Bundesliga: Bayern München schlägt Köln, Leverkusen siegt gegen Union



Bayern und Lewandowski nicht aufzuhalten – Leverkusen lässt Union keine Chance

Bayern – Köln 4:0

Der Robert-Lewandowski-Schnellzug ist auch zum Wiesn-Auftakt nicht aufzuhalten. Der polnische Topstürmer traf auch beim 4:0-Heimsieg der Bayern gegen Köln gleich doppelt. Er verzichtet in der 62. Minute dann sogar darauf, den Hattrick per Penalty zu erzielen und ermöglicht stattdessen Philippe Coutinhos erstes Bundesligator für die Bayern. Den Schlusspunkt setzt Ivan Perisic in der 73. Minute.

Leverkusen – Union 2:0

Leverkusen gab sich gegen Urs Fischers Union Berlin keine Blösse und bezwingt den Aufsteiger mit 2:0. Die Tore erzielten Kevin Volland und Lucas Alario noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit sorgt Union noch für Negativschlagzeilen in der Person von Sebastian Polter. Der Stürmer holte sich nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung direkt Rot ab. Es ist bereits der dritte Platzverweis gegen Fischers Team in der fünften Runde.

Freiburg – Augsburg 1:1

Hertha – Paderborn 2:1

