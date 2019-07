10 Memes, die das Transfer-Dilemma des FC Bayern beschreiben

Sport

Das Transfer-Dilemma des FC Bayern perfekt beschrieben in 10 Memes



Bild: AP/AP

Wir schreiben Tag vier, an dem das Sommertransferfenster geöffnet ist. Das muntere Geldausgeben hat schon längst begonnen: Manchester City schnappte sich Rodrigo für 70 Millionen Euro. Atlético Madrid holte sich Joao Félix für 126 Millionen von Benfica Lissabon. Und auch die Bayern investierten schon kräftig.

Abwehrspieler Lucas Hernandez kam von Atlético Madrid, Benjamin Pavards Wechsel vom VfB Stuttgart stand ebenso schon länger fest, wie der des 19-jährigen Mittelstürmers Jann-Fiete Arp vom HSV. Zudem wechselte der 20-jährige Neuseeländer Sarpreet Singh für eine Ablöse zwischen 650'000 und 880'000 Euro zum FC Bayern. Immerhin um die 119 Millionen Euro zahlte der deutsche Meister schon für die Neuzugänge. Doch die Bayern wollen eigentlich noch mehr. Vor allem in der Offensive ist nach den Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben noch Handlungsbedarf.

Präsident Uli Hoeness posaunte schon im Februar im Sport1-«Doppelpass»: «Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben.» Seitdem warten die Fans. Der um die 80 Millionen Euro teure Hernandez dürfte nämlich nicht gemeint sein. «Wir wollen einiges tun auf dem Transfermarkt», kündigte Sportchef Hasan Salihamidzic vor einigen Wochen gegenüber «Omnisport» an. Er erklärte aber auch: «Wir müssen entspannt bleiben. Auf dem Transfermarkt gilt es, die Geduld zu bewahren, abzuwarten und zu sehen, was möglich ist.»

Die Liste an Gerüchten ist lang: Leroy Sané, Callum Hudson-Odoi, Ousmane Dembélé oder auch Timo Werner steht da drauf. Konkrete News oder gar Vermeldungen gibt es keine. Zur Überbrückung, bis wir endlich wissen, wer denn da so sicher ist, haben wir ein bisschen Hohn und Spott in Memes gepackt.

bild: imgflip/watson

bild: imgflip/watson

bild: imgflip/watson

bild: imgflip/watson

bild: imgflip/watson

bild: imgflip/watson

bild: imgflip

bild: imgflip

bild: imgflip

(as/bn/watson.de)

