Fred schiesst ManUtd beim Rangnick-Debüt zum Sieg – Tottenham kommt unter Conte in Fahrt

Premier League

Manchester United – Crystal Palace 1:0

Manchester United hat sein erstes Spiel unter Ralf Rangnick gewonnen. Die «Red Devils» setzten sich zuhause gegen Crystal Palace mit 1:0 durch.

Dabei war United über weite Strecken das bessere Team. Vor allem zu Beginn trat Manchester äusserst dominant auf und setzte Palace konstant unter Druck. Dennoch mussten sich die Fans bis zum erlösenden Treffer gedulden – erst in der 77. Minute machte Mittelfeldspieler Fred das einzige Tor des Spiels.

Manchester United - Crystal Palace 1:0 (0:0)

Tor: 77. Fred 1:0.

Fred erzielt für United den einzigen Treffer der Partie. Video: streamja

Tottenham – Norwich 3:0

Tottenham scheint derweil unter Antonio Conte immer besser in Fahrt zu kommen. Die Spurs setzten sich gegen Aufsteiger Norwich souverän mit 3:0 durch. Mit dem dritten Sieg in Serie nähert sich Tottenham weiter den Champions-League-Plätzen und belegt derzeit Rang 5 der Premier League.

Tottenham Hotspur - Norwich City 3:0 (1:0)

Tore: 10. Lucas Moura 1:0. 67. Sanchez 2:0. 77. Son 3:0.

Lucas Moura trifft sehenswert zur Tottenham-Führung. Video: streamja

Davinson Sanchez erzielt wuchtig das 2:0. Video: streamja

Serie A

Venezia – Verona 3:4

Das spektakulärste Spiel des Tages fand in Venedig statt. Das Heimteam zeigte eine tolle erste Halbzeit und führte zur Pause gegen das formstarke Verona überraschend mit 3:0. Die Sache schien entschieden – doch die Gäste schlugen tatsächlich noch zurück. In der zweiten Halbzeit erzielte Verona vier Tore und drehte so das Spiel. Matchwinner war Stürmer Giovani Simeone, welcher zwei Tore erzielte – darunter der herrliche Treffer zum 4:3.

Venezia - Hellas Verona 3:4 (3:0)

Tore: 12. Ceccaroni 1:0. 19. Crnigoj 2:0. 28. Henry 3:0. 52. Henry (Eigentor) 3:1. 63. Caprari (Handspenalty) 3:2. 67. Simeone 3:3. 85. Simeone 3:4.

Bemerkungen: Hellas Verona ohne Rüegg (Ersatz). 63. Rote Karte gegen Ceccaroni (Venezia/Hands).

Bundesliga

Stuttgart – Hertha 2:2

Stevan Jovetic hat Hertha Berlin beim Debüt von Neo-Trainer Tayfun Korkut einen Punkt gerettet. Der Stürmer aus Montenegro erzielte im Spiel gegen den VfB Stuttgart zwei Tore und holte so einen 0:2-Rückstand auf. Das Heimspiel war stark in die Partie gestartet und führte nach 19 Minuten schon mit zwei Toren Vorsprung.

Mit dem Remis bleibt Hertha in der Tabelle einen Punkt vor Stuttgart auf dem 14. Platz der Bundesliga. Die Reserve auf den Relegationsplatz beträgt aber nur gerade zwei Punkte.

Omar Marmoush mit dem 1:0 für Stuttgart. Video: streamja

Philipp Förster erhöht auf 2:0. Video: streamja

Stevan Jovetic verkürzt sehenswert auf 2:1 ... Video: streamja

... und macht in der zweiten Halbzeit auch noch das 2:2. Video: streamja

