Dieses Video zeigt das krasse Ausmass der Critical Mass – fahr mit!

Mehrere tausend Velofahrende haben sich am Freitagabend in der Stadt Zürich versammelt und sind durch die Innenstadt gefahren. Die sogenannte Critical Mass will «den öffentlichen Raum erobern» und dem motorisierten Verkehr «auf Augenhöhe begegnen».

Wir waren mit der GoPro auf dem Velo mit dabei, und du hast nun die einmalige Chance mitzufahren. Nämlich hier:

Der Velo-Umzug verursachte massive Verkehrseinschränkungen für den motorisierten Individualverkehr sowie für den öffentlichen Verkehr, …