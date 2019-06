Nations League: Reaktionen zur 1:3-Niederlage der Schweiz gegen Portugal

Portugal – Schweiz 3:1 (1:0) Niederlande – England Do 20.45​

Nichts wird es mit dem ersten Titelgewinn einer Schweizer A-Nationalmannschaft. Sie verliert im Halbfinal der Nations League gegen Portugal mit 1:3 – alle drei Treffer des Gegners erzielt Superstar Cristiano Ronaldo.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Die Schweiz spielt am Sonntag um 15 Uhr in Guimarães um Platz 3 der erstmals ausgetragenen Nations League. Dort wird sie auf den Verlierer des zweiten Halbfinals zwischen Holland und England treffen.

«Beim 2:1 hat Ronaldo wenig Raum, aber er haut den Ball perfekt rein. Und das 3:1 macht er überragend. Man sieht ja Woche für Woche, was er kann.»

«Wir waren mindestens so gut wie sie. Schlussendlich entschied die Effizienz das Spiel.»

«Wir haben heute eine super Leistung gebracht über 90 Minuten, aber Cristiano Ronaldo hat gezeigt, weshalb er der beste Spieler der Welt ist. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Wir müssen uns nicht vor grossen Gegnern verstecken. Wenn wir weiter so spielen, können wir etwas Grosses erreichen.»