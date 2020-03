Sport

Fussball

Bayern siegen auch im Retro-Trikot, Chelsea deklassiert Everton



Bild: AP

Bayern siegen auch im Retro-Trikot weiter – Chelsea deklassiert Everton

Bundesliga

Bayern – Augsburg 2:0

Spielbericht folgt.

Bayern München - Augsburg 2:0 (0:0)

75'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 53. Müller 1:0. 91. Goretzka 2:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 67.) und ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Mainz – Düsseldorf, 18 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Premier League

Chelsea – Everton 4:0

Chelsea hat in der 29. Runde der Premier League einen schönen Erfolg gefeiert. Mit 4:0 fertigte das Team von Frank Lampard den FC Everton ab, gegen den es zuvor in vier Spielen nicht mehr mit dem Siegen geklappt hatte.

Dank dem ersten Erfolg gegen Everton seit zweieinhalb Jahren verbleiben die Blues auf dem 4. Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Mason Mount (14.), und Pedro (21.) brachten den Favoriten in der Startphase auf Kurs, ehe Willian (51.) und Olivier Giroud (54.) die Partie nach der Pause frühzeitig entschieden. Everton blieb derweil im elften Meisterschaftsspiel unter seinem italienischen Coach Carlo Ancelotti zum ersten Mal ohne Tor.

Chelsea - Everton 4:0 (2:0)

Tore: 14. Mount 1:0. 21. Pedro 2:0. 51. Willian 3:0. 54. Giroud 3:0.

Manchester United – Manchester City, 17.30 Uhr

>>> Hier gibt es den Liveticker.

Serie A

Milan – Genoa 1:2

Die AC Milan hat in der Serie A die erste Heimniederlage seit November kassiert. In der 26. Runde unterlagen die Mailänder im San Siro dem abstiegsgefährdeten Genoa mit dem Schweizer Valon Behrami 1:2.

Goran Pandev (7.) und Francesco Cassata (41.) brachten die Gäste in der leeren Mailänder Heimstätte vor der Pause in Führung, ehe Zlatan Ibrahimovic eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer glückte. Die Partie in Mailand fand wie sämtliche Serie-A-Spiele am Sonntag aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt.

Milan - Genoa 1:2 (0:2)

Tore: 7. Pandev 0:1. 41. Cassata 0:2. 77. Ibrahimovic 1:2.

Bemerkungen: Genoa mit Behrami. Spiel aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

Juventus – Inter, 20.45 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

(abu/rst/sda)

Abonniere unseren Newsletter