Sport

Fussball

Champions League: Inter spielt 1:1 gegen Slavia Prag



Bild: EPA

Barella rettet Inter gegen Prag in der Nachspielzeit einen Punkt

Gruppe E

Napoli – Liverpool

Bericht folgt nach Spielschluss.

Salzburg – Genk

Bericht folgt nach Spielschluss.

Telegramme:

Folgen nach Spielschluss.

Gruppe F

Inter – Slavia Prag 1:1

Slavia Prag startet mit einem Punktegewinn auswärts gegen Inter Mailand in die sogenannte «Todesgruppe». Die Italiener kontrollieren in der ersten Halbzeit das Geschehen, zeigen aber mangelhafte Effizienz. Nach der Pause dreht Prag auf, und geht in der 64. Minute durch Peter Olayinka verdient in Führung.

Doch die lange Nachspielzeit (acht Minuten!) spielt den Hausherren in die Karten. In der 92. Minute erzielt Nicolo Barella tatsächlich noch den Ausgleich.

Dortmund – Barcelona

Hier geht's zum Liveticker.

Telegramme

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

SR Buquet (FRA).

Tore: 54. Olayinka 0:1. 93. Barella 1:1.

Inter Mailand: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Brozovic (71. Barella); Candreva (49. Lazaro), Sensi, Gagliardini, Asamoah; Martinez (72. Politano), Lukaku.

Bemerkungen: 92. Sensi schiesst Freistoss an die Latte.

Gruppe G

Lyon – Zenit 1:1

Lyon und Zenit St.Petersburg trennen sich zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Saison mit einem 1:1-Remis. Die Franzosen sind über weite Strecken spielbestimmend, müssen aber kurz vor der Pause das 0:1 durch Sardar Azmoun hinnehmen. In der zweiten Halbzeit werden die Lyoner Bemühungen doch noch belohnt: Memphis Depay verwandelt einen Foulpenalty zum 1:1-Schlussstand.

Benfica – Leipzig

Bericht folgt nach Spielschluss.

Telegramme

Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1)

SR Oliver (ENG).

Tore: 41. Azmoun 0:1. 51. Depay (Foulpenalty) 1:1.

Gruppe H

Ajax – Lille

Bericht folgt nach Spielschluss.

Chelsea – Valencia

Bericht folgt nach Spielschluss.

Telegramme:

Folgen nach Spielschluss.

