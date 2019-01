Sport

Bundesliga, 19. Runde Dortmund – Hannover 5:1 (1:0) Freiburg – Hoffenheim 2:4 (1:1) Mainz – Nürnberg 2:1 (1:1) Gladbach – Augsburg 2:0 (0:0) Wolfsburg – Leverkusen 0:3 (0:1) Bremen – Frankfurt 18.30 Uhr

Bild: EPA/EPA

Dortmund ballert Hannover weg – Augsburg-Keeper Kobel tragischer Held in Gladbach

In der zweiten Runde des Frühlingspensums in der Bundesliga erringt Leader Borussia Dortmund einen weiteren überzeugenden Sieg. Das Team von Lucien Favre fertigt Hannover mit 5:1 ab.

Das musst du gesehen haben:

Dortmund – Hannover 5:1

Borussia Dortmund legt im Titelkampf im Fernduell mit Bayern München vor und schlägt Hannover mit 5:1. Achraf Hakimi, Marco Reus, Mario Götze, Raphaël Guerreiro und Axel Witsel erzielen die Tore beim verdienten Kantersieg für das Team von Trainer Lucien Favre.

Roman Bürki im BVB-Tor hat nur zu Beginn ein wenig Arbeit, danach verlebt er einen ruhigen Nachmittag. Drei Tore zwischen der 60. und 67. Minute brechen Hannover das Genick, der Ehrentreffer durch Marvin Bakalorz zum 4:1 fällt erst in der 86. Minute. Manuel Akanji fehlt beim BVBverletzt.

Gladbach – Augsburg 2:0

Borussia Mönchengladbach mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Michael Lang in der Startaufstellung hält dank einem 2:0-Sieg gegen Augsburg den Anschluss an die Spitze. Tragischer Held auf Augsburger Seite wird der Zürcher Torhüter Gregor Kobel.

Mit mehreren Paraden und einem gehaltenen Elfmeter verhindert er lange Zeit den Rückstand, beim entscheidenden Tor von Oscar Wendt in der 78. Minute sieht der 21-jährige bei einer Faustabwehr dann aber nicht sehr gut aus. Beim 2:0 durch Patrick Hermann kurz vor Schluss ist Kobel dann machtlos.

Mainz – Nürnberg 2:1

Nürnberg ist in Mainz nah dran am Sieg, als Adam Zrelak in der 62. Minute den 2:1-Führungstreffer erzielt. Das Schiedsrichter-Team um Bastian Dankert gibt den Treffer wegen Abseits aber nicht. Ähnlich knapp ist es auf der Gegenseite, als Robin Quaison in der 73. Minute von Daniel Brosinski den 2:1-Siegtreffer erzielt. Dieses Mal zählte das Tor.

Brosinksi ist es auch, der Mainz in der ersten Hälfte in Führung bringt. Nach Foul von Hanno Behrens an Aaron Martin verwandelt der Rechtsverteidiger den fälligen Penalty in der 12. Minute. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Tabellenletzten erzielt Georg Margreitter nach einer Ecke per Kopf kurz vor der Pause.

Freiburg – Hoffenheim 2:4

1899 Hoffenheim fährt beim SC Freiburg den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr ein und gewinnt mit 4:2. Der Kroate Andrej Kramaric per Doppelpack, der Brasilianer Joelinton und Kerem Demirba treffen für die TSG, die zum ersten Mal seit über neun Jahren wieder in Freiburg gewinnen kann. Lucas Höler und der eingewechselte Florian Niederlechner sind für Freiburg erfolgreich.

Wolfsburg – Leverkusen 0:3

Bayer Leverkusen kommt im zweiten Spiel unter Trainer Peter Bosz zum ersten Sieg. Beim VfL Wolfsburg gewinnt die «Werkself» dank Toren von Kai Havertz, Kevin Volland und Julian Brandt mit 3:0. Admir Mehmedi und Renato Steffen starten bei den «Wölfen» auf den Flügeln. Mehmedi muss in der 28. Minute aber verletzt ausgewechselt werden. Steffen spielt durch und trifft im zweiten Durchgang zum vermeintlichen 1:2, doch wegen Abseits zählt der Treffer nicht.

Die Telegramme

Borussia Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (0:0)

42'509 Zuschauer.

Tore: 79. Wendt 1:0. 93. Hermann 2:0.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Lang und Elvedi, ab 84. mit Zakaria (Ersatz) und Drmic (verletzt). Augsburg mit Kobel. 44. Kobel hält Foulpenalty von Hofmann (Borussia Mönchengladbach).



Borussia Dortmund - Hannover 5:1 (1:0)

81'365 Zuschauer.

Tore: 24. Hakimi 1:0. 60. Reus 2:0. 62. Götze 3:0. 67. Guerreiro 4:0. 87. Bakalorz 4:1. 91. Witsel 5:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt). Hannover ohne Schwegler (Ersatz).



Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:3 (0:1)

21'736 Zuschauer.

Tore: 45. Havertz (Foulpenalty) 0:1. 62. Volland 0:2. 88. Brandt 0:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen und bis 27. mit Mehmedi (verletzt ausgeschieden).

Freiburg - Hoffenheim 2:4 (1:1)

23'900 Zuschauer.

Tore: 19. Joelinton 0:1. 42. Holer 1:1. 59. Kramaric (Foulpenalty) 1:2. 72. Kramaric 1:3. 77. Niederlechner 2:3. 85. Demirbay 2:4.

Mainz - Nürnberg 2:1 (1:1)

22'205 Zuschauer.

Tore: 13. Brosinski (Foulpenalty) 1:0. 43. Margreitter 1:1. 73. Quaison 2:1. (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

