1. 85. Thuram 1:2. 95. Junior Messias 2:2.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer. 95. Sommer wehrt Handspenalty von Junior Messias ab, Junior Messias trifft im Nachsetzen.

Parma - Fiorentina 1:1 (1:0).

Tore: 22. Man 1:0. 75. Biraghi 1:1.

Bemerkungen: Parma mit Sohm (bis 76.). 83. Gelb-rote Karte gegen Pongracic (Fiorentina).

La Liga

Ligue 1

Brest – Marseille 1:5

Wie am Freitag Paris Saint-Germain (4:1 in Le Havre) ist auch Olympique Marseille erfolgreich in die Saison gestartet. Der erste Herausforderer von Meister PSG setzte sich in Brest 5:1 durch. Mason Greenwood traf in seinem ersten Pflichtspiel für die Südfranzosen doppelt. Der aufumstrittene Stürmer kam im Sommer für 26 Millionen Euro von Manchester United. Dort war der 22-Jährige aufgrund von Vorwürfen häuslicher Gewalt in der Vergangenheit nicht mehr erwünscht.

Traf in seinem ersten Pflichtspiel für Marseille doppelt: Mason Greenwood. Bild: www.imago-images.de

Brest - Marseille 1:5 (1:3).

Tore: 3. Greenwood 0:1. 26. Luis Henrique 0:2. 32. Greenwood (Penalty) 0:3. 45. Camara 1:3. 48. Luis Henrique 1:4. 69. Wahi (Penalty) 1:5.

Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht im Aufgebot) und Nyakossi (Ersatz). 9. Rulli (Marseille) hält Penalty von Del Castillo. (nih/sda)