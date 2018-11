Sport

Fussball

Holland schlägt Frankreich – Deutschland ist abgestiegen



Nations League A1: Holland – Frankreich 2:0 (1:0) B1: Slowakei – Ukraine 4:1 (2:0) B4: Wales – Dänemark 1:2 (0:1) C3: Slowenien – Norwegen 1:1 (1:0)

C3: Zypern – Bulgarien 1:1 (1:0) D4: Gibraltar – Armenien 2:6 (1:1)

D4: Liechtenstein – Mazedonien 0:2 (0:0)

Test: Brasilien – Uruguay 1:0 (0:0)

Bild: AP

Spektakuläres Holland schlägt Frankreich – damit steigt Deutschland ab

Deutschland steigt aus der höchsten Liga der Nations League ab. Nach dem 2:0-Sieg der Niederlande gegen Weltmeister Frankreich ist klar, dass die DFB-Auswahl bei der nächsten Austragung nur noch in der Liga B antreten darf.

Holland – Frankreich 2:0

Im De Kuip in Rotterdam feierte der Gastgeber Niederlande einen verdienten Sieg. Das Team von Ronald Koeman bot einen starken Auftritt und hätte die Partie gegen den wenig inspiriert auftretenden Weltmeister höher gewinnen müssen. Am Ende sorgte der Treffer von Georginio Wijnaldum kurz vor der Pause für die vorentscheidende Differenz, Memphis Depay verwertete in der 96. Minute noch einen Foulpenalty zum Schlussstand.

Die Niederländer erspielten sich durch den Sieg eine ausgezeichnete Ausgangslage. Einerseits schafften sie vor dem Duell mit Deutschland am Montag in Gelsenkirchen den Klassenerhalt, andererseits reicht ihnen zum Abschluss bereits ein Remis, um sich anstelle Frankreichs für das Final Four im nächsten Juni zu qualifizieren.

Dass der Weltmeister nach zuvor 15 Spielen ohne Niederlage keine Kanterniederlage kassierten, hatten sie ihrem Torhüter Hugo Lloris zu verdanken. Bereits nach 89 Sekunden musste der Keeper von Tottenham Hotspur erstmals eingreifen. Zwischen der 62. und 75. Minute verhinderte Lloris mit fünf Glanzparaden die frühzeitige Entscheidung zugunsten des Heimteams.

Niederlande - Frankreich 2:0 (1:0)

De Kuip, Rotterdam. - 51'000 Zuschauer. - SR Taylor (ENG).

Tore: 44. Wijnaldum 1:0. 96. Depay (Foulpenalty) 2:0.

Niederlande: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum (89. Vilhena), Frenkie de Jong; Bergwijn (86. Promes), Depay, Babel (92. Aké).

Frankreich: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Nzonzi (81. Ndombele), Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi (65. Sissoko); Giroud (65. Dembélé).

Sehenswerte Treffer

Denys Boyko ist Goalie und ins Poesiealbum schrieb er bei «Idol» wohl jeweils Olexandr Schowkowskyj hin. Getreu seinem Vorbild lässt er einen Weitschuss einfach durchflutschen:

In der Liga B sicherte sich Dänemark in der Gruppe 4 den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die Dänen siegten in Cardiff gegen Wales 2:1. Kasper Schmeichel sicherte den Gästen kurz vor Schluss den Sieg, als er den Freistoss von Gareth Bale glänzend parierte und damit das 1:1 verhinderte. Kurz danach traf Bale doch noch, dazwischen hatten die Gäste aber bereits auf 2:0 erhöht.

Brasilien – Uruguay 1:0

Ein Treffer von Neymar reichte Brasilien zu einem Testspiel-Sieg über Uruguay. Der Superstar von Paris Saint-Germain verwertete in London eine Viertelstunde vor dem Ende einen Penalty.

Wenn das Internet ein Mensch wäre – in 10 fiesen Situationen Video: watson/Madeleine Sigrist, Emily Engkent, Knackeboul

Österreicher mit Supernamen

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter